Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста

История австралийского скандалиста и победителя турнира «Большого шлема».

Ник Кирьос

Дата рождения: 27 апреля 1995 года

Место рождения: Канберра (Австралия)

Место проживания: Нассау (Багамские Острова)

Гражданство: Австралия

Вид спорта: теннис

Рост: 193 см

Призовые за карьеру (на 2024 год): 12 486 696 долларов США

Детство и юность Ника Кирьоса

Будущий теннисист родился в столице Австралии Канберре. У Ника есть греческие и малазийские корни. Его отец Джордж — австралиец греческого происхождения, а мать Норлайла родилась в Малайзии. Кроме Ника в семье росли младший брат Христос (стал юристом) и сестра Халима (в будущем актриса). Маленький Ник много времени в детстве проводил со своей бабушкой.

«Бабушка была моим лучшим другом, ее уже нет, но она по-прежнему меня вдохновляет. Я стараюсь вспоминать моменты, которые мы проводили вместе, она была шутницей, думаю, мои чувство юмора и подчас беспечность — по большей части ее заслуга. Я очень по ней скучаю, она больше всех меня вдохновляет», — рассказывал Кирьос в интервью Tennis TV.

Первые шаги в теннисе мальчик сделал в 6 лет, параллельно занимаясь баскетболом. В 14 лет перед Ником встал выбор между этими видами спорта — и он отдал предпочтение теннису, но следить за командной игрой не перестал.

«Не могу в должной мере отблагодарить этот вид спорта. Это моя медитация, мой побег, мой баланс... Я встретил некоторых братьев на этом пути. Железо точит железо», — написал спортсмен в соцсетях, прикрепив фото с баскетбольной площадки.

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Юниорская карьера Ника Кирьоса

Кирьос дебютировал на детском турнире в Австралии в возрасте 13 лет. Спустя два года, в 2010-м, Ник одержал первую победу в юниорском туре ITF на турнире в Фиджи.

Дебют на юниорском турнире «Большого шлема» состоялся на Открытом чемпионате Австралии 2011 года. В 2012-м игрок стал победителем двух юниорских ТБШ в паре с соотечественником Эндрю Харрисом — Открытого чемпионата Франции и Уимблдонского турнира.

В 2013 году Кирьос выиграл Открытый чемпионат Австралии среди юниоров, после чего стал первым номером мирового рейтинга среди теннисистов до 18 лет. На юношеском Уимблдонском турнире с новым партнером, еще одним австралийским греком Танаси Коккинакисом, защитил титул чемпиона.

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Карьера Ника Кирьоса во взрослом спорте

Кирьос начал выступать на взрослом уровне в 2012 году, но серьезных успехов поначалу не имел. Его первым большим турниром стал Открытый чемпионат Австралии, на котором теннисист в первом круге квалификации проиграл Матье Родригесу.

На Уимблдоне-2014 Кирьос стартовал в качестве 114-й ракетки мира и сотворил громкую сенсацию. В четвертом круге австралиец в четырех сетах победил Рафаэля Надаля, для испанца это был проигрыш сопернику с низшим рейтингом за всю карьеру на турнирах «Большого шлема». Завершив «мейджор» в Лондоне на стадии четвертьфинала, Ник впервые вошел в сотню мирового рейтинга и поднялся на 66-ю строчку.

В следующий раз в четвертьфинале ТБШ Кирьос сыграл в начале 2015 года на Открытом чемпионате Австралии. На домашнем турнире он в трех сетах уступил британцу Энди Маррею.

В мае 2015 года Кирьос впервые в карьере дошел до финала в АТР-туре, в решающем матче грунтового турнира в португальском Кашкайше (Эшторил) он проиграл Ришару Гаске. Этой весной на «мастерсе» в Мадриде Ник во втором раунде победил Роджера Федерера, и эту победу выделял даже спустя годы.

«Самой запоминающейся победой для меня стала первая и единственная победа над Роджером Федерером в 2015 году на турнире в Мадриде. После того успеха я не пошел праздновать, потому что на следующий день у меня был матч. Мне было всего 19 лет, я ещё мало что понимал», — говорил теннисист.

Кирьос не отличался примерным поведением на корте, ни за его пределами. В один из скандалов он попал во время матча Rogers Cup-2015. Австралиец выкрикивал оскорбления в адрес своего соперника Стэна Вавринки: «Коккинакис трахнул твою девушку. Извини, что говорю тебе это, приятель». Микрофоны стадиона также уловили, как Ник говорил себе под нос, что 30-летний Вавринка «трахает 18-летних». После матча швейцарский теннисист призвал принять меры к хулигану. Кирьоса оштрафовали на сумму 25 тысяч долларов и вынесли 28-дневный условный запрет на участие в играх ATP.

Кирьос вошел в топ-30 рейтинга АТР по итогам 2015 года, а первый титул в туре завоевал в феврале 2016-го в Марселе. В финале этого турнира он обыграл хорвата Марина Чилина, а до него прошел двух соперников из топ-10 — Гаске и Томаша Бердых. В марте австралиец поднял в первую двадцатку рейтинга. В начале августа спортсмен в финале турнира в Атланте обыграл Джона Изнера и взял второй титул ATP, а в октябре добавил в коллекцию трофей в Токио после побед над Гаэлем Мнфисом и Давидом Гоффеном. В конце октября Ник занимал наивысшую позицию в рейтинге — 13-ю строчку.

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В феврале и марте 2017 года Кирьос добавил в число своих значимых побед матчи со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем на турнире в Акапулько и «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. При этом сыграть четвертьфинал «тысячника» против Федерера австралиец не смог из-за болезни. Встреча с Роджером состоялась в полуфинале следующего американского «мастерса» в Майами, где швейцарец взял верх. В августе Ник впервые в карьере сыграл в финале «тысячника» на турнире в Цинциннати и уступил другому дебютанту Григору Димитрову. В октябре теннисист в Пекине прошел четвертую ракетку мира Александра Зверева и проиграл лидеру рейтинга Надалю в финальном матче.

В начале 2018 года Кирьос выиграл титул в Брисбене, но первую часть сезона испортила травма локтя. Из-за нее австралиец пропустил в том числе «Ролан Гаррос». В 2019-м Ник добавил в коллекцию еще два трофея: в марте в Акапулько после побед над тремя звездами топ-10 Надалем, Изнером и Зверевым, в августе в Вашингтоне с решающими матчами против двух игроков первой десятки Стефаносом Циципасом и Даниилом Медведевым.

Весной Кирьос попал в еще один скандал на корте. Во время матча второго круга «мастерса» в Риме против Каспера Рууда австралиец позволил себе грубое высказывание и получил за это штрафной гейм. После этого он кинул ракетку, пнул бутылку и забросил стул на середину корта. Зрители на трибунах, которые находились ближе к Нику, видимо, пытались его успокоить. В ответ на это он назвал судью чертвым идиотом, заявил: «с меня хватит, я сваливаю отсюда», собрал вещи и покинул корт. Рефери объявил о дисквалификации теннисиста, позже Ник не получил рейтинговых очков и призовых, был оштрафован на 20 тысяч долларов и получил предписание самостоятельно оплатить свое проживание в отеле. Сам игрок позднее написал о произошедшем в соцсетях: «Мягко говоря, очень насыщенный день. Эмоции взяли надо мной верх. Просто хотел сказать, что атмосфера была сумасшедшей и мне очень жаль, что все завершилось дисквалификацией. Прости, Рим. Вероятно, еще увидимся».

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Перед вспышкой пандемии коронавируса Кирьос дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии-2020 и проиграл первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. Карантин теннисист провел, разбираясь со своими проблемами.

«2019 год был самой низкой точкой в моей карьере. Я искренне размышлял, хочу ли я покончить жизнь самоубийством. Помню, как проиграл на Уимблдоне. Проснулся после матча, а мой отец сидел на кровати и громко плакал. Это был большой тревожный звонок для меня. Я оказался в психиатрической больнице в Лондоне, чтобы разобраться со своими проблемами. Я пил, злоупотреблял наркотиками, потерял связь с семьей, отстранился от всех своих друзей», — вспоминал о том периоде Ник.

В 2021 году Кирьос чередовал ранние вылеты с пропусками турниров, в том числе отказался выступать на перенесенных на год Олимпийских играх в Токио из-за отсутствия зрителей на трибунах.

В сезоне-2022 Ник перезагрузил карьеру одиночника и регулярно заявлялся на парные турниры вместе со своим другом и соотечественником Коккинакисом. На Открытом чемпионате Австралии теннисист вылетел в четвертом круге от Медведева, зато сотворил сенсацию в парном разряде и завоевал титул. Кирьос и Коккинакис стали первой полностью австралийской парой, выигравшей домашний «мейджор» в XXI веке.

В одиночном разряде Кирьос поднялся из-за пределов первой сотни в топ-50 и показал лучший результат в карьере на Уимблдоне. В полуфинале «мейджора» в Лондоне Ник должен был провести очередную встречу уже с Надалем, но испанец снялся с турнира из-за травмы живота. Австралиец стал первым с 2005 года представителем своей страны, которому удалось пройти в финал турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В решающем матче он проиграл Джоковичу, взял первый сет и уступил в трех следующих.

В конце июля Кирьос победили на турнире ATP 250 в Атланте в паре с Коккинакисом, а в начале августа завоевал титулы на турнире ATP 500 в Вашингтоне в одиночном и парном разряде вместе с Джеком Соком. Через неделю Ник обыграл Медведева на «мастерсе» в Монреале и одержал вторую в карьере и первую с 2014-го победу над первой ракеткой мира (с тех пор как взял верх в матче с Надалем на Уимблдоне).

Кирьос также показал лучший результат на Открытом чемпионате США. В четвертом круге австралиец победил в четырех сетах лидера рейтинга ATP и чемпиона US Open-2021 Медведева и остановился в четвертьфинале после поражения в пяти партиях от другого россиянина — Карена Хачанова. 7 ноября Ник поднялся на высшее в карьере, 11-е место мирового рейтинга.

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В 2023 году перед стартом Открытого чемпионата Австралии Ник на специальной пресс-конференции сообщил, что не сможет сыграть в Мельбурне из-за травмы мениска, но после операции планирует в марте вернуться к соревнованиям. Свой единственный турнир в сезоне теннисист провел в июне в Штутгарте (категория ATP 250) и вылетел в первом круге.

Кирьос полностью пропустил сезон-2024 из-за проблем с запястьем и коленом, при этом весной говорил о желании вернуться в тур в ближайшие недели. В октябре теннисист заявил о намерении возобновить карьеру в конце года, а также обозначил план: «выиграть турнир «Большого шлема» и заткнуть критиков».

«Возвращаюсь, поскольку что-то держит еще меня в игре. Я побеждал практически каждого соперника, с которым встречался на корте. Добирался до финала турнира «Большого шлема», брал «Шлем» в парном разряде. Я уже завоевал множество титулов, заработал кучу денег. Теперь моей целью является «Большой шлем». Я думаю, что это единственная вещь, которая в итоге заставит людей заткнуться. Это будет моей мотивацией», — заявил спортсмен в интервью BBC.

30 декабря 2024 года Ник проиграл Джованни Мпетши Перрикару в матче с тремя тай-брейками на турнире в Брисбене. 13 января 2025-го австралиец вылетел в первом круге Australian Open после поражения от Джейкоба Фернли в трех партиях с двумя тай-брейками.

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Карьера Кирьоса в сборной Австралии

Первый вызов в сборную Австралии теннисист получил в 2013 году для участия в матче переходного турнира Кубка Дэвиса против сборной Польши в сентябре. Кирьос был заменой Маринко Матошевича. Дебютом стала игра в паре с Крисом Гуччоне против Мариуша Фирстенберга и Марцина Матковского, которая завершилась победой австралийцев в пяти сетах. Также Ник взял верх над Михалом Пшисежным — поляк отказался играть, не закончив первый сет.

В январе и феврале 2014 года Кирьос принял участие в матче мировой группы Кубка Дэвиса против сборной Франции. Австралийцы проиграли все встречи, Ник уступил в обеих одиночных играх Ришару Гаске и Гаэлю Монфису.

Достижения Ника Кирьоса (на январь 2025)

Победитель 7 турниров ATP в одиночном разряде.

Финалист Уимблдона (2022).

Победитель Открытого чемпионата Австралии в паре (2022).

Победитель 4 турниров ATP в парном разряде.

Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013).

Победитель юниорского Уимблдона (2012, 2013).

Бывшая первая ракетка мира юниорского мирового рейтинга.

Анна Калинская и Ник Кирьос. Фото соцсети

Личная жизнь Ника Кирьоса

Кирьос в личной жизни ведет себя так же, как и на корте. Многие его романы заканчивались скандалом. С 2015 по 2017 год теннисист встречался с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович. Пара появлялась вместе на корте и часто демонстрировала свои отношения в соцсетях. Однако через два года Ник сообщил, что Айла его бросила.

«У меня все было хорошо, но меня бросила девушка, и теперь я просто не могу играть», — сообщил Ник во время открытой тренировки в Монреале.

Следующей избранницей Кирьоса стала теннисистка из России Анна Калинская. Их отношения продлились недолго, но молодые люди успели навести шума в социальных сетях. Австралиец позволял себе выкладывать фотографии с другими девушками и отпускать провокационные выражения в адрес фанаток. В мае 2020-го теннисист рассказал о финале отношений с россиянкой.

«Что у меня случилось с Калинской? Ничего не случилось. Мы просто разошлись. К сожалению, у нас ничего не вышло. Остались только приятные воспоминания», — рассказал Ник во время прямого эфира в соцсетях.

Кирьос начал встречаться с Кьярой Пассари. В этих отношениях теннисист постоянно изменял своей девушке, называл ее ядовитой, безработной неудачницей, позором и бездельницей. Пассари также рассказывала, что Ник вел интимную переписку с певицей Ритой Орой и хвастался этим перед друзьями.

Кьяра Пассари и Ник Кирьос. Фото соцсети

На закате отношений пара остановилась вместе в номере отеля в Аделаиде. Их скандалы и крики доходили до того, что приходилось вызывать полицию и расселять молодых людей по разным номерам. Позднее Кьяра рассказывала СМИ, как прошло их расставание со спортсменом.

«Я не забуду, как он бросил меня на улице Нью-Йорка посреди ночи, забрав мой телефон и деньги, а сам отправился к одной из своих бывших подруг. Он сказал, что это лишь моя вина и просил не строить из себя жертву. Затем он хвастался перед своими друзьями, что переспал со стриптизершей спустя три дня после нашего расставания», — сказала девушка.

Летом 2022 года появилась информация, что Пассари вызывает Кирьоса в суд. Девушка обвинила спортсмена в нападении и избиении, за что спортсмену грозило до двух лет лишения свободы. В суде Ник признал свою вину и уточнил, что случившееся было «единичным актом глупости». Судья снял обвинения с учетом срока давности инцидента, публичного характера разбирательства и единичного факта происшествия.

Новой девушкой эпатажного теннисиста стала блогер Костен Хатци. Пара часто публикует провокационные фото в своих соцсетях.

«И что? Любовь — сумасшедшая вещь? Лол, мы ведь все пытаемся найти такое, не лгите!» — оправдал Кирьос скандальные фото.

Социальные сети Ника Кирьоса

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