«Это часть новой реальности». Джокович второй раз в сезоне проиграл три матча подряд

Новак больше не претендует на выход в решающие стадии больших турниров.

Завоевание Новаком Джоковичем юбилейного, сотого одиночного трофея снова откладывается. Возможно, навсегда. 37-летний серб без вариантов уступил во втором круге «мастерса» в Мадриде 44-й ракетке мира итальянцу Маттео Арнальди (3:6, 4:6). Это седьмое поражение самого успешного игрока в истории за четыре месяца текущего сезона (столько раз в 2022-м и 2023-м Ноле проиграл за целый год) и третье подряд. Рейтинговым позициям Джоковича пока глобально ничего не угрожает, но, если так пойдет дальше, крушение необратимо. Скорее всего, мы наблюдаем окончательный закат великой карьеры. И сербу стоит задуматься о своем будущем, например, о том, чтобы стать тренером Даниила Медведева.

Лучший теннис приберег до «Ролан Гаррос»

«Не уверен, что вернусь в Мадрид в качестве игрока, — отметил Джокович на пресс-конференции после провала на еще одном грунтовом «мастерсе». — Мои дела перед турниром были не очень хороши. Но я надеялся, что смогу сыграть на один матч больше, чем в Монте-Карло. Но, видимо, это часть моей новой реальности. Выиграть один или два поединка и не думать о том, что я доберусь до более поздних стадий. Это совершенно иное чувство, чем то, которое я испытывал за двадцать с лишним лет в профессиональном теннисе. Для меня это большой психологический вызов. Но подобный момент должен был наступить рано или поздно. Теперь я пытаюсь использовать его как стимул, который будет подталкивать меня в будущем. Конечно, для меня самыми важными являются турниры «Большого шлема». Это не значит, что я не хотел здесь победить. Конечно, хотел. Но свой лучший теннис я приберег до «Ролан Гаррос».

«Он мой кумир, он всегда им был, — отдал должное поверженному сопернику Арнальди. — Для меня счастье — это просто сыграть с ним. Конечно, сейчас он не в лучшей форме, но остается выдающимся теннисистом. Смотреть на него по телевизору — одно, а играть с ним — совсем другое. Я очень хорошо его изучил, поэтому иногда по ходу матча предугадывал его действия. Я видел много его поединков, отлично знаю его стиль игры. Это мне помогло, потому что Новак вряд ли видел мои матчи, ну, может, пару раз. Я пересмотрел все его встречи, и это сыграло мне на руку. Моей задачей было попытаться сыграть в свой лучший теннис и победить, и это произошло». Следующим соперником Арнальди в Мадриде будет 63-й номер рейтинга ATP босниец Дамир Джумхур.

Напомню, что в начале апреля Джокович на «мастерсе» в Монте-Карло также уступил в первом же матче — малоизвестному чилийцу Алехандро Табило. Серб проиграл в стартовых поединках на двух «мастерсах» подряд впервые с 2018 года, когда восстанавливался после травмы. В нынешнем сезоне Новак выдал уже вторую серию из трех поражений. После проигрыша Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Новак провалился в Дохе и Индиан-Уэллсе, потом дошел до финала в Майами (где уступил Якубу Меньшику) и теперь снова погрузился в кризис, слив турниры в Монте-Карло и Мадриде. Конечно, это не такая уж большая серия поражений, но в карьере 24-кратного победителя «мейджоров» мы привыкли совсем к другим результатам.

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Захватывающая идея

Последним турнирном, выигранным Джоковичем, была прошлогодняя Олимпиада в Париже. Это позволило Новаку закрыть последний значимый гештальт. Конечно, еще остались разные статистически значимые вершины. Например, стать единоличным рекордсменом по количеству титулов «Большого шлема», оторвавшись от Маргарет Корт, или улучшить достижение Джимми Коннорса по одиночным титулам за карьеру (109). Однако видно, что сербу все сложнее мобилизовать себя на новые подвиги. Он — один из самых возрастных игроков в туре, с кучей травм и прочих болячек. Конечно, характер великого чемпиона никуда не делся. Но много ли матчей можно вытащить на характере в современном теннисе? Особенно на грунте, который предъявляет повышенные требования к форме спортсмена.

«Сейчас все иначе, чем несколько лет назад или большую часть моей карьеры. Буду счастлив выиграть «Большой шлем» и крупный турнир, а не стать первой ракеткой мира. В данный момент это для меня важнее», — говорил Джокович в марте этого года. Кстати, в рейтинговом плане дела серба не так плохи. Даже после двух провалов на «мастерсах» подряд он точно останется в топ-10, что гарантирует высокий номер «посева» и более-менее посильных соперников. Хотя, похоже, проиграть Новак теперь может кому угодно, и это нельзя будет считать сенсацией. Конечно, было бы красиво выиграть сотый одиночный титул (101-й, если приплюсовать к этим достижениям еще и парный разряд). Но, возможно, это тоже несбыточная мечта. Ведь за одни заслуги титулы не вручают.

В начале «мастерса» в Мадриде в соцсетях завирусилось видео, на котором расстроенный Джокович грязно ругается на тренировке: «К дьяволу этот спорт, к дьяволу теннис, к дьяволу все». Это дало многим болельщикам повод думать, что Ноле морально готов к тому, чтобы завершить карьеру. После этого журналисты спросили серба, не хотел бы он, повесив ракетку на гвоздь, стать тренером — например, у Даниила Медведева. «Мне очень нравится Медведев, у нас всегда были хорошие отношения вне теннисного корта с тех пор, когда он еще был молодым игроком. Я считаю его не только одним из самых лучших игроков в мире, но и одним из самых умных с точки зрения теннисного IQ», — сказал Новак в интервью каналу «Больше!».

Даниил Медведев и Новак Джокович. Фото Getty Images

Для Даниила, который уже два года находится в игровом кризисе, но никак не решится уволить своего тренера Жиля Сервара, подобный поворот стал бы великолепным вариантом. Конечно, никто не знает, каков Джокович как тренер. Но по своему менталитету он очень подходит для Медведева. Конечно, вокруг Новака некий ореол странности и даже скандальности. Несмотря на все свои рекорды, он не обладает таким непререкаемым авторитетом как, например, Федерер. И весьма вероятная неудача в попытке спасти карьеру Даниила не улучшит репутации серба. Но сама по себе идея сотрудничества двух самобытных звезд выглядит очень захватывающей — и за этим проектом точно будет интереснее наблюдать, чем за нынешними мучениями Джоковича и Медведева на корте.