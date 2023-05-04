Карацев снова идет на взлет. Аслан сенсационно вышел в полуфинал «мастерса» в Мадриде

29-летний россиянин уверенно переиграл китайца Чжан Чжичжэня.

«Мастерс». Мадрид (Испания). Четвертьфинал

Аслан Карацев (Россия) — Чжан Чжичжэнь. (Китай) — 7:6 (7:3), 6:4

Все-таки Аслан Карацев — удивительный теннисист! В начале 2021 года он, образно выражаясь, из ниоткуда прорвался в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. А сейчас, успев вылететь из топ-100 рейтинга ATP, повторил этот трюк на «мастерсе» в Мадриде. Победой над соотечественником Даниилом Медведевым он не ограничился, в четвертьфинале переиграв китайца Чжан Чжичжэня. Благодаря своим подвигам Аслан уже совершенно точно совершит очередной гигантский скачок в рейтинге. При этом на грунтовых кортах столицы Испании с его нынешней игрой он вполне может и не ограничиться полуфиналом.

Свободное падение в рейтинге

После прекрасного 2021-го, где помимо полуфинала Australian Open были титулы в Дубае и на «Кубке Кремля» в Москве, а также серебро Олимпиады в Токио в миксте и выигрыш у Новака Джоковича в Белграде, Карацев начал прошлый год в статусе игрока топ-20. Но после победы в январе 2022-го в Сиднее карьера россиянина начала катиться под откос. С рекордной для себя 14-й позиции в рейтинге он к осени «сполз» во вторую полусотню, а в феврале нынешнего года выбыл и из первой сотни. 17 апреля он откатился на 129-е место в классификации ATP. При этом нельзя сказать, что Аслана замучили травмы.

По крайней мере он играл довольно часто, вот только постоянно вылетал на ранних стадиях. В его остроатакующей игре пошли явные сбои — обилие невынужденных ошибок лишало уверенности и сказывалось на результатах. Возможно, Карацев просто «наелся» теннисом — в успешный для себя сезон-2021 он играл очень много, практически в режиме нон-стоп, и не избежал психологического выгорания. К тому же расстался после элитного сезона с тренером Егором Яцыком, с которым, впрочем, в конце прошлого года сотрудничество возобновил.

Первые признаки возрождения Карацева (если не считать январский полуфинал в Пуне) можно было наблюдать во второй половине апреля в Мюнхене, где из квалификации он дошел до второго круга. А в Мадриде все увидели уже Аслана в его пиковой форме — он уверенно прошел квалификацию, обыграв, в частности, Яна-Леннарда Штруффа (немец как лаки-лузер также дошел на нынешнем турнире до четвертьфинала). В основной сетке подвиги Карацева продолжились — он в двух сетах победил серба Ласло Дьере и своего мюнхенского обидчика Ботика ван де Зандшульпа из Нидерландов. После чего в трех партиях справился с австралийцем Алексом де Минауром. Не остановил Аслана и Медведев.

Чжан Чжичжэнь. Фото Reuters

После чего Карацева ждал другой сенсационный четвертьфиналист — Чжан Чжичжэнь в рейтинге занимает только 99-е место, хотя выбил, в частности, американца Тейлора Фритца, канадца Дениса Шаповалова и британца Кэмерона Норри. После выхода в четвертьфинал Чжан вспомнил, что в Мадриде сыграл с Асланом тренировочный сет, уступив 0:6. Но был у него и козырь — победа над россиянином прошлой осенью в Астане.

Похвальная агрессия

Дебют мадридского матча остался за китайцем — при 1:1 в первом сете он спас свою подачу с 0:40. Правда, сам в шестом гейме также не сумел реализовать брейк-пойнт. В итоге все решилось на тай-брейке, который стал ключевым не только в партии, но, пожалуй, и во всем матче. Поначалу на мадридских ветрах Карацев проиграл в 13-м гейме три розыгрыша подряд. Казалось, китаец вновь докажет свое мастерство на тай-брейках, однако Аслану удалось взять семь очков подряд и надломить оппонента.

Во второй партии наш теннисист продолжил доминировать в розыгрышах, демонстрируя похвальную агрессию. Соотношение виннерсов и невынужденных ошибок россиянина в этой встрече впечатляет — 29:8. Против такой впечатляющей игры китаец был бессилен, пусть и продолжал бороться. Ключевым во втором сете стал стартовый гейм на подаче Чжичжэня, взятый россиянином с 15:30. После чего он уверенно держал подачу, выбивая оппонента с корта роскошными ударами не только справа, но и слева.

Аслан Карацев. Фото AFP

«Сейчас я очень доволен своим состоянием, возвращением на топ-уровень. Играю хорошо, чувствую себя хорошо. С квалификации от игры к игре становится все тяжелее, поэтому психологически надо быть готовым к тому, что никто не будет дарить тебе легкие очки. Теперь для меня самое важное — хорошо восстановиться к полуфиналу», — приводит слова Карацева официальный сайт ATP. В текущем так называемом лайв-рейтинге Аслан поднялся уже на 51-е место, а в случае выхода в финал поднимается и в топ-35. Соперник 29-летнего россиянина по полуфиналу определится в игре греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и Штруффа, которого на прошлой неделе в Мадриде Карацев, напомним, уже обыгрывал.