Медведев закончил год поражением. Даниил потерял престижный титул

Лучший теннисист России не справился с олимпийским чемпионом в финале Итогового турнира.

ATP Final. Финал

Александр Зверев (Германия, 3) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:4, 6:4

Мы ждали, болели, желали успеха Медведеву, но на этот раз победа от него ускользнула. Даниил два сезона подряд обыгрывал всех соперников, но на последний матч в Турине у него явно не хватило ни сил, ни эмоционального запала.

В финале Итогового турнира сошлись, пожалуй, действительно два сильнейших теннисиста мира на данный момент — победитель последнего «мейджора» Медведев и олимпийский чемпион Зверев. И неудача Даниила оставила у его поклонников немного горькое послевкусие. Шикарно проведенный сезон, в ходе которого россиянин выиграл первый в карьере «Большой шлем», оказался немного смазан поражениями в финалах Парижа и Турина. Еще года три назад сам факт поединков с участием россиянина на таком уровне казался фантастикой. Но сейчас многие наши болельщики испытывают разочарование исходом поединка в Турине.

Теннисный ребус

Итоговый турнир — соревнования своеобразные, разгадать их способен далеко не каждый теннисист. По статусу они вроде бы стоят сразу же следом за «Большими шлемами», здесь собраны восемь лучших игроков по итогам года, поэтому каждый матч должен быть с приставкой «топ». Но по факту некоторые звезды отказываются выступать на последнем старте сезона из-за травм и усталости, другие приезжают, но играют на последних «каплях бензина», который порой заканчивается раньше времени.

Поэтому нередки замены, что повергает в хаос групповой турнир — например, в нынешнем году не доиграл уже первый матч Маттео Берреттини, снялся перед вторым Стефанос Циципас, а когда возникли проблемы и у Хуберта Хуркача, организаторам пришлось спешно вызывать в Турин Аслана Карацева, даже успевшего потренироваться на кортах «Пала Альптур».

Впрочем, как любят говорить спортсмены, обстоятельства забываются, результат остается. К тому же есть те, кто все-таки подбирает ключик к Итоговому турниру и успешно выступает здесь из года в год. Например, для Медведева это третье попадание в топ-8 и второй финал, причем подряд. И к решающему матчу он подошел на серии из девяти побед кряду.

Все ждали финала с Новаком Джоковичем, пятикратным чемпионом итоговых турниров, но серб в полуфинале проиграл Саше Звереву. Для представителя Германии здесь секретов тоже нет — для него это четвертый турнир, и в 2018-м он взял титул, в 2019-м был в полуфинале, и вот теперь снова финал. И между прочим, для Медведева и Зверева это был уже четвертый матч на Итоговом турнире за три года — первый остался за Сашей, два других, в том числе и на групповом этапе нынешнего розыгрыша, забрал Даниил. И между прочим, с той самой встречи в 2019-м Медведев Звереву не уступал, выиграв пять раз подряд.

Без драмы

Уже матч этих же соперников в группе был достоин финала — парни сыграли два тай-брейка, а Медведев после победы в шутку отметил, что у него все еще трясутся руки. Болельщики надеялись, что и главный матч турнира выйдет не менее огненным. Тем более что к нему Медведев и Зверев подошли с равными показателями — по 58 побед за текущий сезон. 59-я должна была достаться кому-то одному.

Ожидания болельщиков сбылись, но, пожалуй, не до конца. Настоящей драмы, такой, как в полуфинале того же Зверева против Новака Джоковича, не получилось. Первую партию теннисисты сыграли быстро — меньше чем за полчаса. Медведев взял стартовый гейм под ноль, но уже в третьем отдал брейк. Причем Зверев выиграл два мяча на первой подаче Даниила, и спастись с 0:40 россиянину было не суждено. А еще через гейм ситуация могла стать для Медведева вообще плачевной, но он вытащил брейк-пойнт и взял подачу.

Впрочем, ключевыми-то были подачи Зверева, а вот на них у Саши проблем не возникало. И Даниил тоже никак не мог их создать. Медведев, уже уступив партию, попробовал взять челлендж, но это была соломинка для утопающего.

Стабильность и эффективность

И второй сет сразу же начался с проблем для россиянина. Он совершил первую в матче двойную ошибку, не сумел быть агрессивным на подаче. Зверев хорошо принимал и защищался, оформив сверхранний брейк. Потенциально это уже был скрытый матчбол, и теперь Медведеву нужно было предпринять сверхусилия, чтобы спасти финал. Тем более если учесть, что у Зверева к этому моменту процент первой подачи был в районе 75 процентов, а выигранных на ней мячей — под 90.

Зверев тут же закрепил преимущество, взяв гейм на подаче и закрыв его эйсом. И затем примерно в том же стиле взял следующий «свой» гейм. Медведев тем временем пытался переломить ход игры и заставить соперника поменять образ и темп действий. Даниил стал больше атаковать, сделал первый эйс в пятом гейме, который взял всухую. И обстановка на корте действительно изменилась. Россиянину удалось едва ли не впервые зацепиться на приеме, и, хотя в шестом гейме до брейк-пойнтов дело не дошло, но потрудиться Звереву пришлось.

От преимущества Саши к середине сета остались только воспоминания. Но в этой теперь равной игре Медведеву нужно было возвращать брейк, а шансов для этого оставалось все меньше. Зверев на давление не поддавался и сохранял убийственную стабильность на подаче. Эффектных моментов в игре хватало — Медведев сорвал аплодисменты, после длинного розыгрыша обведя оппонента свечой, в решающем гейме заставил ошибиться после укоротки. Но при этом эффективнее был Зверев, который делал ровно то, что нужно было для успеха.

Выйдя подавать на титул, представитель Германии остался таким же хладнокровным и не оставил Медведеву шансов. Спокойно доведя дело до матчбола, он реализовал его на второй подаче. Прервав тем самым серию из пяти поражений от Даниила и не дав ему одержать 10-ю победу подряд на Итоговых турнирах.