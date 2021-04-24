Карацев одержал культовую победу над Джоковичем. Так серб еще никогда не проигрывал

Россиянин отыграл у первой ракетки мира 23 брейк-пойнта. Не помогла даже поддержка родных трибун.

Аслан Карацев преподнес главную сенсацию этой недели, обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича в родном Белграде (7:5, 4:6, 6:4). Полуфинальный матч из трех сетов продолжался очень долго — 3,5 часа. В финале турнира россиянин сыграет с победителем пары Таро Дэниел (Япония) — Маттео Берреттини (Италия).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open (ATP-250)

Призовой фонд 650 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Аслан Карацев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 4:6, 6:4

Двигается как большая кошка и похож на Федерера

В конце прошлой недели вторая ракетка России Андрей Рублев общался с журналистами после финала «Мастерса» в Монте-Карло, в том числе высказавшись о прогрессе Аслана Карацева. «С Асланом у нас получилось очень классно сыграть в Дохе, выиграли парный турнир. Я бы сказал, что он порой играет лучше всех нас, вместе взятых», — сказал Андрей.

Такие слова Рублева, пожалуй, лучшего игрока тура последних полутора сезонов, дорогого стоят. Карацев добился сумасшедшего скачка в рейтинге — закрепился в топ-30, хотя совсем недавно был в третьей сотне. Все любители тенниса помнят его победы над Шварцманом и Димитровым на Australian Open, равную игру против Тима в Дохе, титул в Дубае (ATP-500), когда в полуфинале он смог остановить победную серию Рублева.

Но главное даже не результаты, а та игра, которую демонстрировал уроженец Владикавказа. Вот как описал Карацева бывший игрок топ-20 Дмитрий Турсунов, пару раз игравший против Аслана. «Всегда было видно, что он очень пластичный. Достаточно крупный, атлетичный парень, но двигается как большая кошка. Выглядит немного как Федерер: будто не вкладывается в удар, но мяч у него летит бесшумно, как электропоезда едут. Не как у Рублева, который разгоняет так, что свист, треск, искры, земля трясется», — сказал Дмитрий.

Карацева хвалил и Новак Джокович, с которым он зарубился в полуфинале Australian Open. «Нужно ему поаплодировать. Огромные поздравления. На дебютном «Шлеме» вышел в полуфинал — по-моему, такого еще не было в истории тенниса. Он молодец, провел отличный турнир. У него великолепный бэкхенд. Русская теннисная школа славится этим ударом», — заключил Новак.

Мог ли тогда серб подумать, что спустя два месяца Аслан обыграет его в родном Белграде? Ему даже не помогла поддержка сына на трибунах.

Грунт — покрытие Аслана

Причем победу над Новаком можно смело назвать культовой. Джокович впервые в своей карьере проиграл матч трехсетевого формата, в котором создал более 20 брейк-пойнтов. У первой ракетки мира было их аж 28, но он реализовал всего пять. Это говорит о выдержке и невероятном уровне терпения нашего теннисиста. В каждом розыгрыше он сражался до самого конца, выложившись по полной.

«Конечно, это самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь. Он как стена, так что нужно играть на 150%. И мне это удалось. Как я отыграл 23 брейк-пойнта? Я не думал — просто пытался играть, сосредотачивался на своей игре. Времени думать не было», — объяснил свой успех 27-летний россиянин.

Here's a question that no one is asking these days ??@AsKaratsev | #SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/x4iKzsw6hZ — ATP Tour (@atptour) April 24, 2021

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» подчеркнул, что Аслан многого добьется в грунтовой части сезона.

«Грунтовое покрытие — самое излюбленное для Аслана, он понимает, как на нем играть, поэтому жду от него еще лучшей игры и хороших результатов на предстоящем «Ролан Гаррос». Я абсолютно уверен, что сегодняшний матч никак не повлияет на завтрашний финал, здоровье ему позволяет быть на пике своей формы», — сказал Кафельников «СЭ».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что его радует, в каком стиле Карацев одолел Новака.

«Карацев сделал настоящий праздник. Это выдающаяся победа, но я пытаюсь говорить объективно, — сказал Тарпищев «СЭ». — Игра была хорошей. Джокович очень долго держался за счет опыта. Очень интересен тот факт, что игру вел Карацев. За счет атакующих действий Аслан и победил. Мне очень понравилось, как он играл после первого мяча, добивая в розыгрыше. Очень много очков было выиграно с лета дальше средней линии. Для Аслана это победа прежде всего в морально-психологическом плане. Показательный матч будет следующим, как мне кажется, с Берреттини. Посмотрим, как Карацев восстановится и какую игру покажет против итальянца. А так сегодняшняя победа — с большим знаком плюс для него самого и для нас всех».

Карацев третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Никто не удивится, если уже в ближайшее время россиянин попадет в топ-20.