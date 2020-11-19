«Он превратил Джоковича в клоуна». Болельщики в шоке от победы Медведева

Даниил выиграл у первой ракетки мира третий матч из четырех за последние два года. Может ли он завоевать титул ATP Finals.

ATP Finals. Группа «Токио»

Даниил Медведев (Россия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:3, 6:3

Александр Зверев (Германия, 7) — Диего Шварцман (Аргентина, 9) — 6:3, 4:6, 6:3

Турнирное положение

Медведев — 2 победы, Джокович и Зверев — по 1 победе, Шварцман — 0

Оставшиеся групповые матчи

Тим — Зверев

Медведев — Шварцман

Даниил Медведев выиграл второй матч подряд на итоговом турнире в Лондоне и гарантировал себе выход в полуфинал с первого места в группе «Токио». Последняя групповая встреча против аутсайдера Диего Шварцмана из Аргентины в пятницу не будет иметь турнирного значения, а за путевку в финал 24-летний россиянин поборется в субботу с победителем сегодняшнего поединка Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса. Но, даже без относительно раскладов итогового чемпионата, Даниил сделал большое дело — вчистую переиграл первую ракетку мира со счетом 6:3, 6:3, приятно удивив своей стабильностью на задней линии и уверенными подачами. Медведев становится для Джоковича по-настоящему неудобным соперником, ведь Даниил выиграл у Новака третий матч из последних четырех личных поединков.

Неважно себя чувствовал

Справедливости ради надо сказать, что Новак приехал в Лондон в совершенно разобранном состоянии. После коранавирусных каникул и дикой истории с заражениями на турнире в Задаре Джокович выиграл всего один титул — на «Мастерсе» в Риме. Когда серб гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам года, он вообще перестал бороться на корте, сенсационно слив в Вене матч малоизвестному итальянцу Лоренцо Сонего. Конечно, в Лондоне Новак начал с уверенной победы над дебютантом Диего Шверцманом, но, когда серб натолкнулся на безупречную игру Медведева, он окончательно развалился. Сам Новак уверяет, что причиной провала в среду стали проблемы со здоровьем.

— В конце первого сета и начале второго я неважно себя чувствовал, — отметил Джокович после игры. — К концу встречи мне удалось перегруппироваться, но к тому моменту я проиграл уже семь геймов подряд. У меня было несколько невынужденных ошибок, я никак не мог поймать нужный ритм. Когда ты играешь против теннисиста уровня Медведева, это конец. Даниил — один из лучших теннисистов мира и заслужил победу. Он отлично подавал и двигался. Я должен был играть лучше, но Медведеву следует отдать должное за его игру на топ-уровне. Даниил — высокий и координированный парень, который очень хорошо передвигается по корту. Он редко пропускает удары с задней линии, и он очень умный теннисист. Если вы играете не в полную силу, он немедленно этим воспользуется.

Джокович потерпел четвертое поражение в нынешнем сезоне. Еще недавно у него на счету был всего один дурацкий проигрыш из-за дисквалификации после случайного попадания мячом в лайнсмена в четвертом круге US Open. Но потом Новак уступил Надалю в финале «Ролан Гаррос», потом провел удивительный матч против Сонего в Вене (якобы Джокович в этот момент был не в духе из-за смерти из-за коронавируса черногорского патриарха). И вот теперь — проигрыш Медведеву по всем статьям на Итоговом. Как написал в соцсетях один из болельщиков: «Даниил в этой игре сделал из первой ракетки мира настоящего клоуна».

Another very solid set from Daniil Medvedev, leads Novak Djokovic 6-3.



Nole broken from 40-15 in the last game, needs to step up if he wants to win this tournament.



[getty] pic.twitter.com/iD2Z6T6oym — Jos? Morgado (@josemorgado) November 18, 2020

Король задней линии

В активе у Джоковича — 40 побед за сезон, и чисто теоретически он еще может опередить по этому показателю Андрея Рублева (у Рублева тоже 40 побед, и в нынешнем сезоне ему остался последний матч против Доминика Тима). В пятницу Новак будет бороться за полуфинал с Александром Зверевым, у которого свои жизненные неурядицы. Немец нанял антикризисного менеджера, который теперь раздает интервью, доказывая, что слова бывшей девушки Зверева Ольги Шарыповой о домашнем насилии — это ложь. Победитель матча Джокович — Зверев сыграет в субботнем полуфинале с Домиником Тимом из Австрии.

— Мне нравится играть с Новаком, потому что он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта, — отметил Медведев после победы над Джоковичем. — Когда мне было восемь лет, я уже смотрел по телевизору, как он выигрывает турниры «Большого шлема». Играть против него — всегда воплощение мечты. Конечно, я очень рад победить. Я хорошо подавал и достаточно уверенно сыграл в ключевых моментах. Мне кажется, Новак не показал своего лучше тенниса. Но подобное случается со всеми. Я всегда говорю, что Джокович, Надаль и Федерер — чемпионы, потому что провалы бывают у них реже, чем у других игроков. «Большую тройку» по-прежнему сложно победить, даже в их плохие дни, поэтому я очень рад победе. Сейчас я чувствую себя хорошо и уверенно. Я знал, что должен рискнуть и хорошо подавать.

В послематчевом разборе на сайте ATP одной из причин поражения Джоковича называется слишком короткий прием первой подачи Медведева. Новак принимал, находясь в среднем на 1,8 метра за задней линией, что давало ему мало времени, чтобы отреагировать на точечные вводы мяча от россиянина. Итогом стали девять эйсов Даниила. Серб сумел вернуть в корт лишь 50 процентов первых подач соперника и взял на приеме первой подачи лишь 21 процент очков. У Медведева этот показатель намного лучше, кроме того, Даниил вообще провел большую часть матча в глубине корта. 40 процентов всех своих ударов он нанес, находясь в двух или более метрах от задней линии.

The first Russian singles player to get a win at the #NittoATPFinals since...



2009 winner Nikolay Davydenko ?@DaniilMedwed ?? pic.twitter.com/2R96qcQTxf — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2020

Но такая тактика принесла Даниилу успех. Очевидно, что Джоковичу по ходу встречи следовало перестроиться и начать как минимум принимать глубже, но Новак оказался не готов к тому, чтобы поменять свою игру по ходу пьесы. Проигрывая первый сет, лучший теннисист мира очень часто возвращается в матч и повергает расслабившегося соперника. Но на этот раз Медведев был слишком безупречен. Даниил стал первым представителем России за 11 лет, которому удалось пробиться в полуфинал на заключительном турнире сезона. В 2009 году в полуфинале играл Николай Давыденко, который в итоге стал победителем ATP Finals. С учетом неважной формы Надаля, многие теперь называют Медведева и Тима главными фаворитами нынешнего чемпионата.