Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

Выставочный турнир в Саудовской Аравии соберет элиту мужского тенниса.

При всем уважении к «мастерсам» и даже к турнирам «Большого шлема» на этой неделе нас ждет действительно очень крутое событие в мире тенниса. На новом выставочном турнире «Шлем шести королей» (Six Kings Slam) в Эр-Рияде серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне сразятся за самые большие призовые деньги в теннисной истории. Чемпион заработает в Саудовской Аравии за два или три матча шесть миллионов долларов — примерно столько же Синнер и Алькарас получили, выиграв по два «Больших шлема» в нынешнем сезоне.

Полтора миллиона долларов за матч

В Саудовской Аравии уже достаточно давно хотят стать заметным игроком на теннисном «поле». Там, как известно, денег на спорт нынче не жалеют. Футбольный чемпионат этой страны нашпигован суперзвездами во главе с португальцем Криштиану Роналду, в боксе в Эр-Рияде регулярно проводятся чемпионские супербои. Причем последний такой поединок между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоялся буквально на днях, как раз перед стартом «Шлема шести королей». Среди зрителей боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе был и Медведев, прибывший в Эр-Рияд после поражения в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае от Синнера. Примечательно, что именно с Янником 16 октября он сыграет в четвертьфинале турнира в Саудовской Аравии.

О «Шлеме шести королей» стало известно еще в феврале прошлого года. Тогда же определился звездный состав участников. В принципе, если бы саудиты проводили «теннисный кастинг» сейчас, то, вероятно, заменили бы сдавшего по ходу нынешнего сезона молодого таланта Руне на забравшегося в топ-3 Александра Зверева из Германии. Но в любом случае состав получился звездным. Что и неудивительно, учитывая гонорары игроков. Речь может идти именно о гонорарах, поскольку каждому из шести участников организаторы гарантировали только за участие по полтора миллиона долларов.

В частности, Медведев в нынешнем сезоне столько не заработал ни на одном турнире — за выход в финал Australian Open ему заплатили примерно (курс австралийского доллара к американскому доллару все же непостоянен) около 1,15 миллиона долларов, а за полуфинал Уимблдона — около 930 тысяч долларов. Четвертьфинал в Шанхае и вовсе принес ему «жалкие» 185 тысяч. Всего же за девять с лишним месяцев россиянин заработал 4,7 миллиона.

Новак Джокович и Янник Синнер. Фото AFP

На пути к титулу стоят Синнер, Джокович и, вероятно, Алькарас

Кроме того, чемпиону «Шлема шести королей» достанется суперкуш в шесть миллионов долларов. Синнер на самом «дорогом» в плане призовых «Большом шлеме» сезона US Open за победу заработал 3,6 миллиона, а на Открытом чемпионате Австралии — всего 2,055 миллиона.. В общем, понятно, что от щедрого предложения из Саудовской Аравии отказаться было, пожалуй, невозможно. Не только Даниилу, но и молодым звездам Синнеру, Алькарасу и тем более Руне, и даже суперветеранам Джоковичу с Надалем.

Последний, кстати, в январе 2024-го официально стал послом тенниса в Саудовской Аравии — по долгосрочному контракту Рафа будет «способствовать развитию этого вида спорта и вдохновлять новое поколение спортсменов королевства», проводить немало времени в стране и в будущем откроет в Саудовской Аравии теннисную академию. А прямо сейчас сыграет свой предпоследний турнир — Надаль уже объявил о завершении карьеры после «Финала восьми» Кубка Дэвиса в Малаге в конце ноября.

Что касается турнирной схемы соревнований в Эр-Рияде, то она достаточно проста — 16 октября пройдут два четвертьфинала — сначала сыграют Синнер и Медведев, затем — Алькарас и Руне. Победители выйдут в полуфинальную стадию, где их 17 октября будут ждать Новак и Рафа. С точки зрения борьбы за трофей надо признать, что Даниилу не слишком повезло — даже в случае победы над первой ракеткой мира Синнером ему придется играть в полуфинале с Джоковичем, а в финале — с высокой вероятностью с Алькарасом, поскольку Карлос выглядит явным фаворитом в матчах как с Руне, так и с Надалем. 18 октября на турнире будет выходной, а 19 октября состоится финал.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Кстати, Эр-Рияд этой осенью вообще можно назвать главным центром мирового тенниса, ведь вслед за самым крутым выставочным турниром в истории здесь с 2 по 9 ноября состоится Итоговый турнир WTA. Причем также с рекордным для таких соревнований призовым фондом — 15,25 миллиона долларов.