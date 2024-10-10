Надаль завершает карьеру. Стал известен его последний турнир

Тепло попрощался со всеми.

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль завершает карьеру. Об этом 38-летний теннисист сообщил в социальных сетях, заявив, что в последнее время ему было непросто: «Я ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были трудные годы, особенно последние два. Я не думаю, что мог бы играть без ограничений. Очевидно, это сложное решение».

Надаль — великий

Рафа однозначно один из сильнейших теннисистов в истории. На его счету 22 победы в турнирах «Большого шлема» и два золота Олимпийских игр (Пекин-2008 — одиночный разряд и Рио-де-Жанейро-2016 — парный разряд). Надаль — обладатель карьерного «Золотого шлема», редкого теннисного достижения за победу на всех турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх (не в один год). В общей сложности Рафаэль выиграл 92 титула уровня АТР.

Испанец считался королем грунта, на грунтовых кортах он выиграл больше 60 турниров. В частности, Надаль успешно выступал на «Ролан Гаррос» — Открытый чемпионат Франции он выиграл 14 раз, это рекорд.

Последние годы у теннисиста действительно не задались. В 2023 году в ходе Australian Open Рафа получил травму и позднее пропустил несколько турниров. Это стоило испанцу вылета из топ-100 рейтинга АТР — впервые за почти 20 лет беспрерывного нахождения там. В 2024 году падение продолжилось — снова были травмы, а еще Надаль покинул «Ролан Гаррос» в первом же круге — впервые в карьере.

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Остался один

Рафа уже второй представитель «Большой тройки», завершивший карьеру. В 2022 году зачехлил ракетку другой знаменитый ветеран, 41-летний Роджер Федерер. Швейцарец — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема«. Он об уходе совсем не жалеет: «Я очень счастлив, что завершил карьеру. Для меня пути назад нет. Я был в полном восторге от тура. Такое ощущение, будто я взял лимон и выжал его до последней капли. Я отдал все, что у меня было. Больше ничего не осталось. Я хочу наслаждаться ночной жизнью. Мне нужно быть немного осторожным, чтобы не переусердствовать. Если у кого-то есть хорошие рекомендации по ресторанам и барам, дайте мне знать», — говорил Федерер в 2023 году.

В игре остался серб Новак Джокович. Рекордсмен по числу побед на турнирах «Большого шлема» (4) пока на отдых не собирается: «У меня и близко нет мыслей о завершении карьеры. Хотя, возможно, многие люди хотели бы, чтобы я закончил с теннисом», — заявил 37-летний Джокович в июле 2024-го.

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Последним турниром Рафаэля Надаля станет «Финал восьми» Кубка Дэвиса, который пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.