Надаль проводит разведку боем перед Олимпиадой в Париже. Он начал с победы над сыном легенды

На старте турнира в Бостаде Рафа уверенно переиграл Лео Борга.

ATP 250. Бостад (Швеция). Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Лео Борг (Швеция, WC) — 6:3, 6:4

Казалось бы, матч 261-й и 461-й ракеток мира вряд ли должен был вызвать огромный ажиотаж в теннисном мире, однако именно так и вышло. Впрочем, неудивительно, ведь на турнире ATP 250 в шведском Бостаде перед Олимпийскими играми в Париже вернулся на корт грунтовый король Рафаэль Надаль, соперником которого стал Борг. Нет, конечно, не Бьорн, хотя в свои 68 лет легендарный швед прекрасно выглядит, а его 21-летний сын Лео, демонстрирующий пусть не выдающийся, но вполне добротный теннис.

Лео против кумира

Лео Борг всего на десять дней младше испанца Карлоса Алькараса, но до победителя четырех турниров «Большого шлема» ему, конечно, далеко. Тем не менее упрекнуть Борга-младшего в полном отсутствии таланта нельзя. Юный Лео год назад как раз на домашнем турнире в Бостаде одержал дебютную победу на турнирах ATP, одолев в двух партиях соотечественника Элиаса Имера, а в августе того же года стал победителем турнира ITF 25, благодаря чему в сентябре поднялся на пока рекордную для себя 334-ю строчку.

Конечно, не такое уж и большое достижение, но все же только за счет имени и этих результатов не добиться. К тому же в Кубке Дэвиса в составе сборной Швеции Лео дал бой чилийцу Кристиану Гарину и канадцу Васеку Поспишилу, взяв у них по сету. В нынешнем сезоне Борг выиграл один турнир ITF 15, но все же явно не показывал того тенниса, о котором мечтал. Зато получил возможность встретиться с кумиром детства Надалем, чья подготовка к Олимпиаде-2024 перешла в активную фазу.

Напомним, Рафа с января 2023-го за полтора сезона провел из-за травм всего пять турниров. Он вернулся на корт после почти годичной паузы в январе 2024-го, уступив в четвертьфинале австралийцу Джордану Томпсону и получив новое повреждение. После чего вновь сыграл только в апреле на турнире в Барселоне, где вылетел во втором круге от австралийца Алекса де Минаура. На «мастерсе» в Мадриде Рафа взял у де Минаура реванш, добрался до четвертого круга, уступив чеху Иржи Легечке. После чего был остановлен во втором круге «мастерса» в Риме поляком Хубертом Хуркачем.

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Надаль будет опасен в Париже

Многие предвкушали игру Надаля на «Ролан Гаррос», но грунтовому королю не повезло с жеребьевкой — он сразу же попал на будущего финалиста Александра Зверева из Германии и, хотя показал неплохой теннис, уступил в трех партиях 3:6, 6:7, 3:6. После чего заявил, что ради Олимпийских игр на тех же кортах «Ролан Гаррос» намерен пропустить весь травяной сезон, включая Уимблдон.

Очевидно, что все это время Надаль тренировался и набирал физическую и игровую форму на любимом грунтовом покрытии. «Надаль выкладывается. Я бы сказал, что сейчас он играет очень хорошо», — прокомментировал на днях состояние легендарного испанца после совместных тренировок в Греции аргентинец Томас Мартин Этчеверри. Так что Рафа вполне способен преподнести на Олимпийских играх, где он заявлен не только в одиночке, но и в паре с Алькрасом, сюрприз. Но для начала ему необходима практика, которую он и намерен получить в Бостаде. В понедельник он одержал первую победу в парном разряде в дуэте с норвежцем Каспером Рудом, а днем позже сыграл и в одиночке.

Что ж, конечно, мы не увидели Рафу во всем великолепии. Он не показывал максимальные скорости, да и агрессии в атаках ему порой не хватало. Тем не менее на фоне очень старающегося и порой огрызающегося роскошными ударами Борга-младшего Надаль действовал весьма недурно. Заставив сильно понервничать своих поклонников, пожалуй, только в третьем гейме, когда при 1:1 и 40:15 после подачи рванул отбивать ответный удар, поскользнулся на линии и упал. К счастью, обошлось без травм, да и непростой гейм испанец взял. После чего сразу же оформил первый и единственный брейк в сете.

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Вторая партия развивалась по похожему сценарию, только брейк Рафаэль сделал уже в самом первом гейме. В итоге он совершил пять эйсов, обошелся без двойных ошибок и вообще достойно подавал первым мячом (74 процента точности). «Большая честь сыграть с сыном величайшей легенды нашего спорта. Думаю, Лео играл достаточно неплохо и способен прогрессировать в будущем», — отметил вежливый Надаль, особо не акцентировавший внимание на собственном теннисе. Теперь его ждет куда более опасный соперник — британец Кэмерон Норри, но почему бы не обыграть и его?