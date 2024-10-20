«Шлем шести королей» мог стать началом раскола в теннисе. Но ATP и WTA пошли на компромисс

Выставочный турнир в Эр-Рияде показал возможности Саудовской Аравии, однако каким будет следующий шаг?

Теннис. «Шлем шести королей»

Четвертьфиналы

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:0, 6:3

Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания) — 6:4, 6:2

Полуфиналы

Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:2, 6:7 (0:7), 6:4

Карлос Алькарас (Испания) — Рафаэль Надаль (Испания, 8) — 6:3, 6:3

Матч за третье место

Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:2, 7:6 (7:5)

Финал

Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3

Победа лидера мирового тенниса Янника Синнера в финале над Карлосом Алькарасом, предпоследний турнир в карьере Рафаэля Надаля и его последний матч со своим принципиальным соперником Новаком Джоковичем, гигантские гонорары и суперсостав — выставочный «Шлем шести королей» в Эр-Рияде наделал много шума в мире тенниса, легко затмив проходящие на этой неделе сразу три турнира ATP. Конечно, саудовские шейхи могли бы стать большой угрозой в плане передела теннисного миропорядка, но они, похоже, выбрали другой путь. Да и чиновники ATP и WTA наверняка восприняли их серьезно, посмотрев, как драматично развивались события в другом элитном и популярном виде спорта.

Янник Синнер с трофеем турнира «Шлем шести королей». Фото Reuters

Дорого и эффектно

«Шлем шести королей» с гонораром в 6 миллионов долларов победителю и 1,5 миллиона долларов каждому из шести теннисистов только за участие, безусловно, привлек своим размахом. Организаторы не жалели средств на организацию, включая эффектный и очень дорогой видеоролик с представлением игроков (Даниил Медведев там, кто не в курсе, скакал там на медведе). В общем, сделали все, дабы о четырехдневном турнире говорили, как минимум, не меньше, чем о турнирах «Большого шлема».

Скорое, после ноябрьского финального турнира Кубка Дэвиса, завершение карьеры испанцем Рафаэлем Надалем, который в январе 2024-го стал, кстати, теннисным послом Саудовской Аравии, также повысило интерес к турниру, придав ему дополнительную эксклюзивность. И пусть Надаль на «Шлеме шести королей» не выиграл у Алькараса с Джоковичем ни одной партии, он сделал свое дело — привлек внимание, по праву заслужив в подарок ракетку из чистого золота. К тому же теперь многие еще долго будут вспоминать, что последний в карьере матч против Джоковича Рафа провел не где-нибудь, а в Эр-Рияде.

В стартовых матчах турнира, в которых встречались Медведев с Синнером и Алькарас с Хольгером Руне многих удивила несколько странная ТВ-картинка с мероприятия. Возможно, организаторы хотели удивить неожиданным ракурсом на теннис, но вид сверху, что называется, не зашел, и уже на следующий полуфинальный день работа над ошибками была проведена — трансляции тенниса стали традиционными. Что же касается уровня игры, то из шести матчей по-настоящему интересными и интригующими оказались два — полуфинал Синнера с Джоковичем и финал с Алькарасом. Зато там Янник, Новак и Карлос продемонстрировали теннис экстра-класса, достойный финала «Мастерса» или даже турнира «Большого шлема».

В общем, в Саудовской Аравии показали, что способны организовать теннисные события топ-уровня и привлечь звезд. Значит ли это, что они способны при желании создать угрозу для ATP? Да, значит. Но дело в том, что в Ассоциации теннисистов-профессионалов особо не беспокоились по поводу «Шлема шести королей» по одной просто причине — еще в начале года Саудовская Аравия перестала быть угрозой, а превратилась в теннисного партнера и союзника.

Калос Алькарас с трофеем турнира «Шлем шести королей» и Турки Аль аш-Шейх. Фото Reuters

Пример гольфа помог избежать раскола?

Кстати, возможно в ATP стали сговорчивее как раз после февральского анонса «Шлема шести королей» — в конце февраля 2024-го ATP и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявили о пятилетнем контракте. В рамках соглашение PIF стал титульным спонсором рейтинга ATP, а также турниров серии «Мастерс» в Майами, Индиан-Уэллсе и Мадриде, турнира категории ATP 500 в Пекине и двух итоговых турниров: основного — ATP Finals и молодежного — Next Gen. Последний, кстати, с прошлого года уже проводится в Джидде.

С высокой вероятностью, в ближайшее время у Саудовской Аравии появится и свой «Мастерс». Задобрить шейхов, сделавших ставку на спорт, проще, чем рисковать расколом. Пример гольфа лучшее тому подтверждение. Кто не в курсе, примерно пару лет назад в этом элитном виде спорта Саудовская Аравия инициировала настоящий раскол, запустив собственный тур под названием LIV с призовым фондом в 244 миллиона долларов и гигантскими выплатами для лучших гольфистов (в100 миллионов долларов и выше каждому) в случае перехода из традиционной организации PGA.

В итоге кто-то остался верен PGA, кто-то перешел в новый тур. После чего все стороны сели за стол переговоров и ударили по рукам, решив, что называется, зарыть топор войны и объединить усилия. Так что в теннисе, похоже, просто пропустили стадию конфликта и раскола, сразу договорившись о взаимовыгодном сотрудничестве. Хотя не исключено, что через несколько лет Саудовская Аравия, скажем, захочет за свои деньги чего-то более масштабного. К примеру, пятый турнир «Большого шлема» или хотя бы итоговый турнир ATP.

Впрочем, итоговый турнир, как и «Мастерс» — та жертва, на которую в профессиональных теннисных организациях наверняка готовы пойти. Тем более, за щедрые инвестиции в игру. Да, есть риск со стороны организаторов «Больших шлемов» и «Мастерсов», которые, по слухам, прорабатывали возможность создания премиального тура, но с помощью саудовских денег ATP наверняка удастся в случае конфликта удержать топ-игроков.

Что же касается WTA, то в мае 2024 года эта организация в свою очередь заключила многолетнее соглашение с PIF о партнерстве, в рамках которого в течение ближайших трех сезонов (по 2026-й включительно) в Эр-Рияде будет проходить итоговый турнир WTA. Так что элита женского тенниса приедет в Саудовской Аравии уже совсем скоро, ведь WTA Finals стартует 2 ноября. И пусть не все воспринимают столь стремительное покорение Саудовской Аравией спорта и конкретно тенниса позитивно, называя это спортвошингом (использование спорта для улучшения репутации), но, похоже, даже скептики вряд ли устоят перед многомиллионными гонорарами.