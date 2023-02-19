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Сегодня, 21:30

Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters
Янник Синнер и Даниил Медведев.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист выиграл первый турнир ATP с октября 2022 года.

Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Одиночный разряд. Финал
Даниил Медведев (Россия, 6) — Янник Синнер (Италия) — 5:7, 6:2, 6:2

Даниил Медведев провел великолепную неделю в Роттердаме, взяв свой первый титул в сезоне. Со следующей недели он вернется в топ-10 и станет восьмой ракеткой мира, сместив на строчку ниже Феликса Оже-Альяссима. С такой игрой Даниил вполне способен скоро отнять обратно звание первой ракетки России у Андрея Рублева.

Экран не выдержал подачи

В полуфинале Медведев без особых проблем разобрался с Григором Димитровым. Синнер также уверенно подошел к финалу, одолев на предыдущей стадии Таллона Грикспура (правда, пришлось побороться на тай-брейке во втором сете). Если смотреть на статистику, то преимущество было в руках Дани, он ни разу не проигрывал Яннику (4:0 по личным встречам). Однако в данный момент сезона изначальные шансы на победу все-таки были примерно равными. Но все же чемпионом в финале турнира ATP 500 в Роттердаме стал Даниил Медведев.

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Синнера называют двойником Рублева, хотя Андрей не любит это сравнение. Как бы то ни было, итальянец — сильный и неудобный игрок. Начало матча осталось за ним. Медведев отдал свою подачу и находился в роли догоняющего.

В какой-то момент Даниил подал настолько сильно, что повредил экран, который был за Янником и на котором отражается счет матча. Итальянец пытался его починить, но ничего не получилось. Сбитые пиксели зияли черной дырой и немного отвлекали. Судья вызвал кого-то по рации, и все исправили, но матч пришлось ненадолго остановить. И хоть ситуация забавная, она была отнюдь не на руку Медведеву, так как тот наконец нащупал ритм. Россиянин сравнял счет по геймам, но вернулся в игру немного поздновато. У Синнера появился шанс взять сет на подаче Медведева, и он им воспользовался. Но хотя итальянец выиграл партию, Медведев не запаниковал и не вышел из себя. Он понимал, что уже выровнял игру и готов прибавить еще.

Янник Синнер и Даниил Медведев. Фото Reuters
Янник Синнер и Даниил Медведев.
Фото Reuters

Даниил вновь набирает ход

Вторую партию Медведев начал с брейка. Было очень много укороченных ударов, особенно со стороны Синнера, и не всегда удачных. Между тем публика в равной степени поддерживала обоих игроков. Попеременно звучало то «Common, Jannik!», то «Давай, Даниил!». Здесь все уже складывалось диаметрально противоположно тому, что было в первой партии. Синнер дрогнул, сделал двойную ошибку, и 4:1 по геймам вел уже Даниил. В темпе марша россиянин взял заветный сет.

Синнер хоть и моложе Даниила, но казалось, что к третьей партии он утомился намного больше, чем Медведев. Тот, в свою очередь, двигался по корту, как в свои лучшие (2019-2021) годы. И несмотря на все это, преимущество россиянина отнюдь не выглядело подавляющим. Даже когда в шестом гейме Даниил сделал брейк. Шансы на возвращение в игру у итальянца были, но Даниил важные розыгрыши отыграл превосходно. И заслуженно взял первый титул с октября 2022 года (тогда в финале на ATP 500 в Вене он также проиграл первый сет, но затем выиграл у Дениса Шаповалова) и 16-й в карьере.

Синнера даже было немного жаль, потому что он действительно находится в прекрасной форме, выиграв титул в Монпелье и взяв 15 сетов подряд. Он тоже отчаянно хотел и до сих пор хочет вернуться в десятку лучших теннисистов мира. Но с таким Медведевым не справился даже такой Синнер. Впрочем, Яннику всего 21 год, впереди у него долгая и, вероятно, успешная карьера.

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters

А дальше что?

После финала оба игрока поблагодарили публику, друг друга и тренерские штабы за проделанную работу. Очень мило Медведев высказался о своей дочке Алисе:

«Вчера жена сказала, что когда моя дочка, которой сейчас всего четыре месяца, смотрела мое послематчевое интервью, она улыбалась и смеялась. Надеюсь, сейчас она тоже так делает. Последние два раза, когда я сюда приезжал, были ужасными (выступление на турнире. — Прим. «СЭ»). Я счастлив, что в этом году мне удалось провести время в Роттердаме плодотворнее».

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В начале текущего сезона Даниил Медведев немного потерялся. Взлеты и падения без какой-либо стабильности. Дело не в том, что он только в Роттердаме прервал свою серию из поражений от топ-10, одолев в четвертьфинале Феликса Оже-Альяссима. Вернее, не только в этом. Он никак не мог найти ту самую фирменную игру, способную вернуть его в теннисную элиту. Ту игру, позволявшую биться с грандами, благодаря которой его прозвали Осьминогом.

Теперь первый шаг к теннисному возрождению. График Даниила насыщен — в феврале и начале марта он заявлен в Дохе и Дубае. Еще более важно, как он проведет американскую серию турниров, до которых еще надо дожить. Но так как США всегда были местом силы для Медведева, больше беспокойства вызывает грунтовая часть сезона.

Теннис
Андрей Рублев
Григор Димитров
Даниил Медведев
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