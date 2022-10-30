Медведев сделал хет-трик в Вене. Титул, путевка на Итоговый и возвращение в топ-3

Денис Шаповалов дал настоящий бой россиянину, но не выдержал давления.

Турнир ATP Vienna Open. Финал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Денис Шаповалов (Канада) — 4:6, 6:3, 6:2

Даниил Медведев — триумфатор престижного турнира в Вене (ATP-500). В пяти матчах первый «сеяный» проиграл всего один сет — в финале Денису Шаповалову. До какого-то момента канадец играл так сильно, что казалось, очередной титул уплывает из рук Даниила, но 26-летний москвич проявил волю к победе и переломил ход неудачно складывающегося матча. Есть 15-й титул в карьере и возвращение в топ-3 мирового рейтинга. В понедельник он будет уступать только Карлосу Алькарасу и Рафаэлю Надалю.

Сложный год

В ноябре 2021 года Денис Шаповалов неожиданно уволил своего тренера Михаила Южного. Под его руководством канадец с русскими корнями (бабушка и дед Шаповалова жили в Ленинграде) взял дебютный титул на уровне ATP в Стокгольме, дошел до полуфинала Уимблдона-2021 и четвертьфинала US Open-2020, дебютировал в топ-10 и стабильно входил в топ-15. Шаповалов назвал это сложным решением, но был уверен, что расставание пойдет на пользу обеим сторонам.

Даниил Медведев. Фото Reuters Фото Reuters

Вышло иначе. На Australian Open-2022 Денис дошел до четвертьфинала, а потом обыграл Рафаэля Надаля в Риме. После этого началось грандиозное падение — с мая по август он проиграл девять матчей из десяти. Канадец выпал из топ-20 и заявил, что ищет нового тренера. Поиски продолжились недолго, в конце августа Шаповалов возобновил работу с Южным. И результаты сразу пошли вверх. На US Open Денис дошел до третьего круга, где уступил Андрею Рублеву в одном из самых драматичных матчей турнира (на чемпионском тай-брейке пятого сета). После американского мейджора он провел четыре удачных турнира подряд.

Дошел до финала в Сеуле (уступил Йосихито Нисиоке), до полуфинала в Токио, четвертьфинала в Стокгольме и великолепно показал себя в Вене. В столице Австрии Денис взял реванш у Тейлора Фритца за Токио и не оставил никаких шансов Дэниелу Эвансу и Борну Чоричу. Хорват выбил из борьбы Стефаноса Циципаса и Хуберта Хуркача, но канадец сумел повесить ему «баранку» во второй партии: «Я уверен в себе, показываю хороший теннис, — отметил Шаповалов после полуфинала. — Понимаю, что с Медведевым мне будет очень тяжело. В последних матчах он ставил передо мной невыполнимые задачи».

Последний раз Медведев и Шаповалов встречались друг с другом в третьем круге «мастерса» в Цинциннати. Матч выдался трудным для россиянина, но ему удалось дожать неудобного соперника в концовках обеих партий (7:5, 7:5).

Денис Шаповалов. Фото Reuters

Нереализованные шансы

Для Шаповалова это был второй финал в сезоне, для Медведева — пятый. И всего один титул на двоих, который Даниил завоевал в Лос-Кабосе. Остальные решающие матчи россиянин в 2022 году проиграл: Надалю (Australian Open), Тиму ван Рейтховену (в Хертогенбосе) и Хуркачу (в Галле). Первый сет в Вене показал, что печальная тенденция может продолжиться.

Уже во втором гейме Даниил получил брейк-пойнт, но не смог его реализовать. На «ровно» Шаповалов сравнял счет после мощного эйса и отличного выхода к сетке. После этого канадец взял три гейма подряд за 10 минут, переигрывая оппонента по всем статьям. Медведев дважды проиграл свою подачу (4:1), и казалось, что без труда отдаст первую партию.

Но тут четвертая ракета мира показала характер. Отыграл один брейк, а потом с огромным трудом взял свою подачу на дьюсе (4:3). Появилась возможность переломить ход встречи. Шаповалов попытался остудить соперника, взяв подачу под ноль. Медведев ответил аналогично, а в десятом гейме вновь зацепился за брейк. Отыграл два сетбола, но не довел дело до логического конца. Тут надо отдать должное и Шаповалову, смело сыгравшему в нескольких розыгрышах.

После перерыва Шаповалов продолжил действовать максимально агрессивно. Но если в первом сете он практически не ошибался, то во втором стал не так уверенно действовать на задней линии. В четвертом гейме Медведев заработал два брейк-пойнта, сделав ранний брейк (3:1). Закрепить успех удалось с огромным трудом — следующий гейм продолжался более 10 минут. Шаповалов заработал сразу четыре брейк-пойнта, но свои шансы не реализовал (4:1). Даниил не скрывал эмоций после такого испытания, а наставник россиянина Жиль Сервара облегченно вздохнул.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Правда, и следующий гейм на подаче Медведева дошел до «ровно». И в этот раз Шаповалов выиграл очко с первого же брейк-пойнта (4:3). Отыграв брейк, Шаповалов, казалось бы, выравнял положение, но тут подарил сопернику сразу три скрытых сетбола, буквально за две минуты перечеркнув все свои старания (5:3). Медведев тоже действовал круто. После одного его виннерса болельщики, которые в основном поддерживали Шаповалова, выдали чемпиону US Open-2021 мощную порцию аплодисментов. На сет россиянин подал максимально уверенно.

Четвертый Итоговый подряд

В третьем сете Даниил включил режим «осьминога», доставая неберущиеся мячи. Это позволило ему под ноль взять подачу соперника в третьем гейме (2:1). Шаповалов даже перекинулся парой крепких слов со своей командой, но завести себя не удалось. Медведев подавал вторым мячом, но все равно практически без борьбы выиграл четыре розыгрыша из пяти (3:1). Следом Денис выиграл всего один розыгрыш на своей подаче, а Медведев показал образцовую игру на задней линии.

Даниил уже не ослабил хватку и добил соперника (хотя матчбол удалось реализовать только с седьмой попытки). К своему 15-му титулу в карьере Даниил добавил еще приятный бонус. Еще после выход в финал он обеспечил себе попадание на Итоговый турнир. Четвертый год подряд. В Турине осталось всего два вакантных места.