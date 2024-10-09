Сафиуллин проиграл Джоковичу на лучшем для себя турнире в сезоне. Россиянин обнадежил в Шанхае

Шансы у Романа были и в дебюте матча с великолепным сербом.

«Мастерс». Шанхай. Четвертый круг. Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 4) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 6:2

Роман Сафиуллин на «мастерсе» в Шанхае в четвертом круге уступил сербу Новаку Джоковичу, но все равно должен быть доволен. Ведь россиянин, пожалуй, провел свой лучший турнир в году, обыграв сразу двух «сеяных» соперников. Теперь желательно ударно завершить непростой сезон.

Прибавил во второй половине года

После прорывного прошлого сезона у Романа в первой половине 2024-го наметился очевидный спад с регулярными вылетами в стартовых кругах. Теннисный кризис удалось более-менее преодолеть только к Уимблдону, где Сафиуллин добрался до третьего круга. На Олимпийских играх в Париже россиянин также добрался до третьего круга, уступив только будущему финалисту испанцу Карлосу Алькарасу. А за американскую серию турниров он отметился титулом на крупном «Челленджере» в Кари и вторым кругом US Open.

На предыдущем турнире в Пекине Сафиуллин во втором круге дал бой лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру, проиграв 6:3, 2:6, 3:6. А в Шанхае после достаточно уверенного выигрыша в первом круге у Бейбита Жукаева из Казахстана (7:6, 6:4) еще легче справился с 23-м «сеяным» Александром Бубликом из Казахстана (6:4, 6:2) и в третьем круге с 13-м «сеяным» американцем Фрэнсисом Тиафо (5:7, 7:5, 7:6). Причем во втором сете матча с Тиафо россиянин уступал с брейком, а в решающей партии, напротив, вел 5:2. Но даже упустив шикарное преимущество, сумел найти путь к победе. Добавим, что в той встрече он сделал 17 эйсов.

«С февраля, с Брисбена не выигрывал больше двух-трех матчей подряд в основе. Рад, что игра налаживается, хоть и чуть поздновато, в конце сезона. Но лучше поздно, чем никогда», — привел слова Сафиуллина перед игрой с Джоковичем BetBoom Tennis. С великолепным сербом Роман прежде играл дважды и не взял ни одного сета, хотя в Тель-Авиве в 2022-м во второй партии добрался до тай-брейка.

Роман Сафиуллин и Новак Джокович. Фото Reuters

Начало матча обнадеживало, но...

«В матче с Тиафо подача меня очень спасала. 17 эйсов и 80 процентов реализации — это очень хорошие показатели. Если получится показать такой же процент в игре с Джоковичем или даже его поднять, то думаю, что шансы будут большие», — отмечал Сафиуллин. Вот только сутки спустя после изматывающего трехчасового триллера с Тиафо сыграть также здорово на подаче россиянин не смог. Только два эйса и 56 процентов попадания первым мячом — Джокович подобного обычно не прощает. Он, собственно, не простил и в Шанхае, хотя дебют матча настраивал на оптимистичный лад.

При 0:1 на своей подаче россиянин шикарным ударом отыграл брейк-пойнт. Причем судья на линии сперва зафиксировал аут, но повтор, к разочарованию Джоковича, доказал правоту Романа. Тот гейм он выиграл, а вскоре счет стал уже 2:3 и 15:40 на подаче серба. Вот он, прекрасный шанс повести с брейком и сделать хорошую заявку на выигрыш стартовой партии. Но великие теннисисты тем и хороши, что под давлением выдают свой лучший теннис — Новак добавил в подаче (один из брейк-пойнтов отыграл эйсом) и вообще в этот момент действовал выше всяких похвал. И не только в этом гейме — Джокович явно прибавил по игре, выдав серию из шести выигранных геймов подряд. То есть вскоре уже повел с комфортным преимуществом 6:3, 2:0.

Новак Джокович. Фото Reuters

Хотя интрига еще не умерла — Сафиуллин сократил на своей подаче разрыв до минимума, а затем заработал брейк-пойнт на 2:2. В том розыгрыше у Романа был шанс, вот только воспользоваться им он не сумел. И следующий гейм на своей подаче проиграл под ноль. По сути судьба матча уже была решена, не в последнюю очередь из-за усталости россиянина. Но если он заключительные турниры сыграет на таком же уровне, возвращение в топ-50 по итогам года более чем реально. Роман действительно смотрится на корте заметно лучше, чем в первой половине 2024-го. Осталось только, чтобы в сетках ему не преграждали дорогу Алькарас, Синнер и Джокович.