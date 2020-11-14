Знаменитый теннисист и тренер — о том, за кем следить на последнем итоговом чемпионате в столице Великобритании.

15 ноября стартует финал мирового тура ATP — итоговый турнир по теннису. В этом году сезон получился усеченным, так как ряд стартов отменили из-за коронавируса, но зато очень успешным для россиян. Двух участников в финале из России не было уже 20 лет, с тех пор как в 2000 году отобрались на итоговый турнир Марат Сафин и Евгений Кафельников. В 2020 в восьмерку лучших попали Андрей Рублев и Даниил Медведев. Перед стартом турнира «СЭ» пообщался с известным в прошлом теннисистом и тренером Андреем Чесноковым и обсудил перспективы россиян.

It's the moment we've been waiting for...



The official 2020 #NittoATPFinals singles photo! ? pic.twitter.com/Ow6fQSpc6k — ATP Tour (@atptour) November 13, 2020

Неинтересно смотреть на россиян, сражающихся друг против друга

— Российские зрители особенно ждут в этом году финальный турнир по теннису, поскольку впервые за долгое время в финал отобрались сразу два участника из России. Какие у вас ожидания перед этим турниром?

— Во-первых, здорово, что они оказались в разных группах. Для меня было бы неинтересно смотреть на двух россиян, сражающихся друг против друга. А в целом перспективы у ребят неплохие. Медведев попал в сетку со Шварцманом, Зверевым, которых только что обыгрывал. По идее, ему все соперники по силам, вполне реально претендовать на выход в полуфинал.

— Неужели Новак Джокович не станет серьезным препятствием для Даниила?

— В случае с Джоковичем немного вводит в ступор его последнее поражение от итальянца Сонего. До сих пор не понимаю, как Новак умудрился выиграть в игре с ним всего три гейма. Он держал себя в отличной форме весь сезон, играл феноменально. Но сейчас он не очевидный фаворит. После Вены он не играл, готовился к мастерсу. Неясно, в какой форме Джокович, в каком настроении. По идее, конечно, Новак в любом состоянии претендент на победу. Надо посмотреть хотя бы первый матч Джоковича, чтобы делать по нему выводы.

Сложным сезон был разве что из-за неизвестности

— А что думаете про перспективы Андрея Рублева? Ему, есть ощущение, не повезло с жеребьевкой.

— Рублеву будет посложнее: игроки в его группе мастеровитые: Циципас, Надаль, Доминик Тим. Фаворитом Андрей не будет, хоть он и обыграл Тима недавно в Вене. На итоговом турнире он дебютант, ему будет сложно. Но бороться Рублев точно будет, он в неплохой форме, сыграл много матчей в этом сезоне, одержал много побед. Так что для любого игрока он станет серьезным препятствием. Как дебютант, Рублев подходит к финальному турниру без груза ответственности, поэтому скорее соперники должны его обыгрывать, а не он думать, как кого-то обыграть. Психологически у Андрея должна быть полная свобода действий.

What a day of action to kick off the #NittoATPFinals! ?



Which match are you most excited for on Sunday?#ATPTour pic.twitter.com/tc1QjrtLBU — ATP Tour (@atptour) November 13, 2020

— И Андрей, и Даниил, вероятно, подойдут к финалу с очень серьезным настроем. Но не помешает ли ребятам переизбыток желания? Велик риск просто перегореть.

— Любой игрок может перегореть в любой момент. Андрей в этом году выиграл все, что только мог. У него больше всех титулов по сезону. Медведев тоже приехал в Лондон после уверенной победы в Париже. Ребята опытные, знают, как настраиваться к матчам такого уровня, поэтому вряд ли стоит ожидать, что кто-то из них перегорит, — без шансов. К тому же ребята подходят к финалу свежими — такого давно не было. Турниров по сезону было мало, сезон получился небольшим по длительности из-за пандемии. Сложным сезон был разве что из-за ожидания и неизвестности.

Медведев если проигрывает, то скорее из-за собственных ошибок

— Медведев на турнире в Париже показал характер, когда вытаскивал неудачно складывающиеся матчи. Это качество поможет ему на финальном турнире?

— Если вы про финал со Зверевым, то матч действительно получился для Даниила непростым. Он начал немного неуверенно, но потом пришел в себя и, по сути, просто разгромил Александра. Медведев сейчас игрок такого уровня, что для него поражение в первом сете нефатально. А вот для соперников обыграть Даниила — непосильная задача, сравнимая с попыткой переплыть Тихий океан. Медведев если проигрывает, то скорее из-за собственных ошибок. А перед финалом он в отличной форме, поэтому его потенциал — выиграть ATP Finals. Для меня он один из фаворитов, полуфинал — это задача минимум.

Я знаю, как он тренируется, подходит к играм. В прошлом году на итоговом турнире он проиграл все матчи. Но это не были разгромные поражения, все игры проходили в упорной борьбе. Сейчас Даниил разогнался, и у него есть все возможности показать себя. Если судить по кондициям Медведева на последнем турнире, то точно могу сказать, что Даниил может претендовать на титул. Пусть даже он проиграет первый матч с Джоковичем, Шварцмана-то он обыграет. А ключевой будет первая игра против Зверева. Мы постоянно ждем от Медведева максимальных высот, требовали от него победы на US Open. Но ведь он был близок к титулу, просто не использовал свои шансы. Так что все варианты возможны.

— Все варианты, в том числе российский финал? Насколько реален матч Рублева с Медведевым?

— Если честно, я не хотел бы видеть финал Медведев — Рублев. Мне как специалисту интереснее смотреть за противостоянием игроков из разных стран. Это гораздо более интригующее зрелище, за которым будет следить весь мир. Хотя для россиян, наверное, это был бы идеальный расклад.

— Если чисто теоретически предположить такой финал, на кого вы бы поставили прямо сейчас?

— Опять же вспомним статистику их личных встреч: Рублев ни разу не обыгрывал Медведева. Даниил очень удачно играет против Андрея, и, несмотря на множество побед Рублева по сезону, в очной встрече фаворитом будет все-таки Медведев. Он умеет делать по ходу матча игровую стенку, которую Андрей не выдерживает. Берет его длинными розыгрышами, подачей.

— Из иностранных игроков на кого вы бы сделали ставку?

— Джокович — это номер один сейчас для меня. В другой сетке сразу три хороших игрока: Циципас, Тим и Надаль. Каждый из них может претендовать на титул. У них свой стиль, тот же Циципас показывает в последних играх очень мощную игру. Мне понравился его матч с Джоковичем, потенциально Стефанос может выдать нереальный теннис. Надаль настолько опытный игрок, что даже в плохой форме он очень опасен. Кто еще, кроме него, смог бы 13 раз выиграть «Ролан Гаррос»? При том, что Рафаэль никогда не выигрывал ATP Finals, он всегда был основным претендентом на победу в этом турнире. Доминик Тим немного в стороне, но он выиграл US Open — это хорошая заявка. Так что нас ждет очень интересный турнир, один из лучших за последние годы.

Сергей Иванов

Участники итогового турнира

Группа «Токио-1970»: Новак Джокович (Сербия, 1), Даниил Медведев (Россия, 4), Александр Зверев (Германия, 6), Диего Шварцман (Аргентина, 8).

Группа «Лондон-2020»: Рафаэль Надаль (Испания, 2), Доминик Тим (Австрия, 3), Стефанос Циципас (Греция, 5), Андрей Рублев (Россия, 7).

Расписание первого тура группового турнира

15 ноября. Тим — Циципас

15 ноября. Надаль — Рублев

16 ноября. Джокович — Шварцман

16 ноября. Медведев — Зверев