«Вопросы вызывает работа системы». Джокович высказался о допинг-деле Синнера

Новак считает, что имидж тенниса пострадал.

В начале новогодней недели из отпуска вышел Новак Джокович. На турнире в Брисбене великий серб сыграл первый матч в сезоне — в паре с Ником Кирьосом были обыграны Александр Эрлел и Андреас Мис, во вторник Новак стартует в одиночном разряде встречей с Ринки Хидзикатой. В преддверии этого турнира Джокович неожиданно заговорил о допинг-деле Янника Синнера, которое наделало много шума в прошлом сезоне. Серб в своей точке зрения согласился с мнением нового напарника Кирьоса: «Ник очень активно высказывается по различным поводам, в частности, о допинговом деле Янника, и он сделал несколько справедливых замечаний, касающихся прозрачности и непоследовательности процедур, а также различий между делами».

Кириос против Синнера

Прошлый сезон запомнился двумя допинг-скандалами с участием топ-теннисистов: первой ракетки мужского тенниса Янника Синнера и ныне второго номера женского рейтинга Иги Свентек. Оба получили довольно мягкие наказания.

Дело польки вышло куда менее резонансным. Просто в версию Свентек больше верится. У нее были проблемы со сном, из-за чего она купила в аптеке мелатонин, который был загрязнен триметазидином. Остался чек на препарат, как и упаковка с таблетками. Их проверили и действительно обнаружили триметазидин, которого там быть не должно.

Ник Кирьос. Фото AFP

При этом Игу попросили не выступать на время разбирательств, а вот Синнер не пропустил ни одного турнира. Случайных совпадений в его деле куда больше. По версии стороны теннисиста, физиотерапевт Янника порезал палец, который помазал спреем, содержащем запрещенный клостебол. После он делал Синнеру массаж без перчаток, и клостебол с его пальца через микротрещины на теле попал в организм игрока.

Резче и громче всех из игроков высказывался Ник Кирьос. «Это нелепость — случайная или запланированная. У тебя две положительные допинг-пробы с запрещенным веществом... Тебя должны дисквалифицировать на два года. Потому что это улучшило результаты. Крем для массажа... Ага, классно. Сейчас за кокаин наказывают строже, чем за стероиды», — написал австралиец в соцсетях после новостей о скандале с Синнером.

В дальнейшем он продолжил всячески подкалывать итальянца. У некоторых болельщиков даже возникло ощущение, что причина такого поведения Кирьоса — Анна Калинская. До нынешнего романа с Синнером россиянка встречалась с австралийцем. Однако, когда через два месяца вскрылось дело Свентек, с которой Нику делить некого, Кирьос тоже не стал молчать: «Все они используют отговорку, что они не знали. Просто не знали. Профессионалы спорта самого высокого уровня могут просто сказать: мы не знали». Также в соцсетях его попросили высказать смелое предположение на следующий сезон, на что теннисист ответил: «Наши первые ракетки мира не сдадут положительный допинг-тест».

Янник Синнер. Фото Reuters

Не все равны

В Брисбене он снова поднял тему с допингом. Объяснил, что о ней говорят недостаточно и хотят замять: «Я просто считаю, что отношение ко всем должно быть одинаково честным. А в нашем спорте поступают ужасно. Два первых номера мирового рейтинга, попавшихся на допинге, — это отвратительно для нашего спорта. Это ужасно. Честность тенниса сейчас ужасна, и все это знают, но никто не хочет об этом говорить».

Ник также рассказал, какие именно моменты смущают его в этом деле. Так, например, австралиец не понимает, почему Синнер пять месяцев держал в команде физиотерапевта, когда знал, что тот втер ему запрещенное вещество. Массажист был уволен только тогда, когда о деле узнала общественность. Также Кирьос считает слишком подозрительным то, что пробы шли не одна за другой, а сданы в разное время. «Если он не сделал ничего плохого, почему у него забрали очки и призовые? Очевидно, все же что-то было. Очевидно, ВАДА поэтому подала апелляцию», — сказал Ник на пресс-конференции.

Новый спич Кирьоса привел к тому, что о Синнере в Брисбене спросили и его напарника Джоковича. Новак дал довольно полный ответ. В нем он рассказал, что ему тоже не нравится неравность в отношении к топам и другим теннисистам при рассмотрении допинг-дел: «Некоторых игроков дисквалифицировали даже не за запрещенные вещества в пробе, а за пропуск допинг-тестов и неверное указание местонахождения, а некоторые игроки, стоящие ниже в рейтинге, ждут решений уже больше года».

При этом Джокович не имеет претензий к Яннику, во всем виня систему: «У меня не возникает вопроса, намеренно или нет Синнер употребил запрещенное вещество. Я верю в чистый спорт. Я верю, что теннисист сделает все возможное, чтобы играть честно. Я знаю Янника с тех пор, как он был совсем юным, и он не похож на человека, который мог бы так поступить. Но я, как и большинство игроков, был очень расстроен, что нас держали в неведении пять месяцев после того, как он получил эту новость. Такие дела не очень хорошо сказываются на имидже нашего спорта. Конечно, не хочется, чтобы это происходило, потому что за последние двадцать с лишним лет, что я играю в профессиональном туре, мы были одним из самых чистых видов спорта. По крайней мере, я так считаю. Так что я продолжу верить в чистый спорт. Вопросы вызывает работа системы. К некоторым игрокам относятся не так, как к другим».

Также Джокович рассказал о своих целях. Он сообщил, что надеется улучшить свою игру и взобраться на вершину рейтинга, а также хочет сосредоточиться на обеспечении справедливости в спорте, укрепляя свой статус образца для подражания как в теннисе, так и за его пределами.