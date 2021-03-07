Россиянин победил венгра Фучовича в финале турнира в Голландии и приблизился к рекордной серии Федерера

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament. Финал

Андрей Рублев (Россия, 4) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 7:6 (7:4), 6:4

Россиянин Андрей Рублев провел еще один идеальный турнир, выиграв титул в Роттердаме. По ходу турнира 23-летний москвич обыграл экс-первую ракетку мира Энди Маррея, в полуфинале разобрался со вторым «сеяным» Стефаносом Циципасом, а в решающем матче в упорной борьбе одолел неуступчивого Мартона Фучовича. Для Рублева это восьмой титул в карьере (у Даниила Медведева — девять). Это достижение можно назвать уникальным, учитывая, что Андрей выиграл восемь финалов из десяти.

В решающих матчах рыжеволосый россиянин проигрывал только Гаэлю Монфису в Дохе-2018 и Николозу Басилашвили в Гамбурге-2019. Зато начиная с сентября 2020 года Рублев вообще не проигрывает на турнирах категории ATP-500. Победы в Гамбурге (в финале был повержен тот же Циципас), Санкт-Петербурге (Борна Чорич), Вене (Лоренцо Сонего), а теперь и успех в Роттердаме. Победная серия россиянина составляет уже 20 матчей. Больше в истории тенниса было только у Маррея (21) и Роджера Федерера (28). То есть до, казалось бы, вечного рекорда швейцарца осталось выиграть еще 8 матчей подряд. Такому стабильному Рублеву это вполне по силам.

Циципас удивился мощи россиянина

После тяжелого поражения от Медведева в четвертьфинале Australian Open Рублев всем своим видом показал, что ничего страшного не произошло и он готов двигаться дальше. Дал несколько бодрых интервью и приехал в Роттердам в роли одного из фаворитов. А когда Даниил уступил в первом же круге Душану Лайовичу, то все российские болельщики переключили свое внимание на Рублева. И Андрей не подвел.

При всем уважении к Фучовичу решающим для россиянина стал полуфинал с Циципасом. Все ожидали очень конкурентный матч, но Рублев буквально задушил шестую ракетку мира своей мощью. Идеальные форхенды россиянина ставили грека в тупик, умелые тактические действия при разменах вымотали соперника, а суперподача (24 эйса) заставила Стефаноса нервничать как никогда. После очередного проигранного очка Циципас даже закричал: «Столько мощи! Столько мощи. 400 килограммов». Также стоит отметить хладнокровие Андрея на тай-брейке во втором сете. В нем он ни разу не подавал вторым мячом.

— Я был свежим, хорошо себя чувствовал, хорошо двигался, — признался Рублев после полуфинала. — По-моему, Стефанос был немного уставшим.

Может быть, поэтому он иногда подавал не так хорошо, как обычно. Но это теннис. Конечно, со мной тоже когда-нибудь случится такое, что я каждый день провожу сложные матчи и мне потом на следующий день играть. Это часть нашего спорта. Я доволен своим выступлением, доволен тем, что вышел в финал. У меня были отличные победы. И сейчас я хочу только дальше работать, прибавлять.

На морально-волевых

В финале было видно, что Андрей все-таки потратил много физических и моральных сил в поединке с Циципасом (4:4 по личным встречам). Он выглядел не таким свежим, не так идеально принимал вторую подачу, как в других матчах в Роттердаме, сделал всего три эйса (у Фучовича — шесть). Но даже в таком состоянии Мартон не соперник Рублеву. Андрей забрал все решающие розыгрыши, ни разу не дал усомниться в своей победе на тай-брейке в первом сете (7:4), а подавая на матч, закончил гейм буквально за несколько минут. Браво, Андрей!

Пока все складывается отлично. Победа на ATP Cup, четвертьфинал «мэйджора», а теперь и уверенный выигрыш в Роттердаме. В рейтинге Андрей максимально близко приблизился к Александру Звереву и скоро может потеснить немца с седьмой строчки рейтинга ATP.