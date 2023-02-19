Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме

Российский теннисист выиграл первый турнир ATP с октября 2022 года.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Одиночный разряд. Финал

Даниил Медведев (Россия, 6) — Янник Синнер (Италия) — 5:7, 6:2, 6:2

Даниил Медведев провел великолепную неделю в Роттердаме, взяв свой первый титул в сезоне. Со следующей недели он вернется в топ-10 и станет восьмой ракеткой мира, сместив на строчку ниже Феликса Оже-Альяссима. С такой игрой Даниил вполне способен скоро отнять обратно звание первой ракетки России у Андрея Рублева.

Экран не выдержал подачи

В полуфинале Медведев без особых проблем разобрался с Григором Димитровым. Синнер также уверенно подошел к финалу, одолев на предыдущей стадии Таллона Грикспура (правда, пришлось побороться на тай-брейке во втором сете). Если смотреть на статистику, то преимущество было в руках Дани, он ни разу не проигрывал Яннику (4:0 по личным встречам). Однако в данный момент сезона изначальные шансы на победу все-таки были примерно равными. Но все же чемпионом в финале турнира ATP 500 в Роттердаме стал Даниил Медведев.

Синнера называют двойником Рублева, хотя Андрей не любит это сравнение. Как бы то ни было, итальянец — сильный и неудобный игрок. Начало матча осталось за ним. Медведев отдал свою подачу и находился в роли догоняющего.

В какой-то момент Даниил подал настолько сильно, что повредил экран, который был за Янником и на котором отражается счет матча. Итальянец пытался его починить, но ничего не получилось. Сбитые пиксели зияли черной дырой и немного отвлекали. Судья вызвал кого-то по рации, и все исправили, но матч пришлось ненадолго остановить. И хоть ситуация забавная, она была отнюдь не на руку Медведеву, так как тот наконец нащупал ритм. Россиянин сравнял счет по геймам, но вернулся в игру немного поздновато. У Синнера появился шанс взять сет на подаче Медведева, и он им воспользовался. Но хотя итальянец выиграл партию, Медведев не запаниковал и не вышел из себя. Он понимал, что уже выровнял игру и готов прибавить еще.

Янник Синнер и Даниил Медведев. Фото Reuters

Даниил вновь набирает ход

Вторую партию Медведев начал с брейка. Было очень много укороченных ударов, особенно со стороны Синнера, и не всегда удачных. Между тем публика в равной степени поддерживала обоих игроков. Попеременно звучало то «Common, Jannik!», то «Давай, Даниил!». Здесь все уже складывалось диаметрально противоположно тому, что было в первой партии. Синнер дрогнул, сделал двойную ошибку, и 4:1 по геймам вел уже Даниил. В темпе марша россиянин взял заветный сет.

Синнер хоть и моложе Даниила, но казалось, что к третьей партии он утомился намного больше, чем Медведев. Тот, в свою очередь, двигался по корту, как в свои лучшие (2019-2021) годы. И несмотря на все это, преимущество россиянина отнюдь не выглядело подавляющим. Даже когда в шестом гейме Даниил сделал брейк. Шансы на возвращение в игру у итальянца были, но Даниил важные розыгрыши отыграл превосходно. И заслуженно взял первый титул с октября 2022 года (тогда в финале на ATP 500 в Вене он также проиграл первый сет, но затем выиграл у Дениса Шаповалова) и 16-й в карьере.

Синнера даже было немного жаль, потому что он действительно находится в прекрасной форме, выиграв титул в Монпелье и взяв 15 сетов подряд. Он тоже отчаянно хотел и до сих пор хочет вернуться в десятку лучших теннисистов мира. Но с таким Медведевым не справился даже такой Синнер. Впрочем, Яннику всего 21 год, впереди у него долгая и, вероятно, успешная карьера.

Даниил Медведев. Фото Reuters

А дальше что?

После финала оба игрока поблагодарили публику, друг друга и тренерские штабы за проделанную работу. Очень мило Медведев высказался о своей дочке Алисе:

«Вчера жена сказала, что когда моя дочка, которой сейчас всего четыре месяца, смотрела мое послематчевое интервью, она улыбалась и смеялась. Надеюсь, сейчас она тоже так делает. Последние два раза, когда я сюда приезжал, были ужасными (выступление на турнире. — Прим. «СЭ»). Я счастлив, что в этом году мне удалось провести время в Роттердаме плодотворнее».

В начале текущего сезона Даниил Медведев немного потерялся. Взлеты и падения без какой-либо стабильности. Дело не в том, что он только в Роттердаме прервал свою серию из поражений от топ-10, одолев в четвертьфинале Феликса Оже-Альяссима. Вернее, не только в этом. Он никак не мог найти ту самую фирменную игру, способную вернуть его в теннисную элиту. Ту игру, позволявшую биться с грандами, благодаря которой его прозвали Осьминогом.

Теперь первый шаг к теннисному возрождению. График Даниила насыщен — в феврале и начале марта он заявлен в Дохе и Дубае. Еще более важно, как он проведет американскую серию турниров, до которых еще надо дожить. Но так как США всегда были местом силы для Медведева, больше беспокойства вызывает грунтовая часть сезона.