Сафиуллин вел в счете в матче с Синнером. Но Яннику не помешали плохие новости от ВАДА

Роман навязал борьбу лидеру мирового рейтинга

Турнир ATP 500. Пекин. Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия, LL) — 3:6, 6:2, 6:3

Флавио Коболли (Италия) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:4, 6:2

Россиянин Роман Сафиуллин едва не «снял скальп» с лидера мирового рейтинга Янника Синнера. Роман во втором круге турнира ATP 500 в Пекине выиграл первый сет, но все же не смог совладать с прибавившей затем первой ракеткой мира.

Теннисный год хуже предыдущего

Нынешний сезон пока складывается для Сафиуллина менее удачно, чем прорывной прошлогодний. В 2023-м у Романа в активе был четвертьфинал Уимблдона, где, кстати, в четырех партиях он уступил как раз Синнеру, и финал в Чэнду, где он был близок к победе над Александром Зверевым из Германии, а также выигрыш у испанца Карлоса Алькараса на «мастерсе» в Париже. В 2024-м пока таких подвигов нет, хотя после крайне слабого старта сезона россиянин все же прибавил — дошел до третьих кругов Уимблдона и Олимпийских игр в Париже, а также завоевал титул на «челленджере» в Кари.

На прошлой неделе в Чэнду во втором круге он уступил китайцу Шану Цзюньчэну (7:5, 3:6, 3:6), завоевавшему в итоге титул. А в Пекине даже не смог пройти квалификацию, проиграв в финальном раунде испанцу Роберто Баутисте Агуту (5:7, 6:3, 4:6). Однако отказы сразу нескольких игроков помогли ему и еще двум теннисистам пройти в основную сетку в качестве «лаки лузеров». После чего достаточно уверенно обыграть швейцарца Стэна Вавринку (6:3, 6:4), благодаря чему Роман поднялся в топ-70 чемпионской гонки.

Правда, Яннику он проиграл оба предыдущих матча. С другой стороны, Синнер подошел к турниру без игровой практики — после титула на US Open он отдыхал от соревнований на протяжении двух с половины недель. Победа на старте в Пекине, где итальянец в прошлом году завоевал титул, над чилийцем Николасом Харри получилась непростой — 4:6, 6:3, 6:1.

Да и новости с утра пришли для Янника если не шокирующие, то как минимум крайне неприятные. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение независимого трибунала Международного агентства по честности тенниса (ITIA) не дисквалифицировать Синнера, несмотря на мартовские положительные допинг-пробы на клостебол.

«ВАДА считает, что вывод об «отсутствии вины или непреднамеренности» не был правильным в соответствии с применимыми правилами. ВАДА требует отстранения на срок от одного до двух лет. ВАДА не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех решений, которые уже были вынесены трибуналом первой инстанции», — объявлено на сайте организации. Так что угроза остаться без тенниса на год или даже два вновь стала для Синнера реальной.

Янник Синнер. Фото AFP

Обнадеживающая игра с первой ракеткой мира

Не исключено, что под впечатлением от этой новости итальянец начал встречу с Сафиуллиным очень слабо, допуская много брака при своих фирменных мощнейших ударах. Роман, напротив, действовал собранно и закономерно повел с брейком 3:0. Правда, вскоре лидер мирового рейтинга чуть пришел в себя, сделал обратный брейк, сократил разрыв до минимума (2:3), но сразу же вновь отдал свою подачу. После чего россиянин сумел-таки выиграть следующий гейм, несмотря на три брейк-пойнта у Янника и обидную двойную при «ровно». Через несколько минут Сафиуллин уже очень уверенно подал на первый сет, повысив шансы на выигрыш матча.

Но постепенно, как и во встрече с Харри, Синнер начал действовать все лучше и лучше. Количество ошибок сократилось, а активно выигранных мячей — увеличилось. Да и подача наладилась. Так что итальянец завладел игровым преимуществом, пусть в первых двух геймах второго сета на своей подаче Роман ушел-таки с брейк-пойнтов. А вот при 2:3 сделать это не смог. Он уже не успевал за темпом набравшего обороты Синнера в обменах ударами на задней линии. Да и попытки что-то изменить в рисунке игры не удавались — укороченные почти не работали. Как и выходы с сетки — из-за классных обводок первой ракетки мира.

В общей сложности в конце второго и начале третьего сетов Синнер выиграл семь геймов подряд! Этот провал у Романа, по сути, и предопределил исход встречи. Затем россиянин вновь выровнял игру и даже сделал 40:40, когда Янник подавал на выход в четвертьфинал. Но на большее Сафиуллина не хватило. Тем не менее для «лаки лузера» из России выход во второй круг в Пекине и практически равную игру с лучшим на сегодня теннисистом мира можно расценить как хороший результат. Не стоит удивляться, если в концовке сезона Роман сумеет-таки показать хорошие результаты и подняться в рейтинге ATP повыше нынешней 69-й строчки.