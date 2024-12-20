Теннисиста проверили на допинг прямо во время матча. Новый уровень безумия

Сюрреалистический скандал на молодежном Итоговом турнире ATP в Саудовской Аравии.

Сбылись самые дикие прогнозы о наступлении антидопинга на мировой спорт. Во время турнира ATP Next Gen Finals в Джидде (Саудовская Аравия) проверка чешского теннисиста Якуба Меньшика была устроена прямо во время матча. Расстроенный теннисист пожаловался на инцидент судье и супервайзеру, а потом не смог сконцентрироваться на игре, уступив французу Артуру Фису (2:4, 3:4 (4), 2:4 по экспериментальным правилам). Теперь спортивные чиновники пытаются выяснить, кто виноват в случившемся. Скандал породил новую волну разговоров о необходимости реформ ВАДА, которое в нынешней ситуации одновременно устанавливает стандарты контроля и ловит нарушителей, находясь в ситуации конфликта интересов и оставаясь абсолютно безнаказанным.

Рвение на фоне скандалов

48-я ракетка мира Якуб Меньшик был одним из фаворитов молодежного Итогового турнира ATP, однако проиграл в Джидде два стартовых матча в группе и теперь почти наверняка не сможет выйти в плей-офф. Причем французу Артуру Фису 19-летний чех уступил при очень странных обстоятельствах. По ходу второго сета Меньшик запросил туалетную паузу и сильно задержался в раздевалке. Вернувшись, Якуб сообщил испанскому судье Начо Форкаделлу, что причиной непредвиденной паузы стали инспекторы допинг-контроля, потребовавшие от него пройти немедленное тестирование. Удивленный рефери связался с супервайзером по рации и попросил разобраться в ситуации. «Передайте, что подобное не должно происходить», — прокомментировал инцидент Форкаделл.

Случившееся явно нарушает стандарты тестирования ВАДА и, скорее всего, является результатом какой-то ошибки. Процедура взятия пробы — это целый процесс с выдачей уведомления, подписанием протоколов, опломбированием и упаковкой пробирок... Это не просто «пописать в баночку», корректную проверку невозможно устроить на бегу. И трехминутные туалетные перерывы в теннисе точно не самая подходящая пауза для подобного мероприятия. Действия инспекторов в этом случае явно привели к задержке матча и могли прямо повлиять на его результат. Конечно, от идиотов, слишком ревностно выполняющих свою работу, не застрахован никто. Однако случившееся укладывается в процесс существенного ограничения прав спортсменов ради «чистоты спорта», который продолжается уже много лет.

Молодежный Итоговый турнир хоть и проводится в межсезонье по экспериментальным правилам, но входит в официальный календарь ATP. Так что внесоревновательным тестированием проверки на соревнованиях в Джидде объявить невозможно, и действия инспекторов в отношении Меньшика выглядят как диверсия, попытка показать всему миру, что борьба за чистоту спорта сейчас важнее, чем сам спорт. Возможно, происходит это на фоне многочисленных обвинений в адрес Международной федерации тенниса в двойных стандартах из-за оправдания двух звездных игроков Янника Синнера и Иги Свентек в течение пары месяцев. Получив огромную порцию негатива, антидопинговые структуры пытаются проявить рвение, однако это вызывает обратный эффект.

Фото Global Look Press

Часть стратегии?

Похожий инцидент случился год назад на матче Кубка Дэвиса, когда волонтер довел до белого каления самого Новака Джоковича. Допинг-офицеры явились к сербу за полтора часа до матча и потребовали сдать кровь и мочу. В это время Новак уже готовился к поединку и не хотел отвлекаться. Кроме того, невольное «донорство» могло повлиять на физическое состояние спортсмена. А главное — в экстремальной проверке не было необходимости. «У меня свой распорядок, — объяснял Джокович свое возмущение. — Что изменится, если меня проверят после матча? Сделайте это в спокойной обстановке и не устраивайте постыдные шоу. То, что случилось, — возмутительно. Я ничего не скрываю, но всему есть предел. Люди, которые это организовали, не понимают спорт и не понимают, где находятся».

В 2020-м скандалил с проверяющими российский легкоатлет Сергей Шубенков. На этапе Кубка России в Брянске между предварительными забегами и финалами к нашему знаменитому барьеристу подошел допинг-офицер из РУСАДА и попросил Сергея сдать тест. Этот отрезок считается ключевым для настроя на решающий забег, и атлетов не дергают даже тренеры. «В ответ на мои возражения, что мне надо правильно размяться, подготовиться и настроиться, мне сообщили, что на все эти дела времени было достаточно, а если я не был готов сходить в туалет сразу после предварительных забегов, я мог бы отдохнуть и на пункте сдачи проб, — жаловался Шубенков в соцсетях. — Такой ответ меня совершенно вывел из себя, я был взбешен до крайней степени».

При этом, как выяснилось в результате разбора полетов, и в случае с Шубенковым, и в ситуации с Джоковичем инспекторы действовали абсолютно в рамках правил. В ситуации с Меньшиком, скорее всего, была нарушена буква антидопингового регламента, но не его дух. Так что причина не в упертых проверяющих, а исключительно в расстановке приоритетов. Если изначально рассматривать спортсмена не как обладателя уникального таланта, который необходимо лелеять, а как мошенника, готового при первой же возможности нарушить правила, то неприятные ситуации неизбежны. Увы, многих инспекторов изначально настраивают именно на конфликтную волну.

Фото Global Look Press

Конечно, есть шапероны и инспекторы, которые делают свою работу деликатно. Но антидопинговые регламенты позволяют контролерам вести себя по отношению атлетам максимально жестко, не вникая в нюансы. И это одна из трагедий современного спорта — пока в спортсменах будут видеть преступников, которые только и мечтают о том, как бы урвать награды путем обмана, борцы за чистый спорт будут иметь моральное право использовать любые средства. И проверки на запрещенку во время матчей в будущем могут стать совсем не глупой случайностью, а частью антидопинговой стратегии.