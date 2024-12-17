Россиянин Дерепаско выиграл престижный юниорский турнир Orange Bowl. Этот трофей брали многие легенды тенниса

Наш спортсмен взял титул в паре с казахстанцем Амиром Омархановым.

В США завершился розыгрыш престижного юниорского турнира Orange B owl, где в списке победителей вновь появился российский теннисист. В финале парного разряда 17-летний Тимофей Дерепаско и казахстанец Амир Омарханов были сильнее чешско-швейцарского дуэта Дениса Петака и Генри Бернета — 3:6, 6:1, 10:1.

Что это за турнир?

У турнира Orange Bowl очень богатая история, которая началась в 1947 году. Основателем стал житель Майами-Бич Эдди Герр. Он занимался теннисной карьерой своей дочери Сьюзен и обнаружил, что юниорских турниров проводится слишком мало. Поэтому Герр решил организовать свой на открытых грунтовых кортах в городском парке. Победителями дебютного турнира стали исключительно американцы, в том числе в парном разряде трофей взяла и 13-летняя Сьюзен Герр. Дочь основателя выступала в дуэте с Джоан Джонсон, которая первенствовала и в одиночном разряде.

Соревнования проходят в двух возрастных категориях — до 18 и до 16 лет. По ходу развития Orange Bowl география победителей расширялась. Первой чемпионкой не из США стала мексиканка Мелита Рамирес, взявшая трофей на второй год проведения — в 1948 году. После на нем зажигали многие игроки, которым удалось впоследствии добраться до звания первой ракетки мира. Среди них Крис Эверт, Бьорн Борг, Джон Макинрой, Роджер Федерер, Жюстин Энен, Каролин Возняцки.

Есть в списке чемпионов и советские игроки. Первой турнир покорился Наталье Зверевой в 1987 году. Также победу праздновали Елена Лиховцева, Светлана Комлева и Андрей Медведев. Блистали на Orange Bowl россияне. Открыла победную традицию Анна Курникова в 1995 году, два раза подряд сильнейшей среди юниорок становилась Вера Звонарева, а Елена Дементьева выигрывала титул в категории до 16 и до 18 лет.

Среди наших парней трофей в одиночном разряде во Флориде брал Андрей Рублев, а последним представителем России до Дерепаско , кто получил в коллекцию Orange Bowl , была Диана Шнайдер. Серебряный призер Олимпиады выигрывала титул в паре с хорватской теннисисткой Петрой Марчинко в 2021 году.

Приз, который вручают победителям, полностью отражает название турнира — это чаша с апельсинами. O range означает апельсин, bowl — чаша или миска.

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Кто такой Тимофей Дерепаско ?

Такую чашу с витамином C получил и Тимофей Дерепаско вместе со своим партнером Амиром Омархановым. Тимофей также выступал и в одиночном разряде, но его путь по турниру остановился в третьем круге. Тем не менее он оказался ближе других россиян к финалу. Всего в соревнованиях в этом году участвовали трое представителей нашей страны. Даниил Саркисян покинул Orange Bowl после одного матча, Дмитрий Бессонов — вылетел во втором круге. Итоговую победу одержал испанец Андрес Сантамарта-Ройг.

Дерепаско давно заметен своими результатами. Выступая в категории до 14 лет, он выиграл несколько серьезных международных турниров и становился стипендиатом Фонда Ельцина. Родители у Тимофея — теннисисты, благодаря которым он и начал свой спортивный путь. «С малых лет везде ездил с папой по турнирам, он тренировал сборную, сильных ребят, а я везде с ракеткой ездил, и как-то уже само собой вышло, что начал тренироваться, — рассказывал он в интервью Федерации тенниса России. — Когда был маленький, не всегда тренировался с папой, только когда уже мне исполнилось 12 или 13 лет. Поначалу, может, были какие-то разногласия, но сейчас уже все хорошо, я его слушаю, и мне нравится с ним тренироваться».

Был у юного теннисиста и опыт игры с первой ракеткой России Даниилом Медведевым. «Одно дело, когда смотришь по телевизору, как они играют, — это очень круто, но когда вживую — это еще круче. Против него очень тяжело играть, и, когда вживую тренируешься с ним, осознаешь, насколько это другой теннис», — делился впечатлениями Дерепаско .

Тимофей говорит, что всегда болел за Медведева, а также активно следит за испанцем Карлосом Алькарасом. Свой же игровой стиль он описывает так: «Я люблю играть активно и резко. Нравится укорачивать. Стараюсь играть активно и выходить к сетке. Не всегда, правда, получается это показывать на матчах, но стараюсь».