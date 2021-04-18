Рублев уступил Циципасу титул и первенство в чемпионской гонке

Андрей Рублев впервые в карьере дошел до финала турнира категории «Мастерс» и проиграл в Монте-Карло представителю Греции Стефаносу Циципасу в двух сетах.

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters. Финал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:3, 6:3

К хорошему быстро привыкаешь — болельщики уже без удивления воспринимают выход российских теннисистов в финалы турниров АТР. Только за март те взяли три титула — сначала Рублев в Роттердаме, затем Даниил Медведев в Марселе и Аслан Карацев в Дубае. А затем еще тот же Рублев добрался до полуфинала «Мастерса» в Майами. Но финал грунтового «Мастерса» в Монако все равно был особым.

Гонка за золотом

В Монте-Карло в решающем матче сошлись два представителя первой десятки мирового рейтинга — Рублев, стоящий в нем восьмым, и Циципас, занимающий пятую строку. Оба раньше никогда не побеждали на «Мастерсах». Кстати, в очных встречах у них перед нынешним матчем было полное равенство — по три победы у каждого и 1:1 в играх на грунте.

Для россиянина, второй сезон блистающего на турнирах категории АТР 500, на «тысячниках» лучшим достижением в карьере был как раз полуфинал во Флориде. Циципас же имеет в послужном списке четыре титула категории АТР 250 и победу на итоговом турнире-2019. На «Мастерсах» он дважды добирался до финала, но в 2018-м в Торонто проиграл Рафе Надалю, а годом позже в Мадриде — Новаку Джоковичу.

К тому же на кону стояли не только само почетное звание и красивый трофей. Победитель этого финала с понедельника должен возглавить чемпионскую гонку АТР. И хотя Циципас в рейтинге стоит выше Рублева, фаворитом финала, пожалуй, был Андрей. Этот статус он приобрел, в четвертьфинале победив самого короля грунта. Надаль, рекордные 11 раз становившийся в Монте-Карло чемпионом, был повержен в трех сетах. А ведь еще до этого россиянин обыграл другого испанца, опытного и очень цепкого Роберто Баутисту Агута.

Тогда как Циципас по дороге к финалу не встретил вообще никого из статусных соперников. В верхней части сетки рвал и метал британец Дэн Эванс, но после побед над Хубертом Хуркачем, Джоковичем и Давидом Гоффеном у него не осталось сил на полуфинал, и у Циципаса он взял только три гейма. Поэтому Стефанос подходил к решающему матчу более свежим. Зато Рублев, как он сам отмечал, несмотря на череду тяжелых игр, научился сохранять на корте спокойствие и не давать волю эмоциям.

Активность и стабильность

Впрочем, начало встречи прошло явно не так, как планировал Рублев, и дало ему немало поводов еще раз испытать свою психологическую стойкость. Россиянин проиграл первый же гейм на своей подаче, а через десять с небольшим минут после начала игры уже уступал со счетом 0:3. Причем в брейковом гейме Рублев трижды подряд проигрывал очки, не подав до этого первым мячом. Его привычная размашистая игра с мощными форхендами появлялась лишь проблесками.

Например, восьмой гейм россиянин взял уверенно, и появилась надежда, что на кураже ему удастся сделать необходимый обратный брейк. Но Циципас тут же вышел подавать на сет и «засушил» соперника. По итогам первой партии у представителя Греции было преимущество по всем основным статистическим показателям. Он сделал больше виннеров (9:4) и меньше невынужденных ошибок, забирал больше как коротких, так и средних и длинных розыгрышей.

Впрочем, Циципас тоже не образец стабильности. Например, создав на старте второго сета проблемы на подаче Рублева, он при счете 40:40 сорвал два простых удара подряд. Но при этом все равно на приеме был гораздо эффективней Андрея. Что и доказал, сделав второй брейк и поведя 2:1. Многие розыгрыши, которые были равными, в итоге завершались в пользу Циципаса, который по-прежнему действовал гораздо активнее. Рублев же имел шансы выравнять игру, но никак не мог ими воспользоваться. Например, в шестом гейме на подаче соперника при счете 30:30 он дважды ошибся в не самых сложных ситуациях. В итоге Андрей за матч не смог заработать ни одного брейк-пойнта, не говоря уже о том, чтобы его реализовать.

Так игра дошла до счета 3:5, при котором положение Рублева становилось критическим. И гейм на своей подаче он начал с того, что долго атаковал, гонял соперника по корту, но так и не дожал, а потом пропустил контрвыпад. После этого Стефанос взял еще одно очко на второй подаче россиянина, а вскоре заработал двойной матчбол. Но ему хватило и одной попытки.

Таким образом, именно Циципас, прервавший серию неудач в финалах «Мастерсов», возглавит чемпионскую гонку. Рублев же все равно может занести прошедший турнир себе в актив. А шансы взять титулы на грунте у него еще будут.