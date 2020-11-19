Рублев попрощался с сезоном, разгромив Тима. Есть 41 победа!
Теннис. Итоговый турнир ATP. Группа Лондон
Андрей Рублев (Россия, 7) — Доминик Тим (Австрия, 3) — 6:2, 7:5
Андрей Рублев поставил яркую точку в своем самом успешном сезоне. В последнем матче группового турнира на Итоговом чемпионате в Лондоне 23-летний россиянин разгромил третью ракетку мира Доминики Тима. Правда, этот поединок имел значение только для распределения рейтинговых очков и призовых. После двух туров на ATP Finals Рублев потерял шансы на выход в полуфинал, а Тим, наоборот, гарантировал себе путевку в плей-офф. Перед заключительным групповым матчем оба соперника говорили, что намерены играть на победу, но больше воли и амбиций оказалось у Рублева.
Рублев своего уже не упустил
В первой партии Андрей буквально устроил избиение своего более опытного и более рейтингового оппонента. Было полное ощущение, что Тим деморализован и не знает, как ему играть против россиянина. Розыгрыши были сверхкороткими — счет быстро рос в пользу Рублева. Лишь ценой невероятных усилий австрийцу удалось избежать «баранки», хотя, если честно, именно такой результат наилучшим образом отражал бы соотношение сил на корте в первом сете. В первых геймах второй партии казалось, что сейчас разгром продолжится — Андрей сделал брейк и мог спокойно доводить поединок до победы.
Однако в середине второй партии Тиму вдруг надоело отбывать номер, и он добился обратного брейка, отыграв у Рублева подачу. Россиянин, уже настроившийся на легкий триумф, с досады шарахнул мячом об корт — спасибо, что не случилось отскока в судью. Казалось, что сейчас мы увидим прежнего Доминика, который вообще-то до сих пор считался в Лондоне одним из претендентов на главный трофей. Но, к счастью для Андрея, кардинального перелома в матче не произошло.
Определяющим стал длиннющий 11-й гейм при счете 5:5, когда-то один, то другой соперник получали геймболы. Тим подарил Рублеву две двойные ошибки, но и россиянин не был безупречен. Все закончилось неочевидным кроссом Доминика в аут, который принес Андрею новый брейк. После этого Рублев своего уже не упустил, дожав австрийца в заключительном гейме. Нельзя сказать, что победа получилась такой уж легкой, но, если бы результат был важен для Тима, мы, безусловно увидели бы совсем другой матч.
Нужно просто продолжать работать
После встречи Андрей отметил, что доволен своим дебютом на Итоговом. Да, он лишился всех шансов уже после двух матчей, но в поединке со Стефаносом Циципасом имел матчбол, и если бы Рублеву повезло, то все могло сложиться совершенно иначе. В отличие от Даниила Медведева, который год назад на своем дебютном турнире проиграл все матчи, Андрей начал выступление на Итоговом более уверенно. Пусть победа над Тимом и кажется не самой трудовой, но она все равно войдет в историю, принесет Рублеву заслуженные 200 очков, которые совсем не будут лишними в будущем сезоне.
— Я очень хорошо начал с первых же розыгрышей, и это помогло мне держаться более уверенно, спокойно, расслабленно, — сказал Рублев после матча. — Доминику было непросто, но у него, думаю, фокус уже сместился на полуфинал, он был не совсем сосредоточен. Если бы я выиграл предыдущий матч, была бы другая история. У меня были бы шансы выйти в полуфинал. Но есть так, как есть. Это спорт. Мне нужно просто продолжать работать и идти дальше.
В субботу Тима ждет в полуфинале победитель пары Джокович — Зверев. А Рублев завершает сезон, имея на своем счету 41 победу. На данный момент это лучший результат в ATP Туре. Теоретические его может перекрыть Джокович, если выиграет в Лондоне еще два матча. Но это не более чем сухая статистика. На самом деле Андрей в любом случае главный герой нынешнего сезона в мужском теннисе. Он преодолел кризис, случившийся с ним в 2018 году, и прочно вошел в элиту. Теперь главное — не попасть в новую яму, удержаться в десятке, а по возможности — атаковать ТОП-5.
Что касается Итогового турнира, то нам еще есть за кого болеть в Лондоне — в субботу ждем полуфинала с участием Даниила Медведева.
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