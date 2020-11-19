Рублев попрощался с сезоном, разгромив Тима. Есть 41 победа!

Андрей открыл счет победам на Итоговом чемпионате в матче, который ничего не решал

Теннис. Итоговый турнир ATP. Группа Лондон

Андрей Рублев (Россия, 7) — Доминик Тим (Австрия, 3) — 6:2, 7:5

Андрей Рублев поставил яркую точку в своем самом успешном сезоне. В последнем матче группового турнира на Итоговом чемпионате в Лондоне 23-летний россиянин разгромил третью ракетку мира Доминики Тима. Правда, этот поединок имел значение только для распределения рейтинговых очков и призовых. После двух туров на ATP Finals Рублев потерял шансы на выход в полуфинал, а Тим, наоборот, гарантировал себе путевку в плей-офф. Перед заключительным групповым матчем оба соперника говорили, что намерены играть на победу, но больше воли и амбиций оказалось у Рублева.

Рублев своего уже не упустил

В первой партии Андрей буквально устроил избиение своего более опытного и более рейтингового оппонента. Было полное ощущение, что Тим деморализован и не знает, как ему играть против россиянина. Розыгрыши были сверхкороткими — счет быстро рос в пользу Рублева. Лишь ценой невероятных усилий австрийцу удалось избежать «баранки», хотя, если честно, именно такой результат наилучшим образом отражал бы соотношение сил на корте в первом сете. В первых геймах второй партии казалось, что сейчас разгром продолжится — Андрей сделал брейк и мог спокойно доводить поединок до победы.

Однако в середине второй партии Тиму вдруг надоело отбывать номер, и он добился обратного брейка, отыграв у Рублева подачу. Россиянин, уже настроившийся на легкий триумф, с досады шарахнул мячом об корт — спасибо, что не случилось отскока в судью. Казалось, что сейчас мы увидим прежнего Доминика, который вообще-то до сих пор считался в Лондоне одним из претендентов на главный трофей. Но, к счастью для Андрея, кардинального перелома в матче не произошло.

Определяющим стал длиннющий 11-й гейм при счете 5:5, когда-то один, то другой соперник получали геймболы. Тим подарил Рублеву две двойные ошибки, но и россиянин не был безупречен. Все закончилось неочевидным кроссом Доминика в аут, который принес Андрею новый брейк. После этого Рублев своего уже не упустил, дожав австрийца в заключительном гейме. Нельзя сказать, что победа получилась такой уж легкой, но, если бы результат был важен для Тима, мы, безусловно увидели бы совсем другой матч.

Great way to end a great season ?



?? @AndreyRublev97 defeats Thiem to finish his 2020 in style at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/XZrWMEeRn3 — ATP Tour (@atptour) November 19, 2020

Нужно просто продолжать работать

После встречи Андрей отметил, что доволен своим дебютом на Итоговом. Да, он лишился всех шансов уже после двух матчей, но в поединке со Стефаносом Циципасом имел матчбол, и если бы Рублеву повезло, то все могло сложиться совершенно иначе. В отличие от Даниила Медведева, который год назад на своем дебютном турнире проиграл все матчи, Андрей начал выступление на Итоговом более уверенно. Пусть победа над Тимом и кажется не самой трудовой, но она все равно войдет в историю, принесет Рублеву заслуженные 200 очков, которые совсем не будут лишними в будущем сезоне.

— Я очень хорошо начал с первых же розыгрышей, и это помогло мне держаться более уверенно, спокойно, расслабленно, — сказал Рублев после матча. — Доминику было непросто, но у него, думаю, фокус уже сместился на полуфинал, он был не совсем сосредоточен. Если бы я выиграл предыдущий матч, была бы другая история. У меня были бы шансы выйти в полуфинал. Но есть так, как есть. Это спорт. Мне нужно просто продолжать работать и идти дальше.

Hot start ?



In his final match at the 2020 #NittoATPFinals, @AndreyRublev97 leads Thiem 6-2! pic.twitter.com/ZONGNK9fpI — ATP Tour (@atptour) November 19, 2020

В субботу Тима ждет в полуфинале победитель пары Джокович — Зверев. А Рублев завершает сезон, имея на своем счету 41 победу. На данный момент это лучший результат в ATP Туре. Теоретические его может перекрыть Джокович, если выиграет в Лондоне еще два матча. Но это не более чем сухая статистика. На самом деле Андрей в любом случае главный герой нынешнего сезона в мужском теннисе. Он преодолел кризис, случившийся с ним в 2018 году, и прочно вошел в элиту. Теперь главное — не попасть в новую яму, удержаться в десятке, а по возможности — атаковать ТОП-5.

Что касается Итогового турнира, то нам еще есть за кого болеть в Лондоне — в субботу ждем полуфинала с участием Даниила Медведева.