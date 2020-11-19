За счет чего Даниилу удалось выиграть у Джоковича.

Этой ночью Даниил Медведев обыграл, пожалуй, главного фаворита Итогового турнира — первую ракетку мира Новака Джоковича — и уверенно вышел в полуфинал соревнований. В отличие от прошлого сезона на Итоговом Медведев выдает смелую игру и не смотрит на соперников, которые выходят против него на корт. В матче с Джоковичем Медведев был очень хорош на подаче, игре на задней линии и в атаке. После игры «СЭ» поговорил с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной и обсудил как результат завершившегося матча, так и перспективы Медведева.

В игре Джоковича присутствовала нервозность

— Прежде всего, хочется поздравить Даниила как с потрясающей игрой, так и с выдающимся достижением, — отметила Веснина. — Новак Джокович закончил сезон в статусе первой ракетки мира, и так уверенно его обыграть — дорогого стоит. Матч точно входит в список лучших игр Медведева, которые он может занести себе в актив.

— Медведев играл очень уверенно против Джоковича, и практически не было видно шансов для Новака переломить ход встречи. За счет чего Даниил показал такую феноменальную игру?

— У Даниила очень хорошо шла подача, был ничтожно маленький процент невынужденных ошибок. Поэтому Джокович не получал никаких подарков от Медведева. Кроме того, Новак не мог поймать «свою» игру, поскольку Даниил не давал ему на это шансов. Он играл активно на задней линии, догонял практически все мячи, очень здорово действовал как в обороне, так и в атаке. У него в итоге получилось показать отличный баланс между обороной и атакой. Он действовал активно, но не забывал и защищаться. Джоковичу из-за этого и не получалось найти свой ритм, пробелы в игре Медведева, чтобы вернуться полноценно в матч и постараться как-то навязать свой теннис.

— При этом сам Джокович совершил достаточно много невынужденных ошибок — 28. Получается, Новак стушевался под напором Медведева?

— Возможно, Джокович не чувствовал в себе той уверенности, которую он обычно чувствует, когда выходит играть. Действительно, присутствовала в его игре определенная нервозность. Но все же ключевой момент в том, что именно Даниил заставил его так ошибаться своей грамотной и уверенной игрой. Надо говорить о том, как хорошо действовал Медведев, а не об ошибках Джоковича, потому что победа — это большая заслуга Даниила.

— Сложилось ощущение, что Медведев играл немного рискованно — часто выходил к сетке, подавал резкие подачи. Это результат уверенности в себе или часть тактического плана на игру?

— Наверняка он с тренером перед игрой разбирал тактику, и эти действия были частью его плана действий против Джоковича. Поэтому он и старался выходить чаще к сетке, возможно, чтобы смутить Новака.

— Также удивляет высокий процент успешных длинных розыгрышей. Получается, чем дольше мяч в игре, тем больше шансов у Медведева?

— Физически Даниил очень хорошо готов, поэтому он спокойно выдерживает длинные розыгрыши. Медведев прекрасно перемещается, перекрывает своими действиями весь корт. Несмотря на то что Медведев достаточно высокий теннисист, он очень хорошо и быстро двигается. В результате Джоковичу было очень непросто против него играть, поскольку Медведеву удалось поставить воображаемую «стенку» на задней линии — он не давал шансов на ошибках, догонял все мячи, да еще и сам атаковал уверенно. Новаку психологически пришлось очень тяжело, обычно он привык играть с позиции лидера.

У Джоковича есть шансы на победу — не надо этого исключать

— Какие вы видите перспективы у Медведева перед полуфиналом?

— Это будет очень непростой матч. Для Даниила это будет настоящий вызов, как психологический, так и физический. Но если он его преодолеет, то это будет невероятный скачок в его уровне игры и позиции в мировом теннисе. Желаю ему победы как в этом матче, так и на турнире в целом. Будет сложно, но вполне реально. Медведеву все по силам.

— После этого матча Медведев, вероятно, становится фаворитом итогового турнира?

— Подождите с такими оценками. Даниил молодец, но у Джоковича еще есть теоретические шансы на выход из подгруппы в полуфинал, а там и на победу. Поэтому не надо его совсем исключать. Итоговый чемпионат — это такой турнир, где, даже проиграв один матч в подгруппе можно выйти в полуфинал, а потом выиграть и весь чемпионат. Но у Даниила очень неплохие шансы на победу. И мне лично очень хочется, чтобы у Медведева наконец-то все получилось. Он точно заслужил это своей игрой, трудом и упорством. Второй год подряд он отбирается на Итоговый чемпионат, и это действительно приличный результат. И что еще важно — стабильный.

— В прошлом году Медведев проиграл все матчи Итогового. В этом уже одержал две победы и претендует на титул. В чем отличия прошлогоднего Медведева от Даниила образца 2020 года?

— Прошлый год для Даниила был одним из самых успешных в карьере. Он вышел в финал турнира «Большого шлема», показывал невероятную игру, много финалов было, побед. И к Итоговому он пришел, на мой взгляд, тогда выхолощенным, уставшим. Возможно, из-за этого у него и не получилось до конца реализоваться, показать свой теннис. К тому же он был дебютантом турниров такого уровня, это сказывается. В этом году он гораздо опытнее, отбирается второй год подряд. У Медведева теперь есть понимание, что это за турнир, как к нему надо готовиться. Мне кажется, что для собственной уверенности в своих силах Даниилу очень помог титул в «Берси», который он выиграл пару недель назад.

— Вероятно, небольшое количество турниров в этом году из-за пандемии, наоборот, сыграло положительную роль для Медведева? Он к концу сезона подошел не таким уставшим.

— Возможно. Потому что в прошлом году именно вторая половина турнира вышла у Даниила очень насыщенной. Он сыграл огромное количество матчей, и пятисетовых, и трехсетовых. Поэтому к Итоговому турниру в Лондоне у него не оставалось сил. Хоть он и сражался — матчи пусть Даниил и проиграл, но они проходили в борьбе.