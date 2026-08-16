«Похоже, что я не вернусь». В Цинциннати Джокович напугал фанатов приступом неизвестной болезни прямо на корте

39-летний серб пополнил список звезд тенниса, которые испытывают проблемы со здоровьем накануне US Open.

Турнир ATP Cincinnati Open. Второй круг

Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия, 3) — 2:6, 6:4, 6:4

Возвращение на турниры пятой ракетки мира после месячной паузы получилось коротким. Легендарный Новак Джокович начал «мастерс» в Цинциннати со второго круга и сразу же проиграл аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте (6:2, 4:6, 4:6). Серб провел на корте 2 часа 44 минуты, по ходу встречи испытывая серьезные проблемы с самочувствием. Врачи мерили 39-летнему ветерану давление и накладывали холодные облоги на голову из-за того, что теннисиста тошнило от жары. После поражения Новак признался, что испытывает подобные симптомы уже несколько лет. Более того, трехкратный чемпион турнира допустил, что матч с Тиранте мог стать для него последним в Цинциннати.

«Это точно был неприятный матч»

Накануне Открытого чемпионата США в лазарете находятся сразу два лидера мужского тенниса. Карлос Алькарас восстанавливается после травмы правого запястья, из-за которой он не играет уже четыре месяца. И не факт, что он успеет вернуться к US Open, поскольку на фоне форсированного лечения у испанца вылезли новые болячки. Янник Синнер испытывает проблемы с правым коленом, заставившие его сняться с североамериканских «мастерсов». Очевидно, что в Нью-Йорке итальянец проведет первые раунды не в полную силу. Джокович давно не претендует на лидерство в АТР-туре, но славится умением собраться на отдельные турниры. В Цинциннати этого, увы, не получилось.

Стартовый сет матча с Тиранте не предвещал сенсации. Это был первый официальный матч Джоковича после июльского полуфинала Уимблдона с Янником Синнером, однако недостаток игровой практики почти не ощущался. Серб взял четыре гейма подряд и закончил партию за собой (6:2). Но примерно в середине сета у Новака появились первые признаки физического спада. А по-настоящему тревожно за серба стало во второй партии. При счете 1:1 Джокович оказался втянут в гейм продолжительностью почти 18 минут. Новак отыграл четыре брейк-пойнта и удержал подачу, но сразу после этого попросил вызвать на корт физиотерапевта.

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Во время перехода серба долго осматривал врач. 24-кратного победителя ТБШ вырвало в полотенце, после чего ему измерили давление. На протяжении следующих геймов Новак двигался тяжело, часто сгибался между розыгрышами, пытаясь восстановить дыхание. Благодаря этому в седьмом гейме второй партии Тиранте заработал первый брейк. Но даже на фоне больших проблем со здоровьем Джокович продолжал цепляться за матч. В общей сложности он спас 13 из 15 брейк-пойнтов. В решающем сете серб некоторое время выглядел лучше соперника, но при счете 4:4 отыграл три брейк-пойнта и все-таки уступил подачу. После этого Тиранте подал на матч под ноль. Для 25-летнего аргентинца, занимавшего рекордное для себя 50-е место в рейтинге ATP, эта победа пока стала самой громкой в карьере.

«Поздравляю моего соперника. Для меня это точно был неприятный матч. То, как я себя чувствовал... Не в первый раз и, полагаю, не в последний», — признался серб после завершения поединка.

«Проблема беспокоит меня последние несколько лет»

Понятно, что никто из фанатов не ждал от Джоковича подвигов накануне US Open, основная сетка которого стартует 30 августа. Однако многих шокировало резкое ухудшение состояния здоровья звезды по ходу не самой изнурительной встречи. Опытнейший спортсмен оказался не готов к жаре и высокой влажности в Огайо.

«Это просто состояние, которое беспокоит меня последние пару лет. Оно вызывает массу проблем, особенно когда влажно и жарко. Я предвидел, что будет влажно, но все усугубляется нервами и другими факторами, и именно это произошло», — объяснил Новак, не назвав конкретного диагноза.

В последние сезоны организм Джоковича все чаще дает сбой. В июне 2024 года серб снялся с «Ролан Гаррос» из-за повреждения правого колена, после чего перенес операцию по поводу разрыва мениска. Через несколько недель он вернулся и дошел до финала Уимблдона, однако само повреждение было достаточно серьезным, чтобы потребовалось хирургическое вмешательство.

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На Australian Open-2025 Новак получил мышечный надрыв и снялся с полуфинала против Александра Зверева. Тогда серб рассказывал, что практически не тренировался после четвертьфинальной победы над Карлосом Алькарасом, принимал лекарства и проходил физиотерапию, но боль становилась все сильнее.

На Уимблдоне-2025 Джокович тяжело упал в концовке четвертьфинала с Флавио Коболли и подошел к матчу с Синнером с большими физическими ограничениями. На US Open того же года сербу потребовалась помощь из-за больной поясницы в игре с Кэмероном Норри. Новак тогда прямо говорил, что состояние тела тревожит его сильнее, чем когда-либо прежде, и что с возрастом приходится тратить больше времени на восстановление. Осенью на «мастерсе» в Шанхае звездный ветеран боролся одновременно с высокой влажностью, недомоганием и болью в левой лодыжке.

В 2026-м в Индиан-Уэллсе Новак рассказывал о болях в правом предплечье, беспокоивших его несколько недель. Затем травма правого плеча вынудила его сняться с «мастерса» в Майами. Из-за повреждения Джокович пропустил больше шести недель и вернулся в тур только в мае. А на недавнем Уимблдоне он брал медицинский тайм-аут из-за проблем с икроножной мышцей во время четвертьфинала с Феликсом Оже-Альяссимом, продолжавшегося 5 часов 15 минут. Тот матч серб выиграл, но спустя три дня уступил Синнеру в полуфинале.

Эпизод в Цинциннати нельзя рассматривать отдельно от общей тенденции. Но новая деталь существенна: большинство предыдущих случаев имели четкие симптомы — колено, мышца, спина, предплечье, плечо, икра. Сейчас Джокович сам говорит о другой, многолетней проблеме со здоровьем, но не раскрывает ее природу.

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Природу не обмануть

Цинциннати занимает особое место в карьере Джоковича. Он трижды выигрывал этот «мастерс» — в 2018, 2020 и 2023 годах. Перед матчем с Тиранте Новак имел на турнире серию из десяти побед подряд, а его общий баланс после поражения составляет 45 побед при 13 поражениях. Нынешнее выступление было уже 16-м для серба на Cincinnati Open.

«Конечно, я надеюсь вернуться. Но, к сожалению, сейчас больше похоже на то, что не вернусь. Впрочем, посмотрим, что покажет будущее», — ответил Новак на вопрос о возможном выступлении в Огайо в следующем сезоне.

Это пока не заявление о завершении карьеры и даже не окончательное прощание с Цинциннати. Но в 39 лет календарь Джоковича строится в основном вокруг турниров «Большого шлема», и здоровье становится главным фактором при выборе соревнований. В Цинциннати серб собирался получить игровую практику перед US Open, но вместо нескольких разминочных встреч провел всего одну — и завершил ее в тяжелой борьбе.

При этом неправильно говорить, что Джокович перестал выдерживать теннис высокого уровня. В январе он дошел до финала Australian Open, а в июле — до полуфинала Уимблдона, причем в четвертьфинале выдержал пятичасовой марафон с Оже-Альяссимом. После лондонского поражения Новак сформулировал нынешний расклад так: когда он здоров, то по-прежнему способен играть на уровне топ-5 и бороться с сильнейшими. Призывы фанатов не мучить свой организм и достойно уйти серб пока не разделяет. Он неоднократно заявлял, что его цель — дотянуть до 2028 года и выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Поражение от Тиранте еще раз показало: в неблагоприятных условиях Новак может проиграть кому угодно, и это, увы, больше не воспринимается как сенсация. Перед US Open вопрос не в том, способен ли 24-кратный чемпион «мейджоров» провести еще один сильный турнир. В последние два года он неоднократно это доказывал. Гораздо важнее, сколько матчей на высоком уровне подряд позволит выдать его организм. Все это грустно, но время неумолимо, и обмануть природу не может даже такой гений, как Новак.