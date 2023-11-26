Джокович сам разрушил свою мечту. Драма великого серба в Кубке Дэвиса

Новак обиднейшим образом проиграл Синнеру с тройного матчбола, пустив в финал итальянцев.

Новак Джокович не раз в последнее время вслух мечтал о втором в карьере выигрыше Кубка Дэвиса. Однако по иронии судьбы серб сам разрушил свою мечту — в полуфинале против Италии в испанской Малаге все было в его руках. Но, имея в матче с Янником Синнером тройной шанс одним ударом вывести Сербию в финал, он не смог реализовать ни одного матчбола и в итоге проиграл. После чего уступил и в паре, получив жесточайший удар по самолюбию.

4451 дня без поражений

«Хотя у меня очень большие ожидания от всех трех турниров, все же в конце сезона больше всего хочется выиграть Кубок Дэвиса. Надеюсь, там я буду на пике формы, как и другие ребята из сборной», — так заявил Новак еще в середине октября. То есть поставив этот турнир выше «Мастерса» в Париже и даже Итогового турнира ATP, которые он, кстати, в ноябре выиграл. Джокович никогда не скрывал, что этот командный турнир для него крайне важен — ради сборной Сербии он готов играть в любом состоянии, даже очень уставшим. В 2010-м он вместе с Янко Типсаревичем, Виктором Троицки и Ненадом Зимоничем сумел завоевать для своей страны Серебряную салатницу, но повторить успех все никак не удавалось.

Хотя Новак не мог себя ни в чем упрекнуть — он всегда бился как лев. В сентябре 2011-го он не смог доиграть одиночный матч против аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, но зато с тех пор выиграл 21 одиночную (в паре поражения случались, в том числе и от россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева) встречу подряд. В общей сложности он не проигрывал в одиночке в Кубке Дэвиса 4451 день — достижение, прямо скажем, феноменальное. И в этом сезоне как никогда был близок (ради чего в сентябре после выигрыша US Open сразу примчался на матчи групповой стадии) к завоеванию трофея. Тем более его молодой товарищ Миомир Кецманович подошел к финальному турниру в Малаге в хорошей форме и выиграл на втором номере обе свои одиночки во встречах с Великобританией и Италией.

После матча с британцами, напомним, Джокович выразил недовольство тем, что его заставили перед одиночной встречей с Кэмероном Норри сдавать кровь на допинг. Раздражало его и поведение британских фанатов на трибунах. Тем не менее великолепный серб справился с давлением и в двух сетах завершил матч в свою пользу.

Новак Джокович и Янник Синнер. Фото Reuters

Огромное разочарование

В полуфинале все предвкушали его третий за 13 дней поединок с Синнером. На Итоговом турнире ATP в Турине Новак проиграл Яннику в группе, зато взял убедительный реванш в финале. Теперь же они сразились и на уровне сборных. Фортуна явно благоволила сербам, ведь Кецманович в стартовом матче полуфинала обыграл Лоренцо Музетти и принес первое очко. Так что теперь все зависело от лидера сборной — победа выводила Сербию в полуфинал.

Тем не менее итальянец уверенно взял первый сет. Однако Джокович не был бы Джоковичем, не умей он перестраиваться и переламывать ход неудачно складывающихся матчей. Он завладел инициативой, сравнял счет по сетам, а в третьей партии имел довольно ощутимое игровое преимущество. Свою подачу Новак брал легко, а вот на подаче Синнера постоянно шла борьба, итальянцу приходилось отыгрывать брейк-пойнты.

Ключевым моментом полуфинала стал десятый гейм решающего сета — Джокович вел 5:4, а на подаче Янника счет стал 0:40. Вроде бы безнадежная ситуация во встрече с величайшим теннисистом. Но каким-то образом итальянец спасся, чем явно деморализовал оппонента — тот в следующем гейме отдал подачу и в итоге уступил 2:6, 6:2, 5:7. Кстати, Джокович всего лишь в четвертый раз за карьеру уступил, имея по встречи матча хотя бы один матчбол. Ранее это случалось в 2007-м в Роттердаме против россиянина Михаила Южного, в 2009-м в Мадриде против Рафаэля Надаля и в 2018-м в Лондоне против Марина Чилича.

Конечно же, он вышел на пару, однако в дуэте с Кецмановичем в двух партиях уступил Лоренцо Сонего и все тому же Синнеру. Сказать, что Новак остался разочарован, — значит не сказать ничего: он был попросту опустошен.

Новак Джокович. Фото Reuters

«Поздравляю Италию с выходом в финал. Они это заслужили. Итальянцы очень хорошо играли, особенно Янник: сначала в одиночке против меня, а потом и в паре. Он практически не ошибался по ходу этих матчей. Но лично для меня это огромное разочарование, поскольку несу ответственность: имел тройной матчбол и находился так близко к победе. Когда проигрываешь, представляя свою страну, горечь еще больше, чем после поражений в других встречах», — расстраивался Джокович.

Впрочем, такие обиднейшие поражения не делают Новака менее великим, а просто подчеркивают — он тоже человек, который в свои 36 лет может уставать и упускать победы из рук. Но, зная Джоковича, можно не сомневаться, до окончания своей славной карьеры он сделает все ради выигрыша второго для себя и Сербии Кубка Дэвиса.