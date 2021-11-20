Медведев второй год подряд в финале Итогового турнира. Еще один подвиг Даниила

В Турине лучший теннисист России разобрался в полуфинале с Каспером Руудом, отомстив за Андрея Рублева.

ATP Final. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:4, 6:2

Дорога в полуфинал для действующего победителя соревнований была крайне непростой. Все три победы в группе были добыты в решающей партии. После двух тяжелых поединков с Хубертом Хуркачем и Александром Зверевым Даниил гарантировал себе путевку в плей-офф с первого места. А в последнем матче группового этапа Медведеву противостоял Янник Синнер, играющий при своих болельщиках. Нынешний соперник россиянина — Каспер Рууд — сорвал первый в истории российский полуфинал на Итоговом турнире, переиграв в пятницу Андрея Рублева. Даниилу наверняка хотелось отомстить за земляка, и у него это прекрасно получилось.

Что было перед поединком?

На пресс-конференции перед игрой Рууд рассказал о том, как будет готовиться к матчу с россиянином. «Я посмотрю матчи против меня, потом записи Тима против Медведева. Я отличаюсь от Доминика, но, думаю, мы оба предпочитаем более мощные удары с сильным вращением. За последние два-три года Даниил доказал, что заслуживает быть в топе, и моя задача — удивить его и постараться победить. Конечно, будет тяжело, он отличный игрок, особенно на крытом харде. Хотя ему тоже пришлось нелегко на этой неделе. Три трехсетовика — значит, он играл небезупречно, и я надеюсь, что заставлю его допускать ошибки в нашем матче. Надеюсь, болельщики будут за меня, ведь я играю со второй ракеткой мира. Я буду благодарен за поддержку. Я буду бороться и бегать, пока окончательно не устану. Я уже дважды ему проигрывал, так что нужно придумать план получше», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считал Даниила явным фаворитом поединка: «Рууд тоже уставший. Медведев выше по классу, играет острее и плотнее. Полет мяча у него длиннее, да и Медведев разнообразнее тактически. Шансов выиграть у него гораздо больше, по классу игры серьезных проблем у него быть не должно».

Битва за финал

Даниил прекрасно начал поединок и сделал ранний брейк, одержав верх на подаче соперника в 3 гейме. Бросалось в глаза, что российский теннисист в любой момент может прибавить, если в этом будет необходимость. Первая партия осталась за Медведевым со счетом 6:4.

Во втором сете россиянин продолжал сохранять спокойствие, играть на классе. Складывалось впечатление, что это самый простой матч для Даниила в Турине. Возможно дело в том, что у Рууда было меньше времени на отдых, или же сказалось то, что он дебютант итоговых соревнований. Но факт остается фактом — россиянин разгромил Каспера и поквитался за Андрея Рублева. В этой партии определяющим стал пятый гейм, в котором Медведев за 9 минут победил на приеме и вырвался вперед. После чего российский теннисист спокойно довел игру до победы. Поединок продолжался всего 80 минут.

Даниил Медведев одержал 58-ю победу в сезоне (при 12 поражениях) и стал лидером в туре по этому показателю. Победа над норвежцем стала для Медведева девятой подряд на Итоговых турнирах.

Впереди главный матч турнира

Даниил Медведев второй год подряд выходит в финал Итогового турнира. В прошлом году он ушел с него победителем. Победная серия Даниила на этих соревнованиях составляет уже 9 матчей! Соперник россиянина определится сегодня во втором полуфинале между Новаком Джоковичем и Александром Зверевым, который начнется не ранее 23.00 по Москве. Новак — безусловный фаворит, и, если серб сыграет на своем высочайшем уровне, нас снова ждет суперпротивостояние Джокович — Медведев, которое в определенном смысле можно считать соперничеством года. Если финал Итогового турнира станет именно таким, это будет очень символично.