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Сегодня, 15:20

Рублев прервал черную серию с Изнером и рвется на Итоговый турнир

Рублев победил Изнера и вышел в третий круг турнира ATP в Париже
Тимур Ганеев
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Российский теннисист Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Американский теннисист Джон Изнер.
Фото Global Look Press
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В 1/8 финала россиянина, вероятно, ждет встреча с еще одним неудобным оппонентом.

Paris Masters. Второй круг.
Андрей Рублев (Россия, 7) — Джон Изнер (США) — 6:2, 6:3

Андрей Рублев уверенно стартовал на «мастерсе» в Париже. Во втором круге седьмой «сеяный» позволил взять всего пять геймов экс-восьмой ракетке мира Джону Изнеру. Хотя расклады перед матчем были тревожные. Предыдущие три раза американец легко обыгрывал россиянина, но у любой серии есть конец. Рублев продолжает бороться за попадание на Итоговый турнир ATP, но сетка в этот раз у него очень сложная.

Спустя два месяца

Джон Изнер сломал кисть в первом круге US Open и, казалось, досрочно завершил сезон. Но американец все-таки решил заявиться на парижский «мастерс» и после двухмесячного простоя разобрался с Оскаром Отте. В матче первого круга 37-летний Изнер продемонстрировал свою коронную подачу, дожав соперника в концовках обеих партий. А во втором круге получил удобного для себя соперника.

Американский теннисист Джон Изнер. Фото Global Look Press
Американский теннисист Джон Изнер.
Фото Global Look Press

Да, Андрей Рублев уже три года не покидает топ-10, но в личном противостоянии с Изнером он проиграл все три матча. Взяв лишь один сет на грунте. В целом россиянину тяжело даются матчи с игроками, имеющими сильную подачу. К тому же сейчас Андрей испытывает колоссальное давление, продолжая борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP. После Парижа определится, кто займет два последних вакантных места. Помимо Рублева, шансы поехать в Турин не потеряли Феликс Оже-Альяссим, Хуберт Хуркач и Тэйлор Фритц. Поляку и американцу, для того чтобы иметь шансы на Итоговый, нужно выходить в финал «мастерса».

С Хуркачем Рублев может сыграть уже в 1/8 финала (для начала поляку надо пройти Маннаниро, а затем победителя пары Руне — Вавринка). Пока же надо было сосредоточиться на Изнере. Рано или поздно обрываются все серии, а текущая расстановка сил отличается от той, что имела место в прошлых очных столкновениях. Правда, одно осталось неизменным — нервозность россиянина, которой вполне мог воспользоваться американец. Во многом из-за нервов и досады на себя Андрей на прошлой неделе неожиданно уступил Григору Димитрову в Вене.

Российский теннисист Андрей Рублев. Фото Global Look Press
Российский теннисист Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Под копирку

Тогда Андрей выглядел беспомощно на подаче болгарина, за весь матч заработав всего один брейк-пойнт. Рублев извлек правильный урок из того поражения, заработав три брейк-пойнта уже на первой подаче соперника. Отыграться у американца не получилось, а спустя 10 минут после начала встречи он проигрывал уже со счетом 0:3. Четвертый гейм Джон начал с двух эйсов подряд, размочив счет в партии.

Следом Рублев взял подачу под ноль, продемонстрировав публике свой выдающийся форхенд. В шестом гейме впервые дошло до «ровно», но Изнер не позволил сопернику сделать второй брейк, сделав еще несколько эйсов (семь к этому моменту, а всего — 11). Но это никак не отразилось на ходе встречи. Россиянин выиграл шесть розыгрышей подряд, уверенно забрав первую партию. Если бы не две двойные, то это был бы идеальный сет в исполнении Рублева.

Вторая партия прошла практически под копирку первой. Изнер, явно находящийся не в лучших физических кондициях, уступал в длинных розыгрышах, в которые его втягивал соперник. А подача хоть и была на высоком уровне, но не доставляла Рублеву серьезных проблем. В четвертом гейме он опять сделал брейк (3:1). Этого хватило для победы. Андрей подавал свыше 70% первым мячом, показав, что отошел от неудачи в Вене.

Правда, дальше его ждут гораздо более серьезные соперники. В одной четверти с Рублевым также играет Даниил Медведев, который начнет свое выступление в Париже с матча против Алекса де Минаура.

Теннис
Андрей Рублев
Джон Изнер
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