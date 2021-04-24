Карацев одержал культовую победу над Джоковичем. Так серб еще никогда не проигрывал
Аслан Карацев преподнес главную сенсацию этой недели, обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича в родном Белграде (7:5, 4:6, 6:4). Полуфинальный матч из трех сетов продолжался очень долго — 3,5 часа. В финале турнира россиянин сыграет с победителем пары Таро Дэниел (Япония) — Маттео Берреттини (Италия).
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open (ATP-250)
Призовой фонд 650 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Аслан Карацев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 4:6, 6:4
Karatsev's breakout year keeps getting better ?— ATP Tour (@atptour) April 24, 2021
?: @TennisTV | @AsKaratsev | #SerbiaOpen2021pic.twitter.com/2lYOfrgFVS
Двигается как большая кошка и похож на Федерера
В конце прошлой недели вторая ракетка России Андрей Рублев общался с журналистами после финала «Мастерса» в Монте-Карло, в том числе высказавшись о прогрессе Аслана Карацева. «С Асланом у нас получилось очень классно сыграть в Дохе, выиграли парный турнир. Я бы сказал, что он порой играет лучше всех нас, вместе взятых», — сказал Андрей.
Такие слова Рублева, пожалуй, лучшего игрока тура последних полутора сезонов, дорогого стоят. Карацев добился сумасшедшего скачка в рейтинге — закрепился в топ-30, хотя совсем недавно был в третьей сотне. Все любители тенниса помнят его победы над Шварцманом и Димитровым на Australian Open, равную игру против Тима в Дохе, титул в Дубае (ATP-500), когда в полуфинале он смог остановить победную серию Рублева.
Но главное даже не результаты, а та игра, которую демонстрировал уроженец Владикавказа. Вот как описал Карацева бывший игрок топ-20 Дмитрий Турсунов, пару раз игравший против Аслана. «Всегда было видно, что он очень пластичный. Достаточно крупный, атлетичный парень, но двигается как большая кошка. Выглядит немного как Федерер: будто не вкладывается в удар, но мяч у него летит бесшумно, как электропоезда едут. Не как у Рублева, который разгоняет так, что свист, треск, искры, земля трясется», — сказал Дмитрий.
Карацева хвалил и Новак Джокович, с которым он зарубился в полуфинале Australian Open. «Нужно ему поаплодировать. Огромные поздравления. На дебютном «Шлеме» вышел в полуфинал — по-моему, такого еще не было в истории тенниса. Он молодец, провел отличный турнир. У него великолепный бэкхенд. Русская теннисная школа славится этим ударом», — заключил Новак.
Мог ли тогда серб подумать, что спустя два месяца Аслан обыграет его в родном Белграде? Ему даже не помогла поддержка сына на трибунах.
Like father like son #Djokovic pic.twitter.com/9NLjueod2D— Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) April 24, 2021
Грунт — покрытие Аслана
Причем победу над Новаком можно смело назвать культовой. Джокович впервые в своей карьере проиграл матч трехсетевого формата, в котором создал более 20 брейк-пойнтов. У первой ракетки мира было их аж 28, но он реализовал всего пять. Это говорит о выдержке и невероятном уровне терпения нашего теннисиста. В каждом розыгрыше он сражался до самого конца, выложившись по полной.
«Конечно, это самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь. Он как стена, так что нужно играть на 150%. И мне это удалось. Как я отыграл 23 брейк-пойнта? Я не думал — просто пытался играть, сосредотачивался на своей игре. Времени думать не было», — объяснил свой успех 27-летний россиянин.
Here's a question that no one is asking these days ??@AsKaratsev | #SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/x4iKzsw6hZ— ATP Tour (@atptour) April 24, 2021
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» подчеркнул, что Аслан многого добьется в грунтовой части сезона.
«Грунтовое покрытие — самое излюбленное для Аслана, он понимает, как на нем играть, поэтому жду от него еще лучшей игры и хороших результатов на предстоящем «Ролан Гаррос». Я абсолютно уверен, что сегодняшний матч никак не повлияет на завтрашний финал, здоровье ему позволяет быть на пике своей формы», — сказал Кафельников «СЭ».
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что его радует, в каком стиле Карацев одолел Новака.
«Карацев сделал настоящий праздник. Это выдающаяся победа, но я пытаюсь говорить объективно, — сказал Тарпищев «СЭ». — Игра была хорошей. Джокович очень долго держался за счет опыта. Очень интересен тот факт, что игру вел Карацев. За счет атакующих действий Аслан и победил. Мне очень понравилось, как он играл после первого мяча, добивая в розыгрыше. Очень много очков было выиграно с лета дальше средней линии. Для Аслана это победа прежде всего в морально-психологическом плане. Показательный матч будет следующим, как мне кажется, с Берреттини. Посмотрим, как Карацев восстановится и какую игру покажет против итальянца. А так сегодняшняя победа — с большим знаком плюс для него самого и для нас всех».
Карацев третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Никто не удивится, если уже в ближайшее время россиянин попадет в топ-20.
«Но давайте не будем сейчас какие-то громкие, заоблачные цели ставить, для начала ему нужно выиграть завтрашний матч, а дальше готовиться к следующим турнирам. Пока что Аслан поставил себе цель на сезон — попасть в топ-30 рейтинга, он это выполнил, сейчас нужно закрепиться там, идти вперед, все зависит только от него самого», — добавил Кафельников.
Отмечая победы Карацева, нельзя не сказать про его тренера Егора Яцыка. Именно после того, как россиянин стал работать с этим специалистом в Минске, его результаты стали прорывными. Молодой наставник смог убедить талантливого, но уже довольно возрастного игрока поверить в себя.
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