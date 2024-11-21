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Сегодня, 23:00

Калинская и Синнер расстались? Россиянка не поддержала Янника в финале Итогового турнира ATP и отписалась в соцсетях

Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Егор Сергеев
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Янник Синнер и Анна Калинская.
Фото Global Look Press
А в комментариях захейтили брата россиянки — футболиста «Пари НН».

В итальянских медиа разгоняются новости о том, что пара теннисистов Анна Калинская и Янник Синнер переживает кризис в отношениях и, возможно, уже рассталась. Еще недавно сообщалось, что итальянец якобы сделал россиянке предложение.

На турнире в Турине Синнера поддержала другая девушка

17 ноября Янник Синнер выиграл Итоговый чемпионат ATP. Турнир проходил в Турине, но его девушка, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская, отсутствовала на трибунах, хотя обычно поддерживала первую ракетку мира. По данным Corriere dello Sport, сейчас она вообще находится в Майами.

Также россиянка не так давно опубликовала в соцсетях фотографию с цветами, которую подписала загадочными «GM» и сердечком. Непонятно, как эта надпись могла бы относиться к итальянской первой ракетке мира.

Неожиданно было и то, что на туринских трибунах в момент триумфа Синнера находилась его бывшая девушка — Мария Браччини. По информации итальянского медиа Corriere dello Sport, это неслучайно: отношения Янника и Анны находятся в кризисе, и их уже давно не видели вместе.

Брата Калинской захейтили в соцсетях Синнера

Также настоящая драма развивается в соцсетях: Калинская отписалась от итальянца и лайкнула комментарий, в котором было написано, что теннисист недостаточно сильно любит россиянку. Чуть позже от Анны отписался и Синнер. После его победы в Итоговом турнире в комментарии пришел брат теннисистки Николай Калинский —полузащитник «Пари НН».

Он поздравил Янника аплодирующим эмодзи, но нарвался на несколько недовольных комментариев на итальянском языке. Футболисту предъявляли, что его сестра использовала первую ракетку мира. «Ваша сестра использует теннисистов, чтобы заставить людей говорить о себе, теперь она смеется над Синнером. Но кем она себя возомнила? Неудачница», — написала пользователь с ником Maria948m.

Вероятно, автор комментария имел в виду то, что до Синнера Калинская встречалась с Ником Кирьосом, отношения с которым длились с лета 2019-го по весну 2020-го.

Фото Global Look Press

Недавно писали о свадьбе теннисистов

В начале октября различные медиа писали о скорой свадьбе спортсменов. По информации DiPiu, Синнер якобы сделал предложение Анне во время вечеринки в Нью-Йорке в рамках Недели моды после победного для него US Open, а россиянка ответила согласием. Впрочем, спустя несколько дней она опровергла новость в соцсетях, назвав новости о их скорой свадьбе «фальстартом».

Синнер тоже прокомментировал слухи — во время «мастерса» в Шанхае рассказал, что это неправда. «Честно говоря, для меня информация о нашей помолвке тоже стала новостью. Нет, я не спрашивал Анну, и ничего не произошло. Я просто немного прочитал подробности, что это случилось после US Open, но это ложь, фейковые новости», — отреагировал итальянец.

Янник Синнер и&nbsp;Анна Калинская. Синнеру и Калинской устроили фальстарт. Но слухи о скорой свадьбе отвлекли внимание от допинга

23-летний итальянец с отрывом возглавляет рейтинг ATP. Недавно он выиграл Итоговый турнир, а еще в этом сезоне становился победителем двух турниров «Большого шлема» — US Open и Australian Open. 25-летняя Калинская идет на 14-й строчке в рейтинге WTA, а в октябре поднялась на рекордное в карьере 11-е место.

Теннис
Анна Калинская
Янник Синнер
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