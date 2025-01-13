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Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Теннисист Ник Кирьос
Ник Кирьос.
Фото Getty Images
История австралийского скандалиста и победителя турнира «Большого шлема».

Ник Кирьос
Дата рождения: 27 апреля 1995 года
Место рождения: Канберра (Австралия)
Место проживания: Нассау (Багамские Острова)
Гражданство: Австралия
Вид спорта: теннис
Рост: 193 см
Призовые за карьеру (на 2024 год): 12 486 696 долларов США

Детство и юность Ника Кирьоса

Будущий теннисист родился в столице Австралии Канберре. У Ника есть греческие и малазийские корни. Его отец Джордж — австралиец греческого происхождения, а мать Норлайла родилась в Малайзии. Кроме Ника в семье росли младший брат Христос (стал юристом) и сестра Халима (в будущем актриса). Маленький Ник много времени в детстве проводил со своей бабушкой.

«Бабушка была моим лучшим другом, ее уже нет, но она по-прежнему меня вдохновляет. Я стараюсь вспоминать моменты, которые мы проводили вместе, она была шутницей, думаю, мои чувство юмора и подчас беспечность — по большей части ее заслуга. Я очень по ней скучаю, она больше всех меня вдохновляет», — рассказывал Кирьос в интервью Tennis TV.

Первые шаги в теннисе мальчик сделал в 6 лет, параллельно занимаясь баскетболом. В 14 лет перед Ником встал выбор между этими видами спорта — и он отдал предпочтение теннису, но следить за командной игрой не перестал.

«Не могу в должной мере отблагодарить этот вид спорта. Это моя медитация, мой побег, мой баланс... Я встретил некоторых братьев на этом пути. Железо точит железо», — написал спортсмен в соцсетях, прикрепив фото с баскетбольной площадки.

Теннисист Ник Кирьос. 2011 год
Фото Getty Images

Юниорская карьера Ника Кирьоса

Кирьос дебютировал на детском турнире в Австралии в возрасте 13 лет. Спустя два года, в 2010-м, Ник одержал первую победу в юниорском туре ITF на турнире в Фиджи.

Дебют на юниорском турнире «Большого шлема» состоялся на Открытом чемпионате Австралии 2011 года. В 2012-м игрок стал победителем двух юниорских ТБШ в паре с соотечественником Эндрю Харрисом — Открытого чемпионата Франции и Уимблдонского турнира.

В 2013 году Кирьос выиграл Открытый чемпионат Австралии среди юниоров, после чего стал первым номером мирового рейтинга среди теннисистов до 18 лет. На юношеском Уимблдонском турнире с новым партнером, еще одним австралийским греком Танаси Коккинакисом, защитил титул чемпиона.

Теннисист Ник Кирьос празднует победу на Открытом чемпионате Австралии среди юниоров. 2013 год
Фото Getty Images

Карьера Ника Кирьоса во взрослом спорте

Кирьос начал выступать на взрослом уровне в 2012 году, но серьезных успехов поначалу не имел. Его первым большим турниром стал Открытый чемпионат Австралии, на котором теннисист в первом круге квалификации проиграл Матье Родригесу.

На Уимблдоне-2014 Кирьос стартовал в качестве 114-й ракетки мира и сотворил громкую сенсацию. В четвертом круге австралиец в четырех сетах победил Рафаэля Надаля, для испанца это был проигрыш сопернику с низшим рейтингом за всю карьеру на турнирах «Большого шлема». Завершив «мейджор» в Лондоне на стадии четвертьфинала, Ник впервые вошел в сотню мирового рейтинга и поднялся на 66-ю строчку.

В следующий раз в четвертьфинале ТБШ Кирьос сыграл в начале 2015 года на Открытом чемпионате Австралии. На домашнем турнире он в трех сетах уступил британцу Энди Маррею.

В мае 2015 года Кирьос впервые в карьере дошел до финала в АТР-туре, в решающем матче грунтового турнира в португальском Кашкайше (Эшторил) он проиграл Ришару Гаске. Этой весной на «мастерсе» в Мадриде Ник во втором раунде победил Роджера Федерера, и эту победу выделял даже спустя годы.

«Самой запоминающейся победой для меня стала первая и единственная победа над Роджером Федерером в 2015 году на турнире в Мадриде. После того успеха я не пошел праздновать, потому что на следующий день у меня был матч. Мне было всего 19 лет, я ещё мало что понимал», — говорил теннисист.

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Кирьос не отличался примерным поведением на корте, ни за его пределами. В один из скандалов он попал во время матча Rogers Cup-2015. Австралиец выкрикивал оскорбления в адрес своего соперника Стэна Вавринки: «Коккинакис трахнул твою девушку. Извини, что говорю тебе это, приятель». Микрофоны стадиона также уловили, как Ник говорил себе под нос, что 30-летний Вавринка «трахает 18-летних». После матча швейцарский теннисист призвал принять меры к хулигану. Кирьоса оштрафовали на сумму 25 тысяч долларов и вынесли 28-дневный условный запрет на участие в играх ATP.

Кирьос вошел в топ-30 рейтинга АТР по итогам 2015 года, а первый титул в туре завоевал в феврале 2016-го в Марселе. В финале этого турнира он обыграл хорвата Марина Чилина, а до него прошел двух соперников из топ-10 — Гаске и Томаша Бердых. В марте австралиец поднял в первую двадцатку рейтинга. В начале августа спортсмен в финале турнира в Атланте обыграл Джона Изнера и взял второй титул ATP, а в октябре добавил в коллекцию трофей в Токио после побед над Гаэлем Мнфисом и Давидом Гоффеном. В конце октября Ник занимал наивысшую позицию в рейтинге — 13-ю строчку.

Теннисист Ник Кирьос. 2017 год
Фото Getty Images

В феврале и марте 2017 года Кирьос добавил в число своих значимых побед матчи со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем на турнире в Акапулько и «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. При этом сыграть четвертьфинал «тысячника» против Федерера австралиец не смог из-за болезни. Встреча с Роджером состоялась в полуфинале следующего американского «мастерса» в Майами, где швейцарец взял верх. В августе Ник впервые в карьере сыграл в финале «тысячника» на турнире в Цинциннати и уступил другому дебютанту Григору Димитрову. В октябре теннисист в Пекине прошел четвертую ракетку мира Александра Зверева и проиграл лидеру рейтинга Надалю в финальном матче.

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В начале 2018 года Кирьос выиграл титул в Брисбене, но первую часть сезона испортила травма локтя. Из-за нее австралиец пропустил в том числе «Ролан Гаррос». В 2019-м Ник добавил в коллекцию еще два трофея: в марте в Акапулько после побед над тремя звездами топ-10 Надалем, Изнером и Зверевым, в августе в Вашингтоне с решающими матчами против двух игроков первой десятки Стефаносом Циципасом и Даниилом Медведевым.

Весной Кирьос попал в еще один скандал на корте. Во время матча второго круга «мастерса» в Риме против Каспера Рууда австралиец позволил себе грубое высказывание и получил за это штрафной гейм. После этого он кинул ракетку, пнул бутылку и забросил стул на середину корта. Зрители на трибунах, которые находились ближе к Нику, видимо, пытались его успокоить. В ответ на это он назвал судью чертвым идиотом, заявил: «с меня хватит, я сваливаю отсюда», собрал вещи и покинул корт. Рефери объявил о дисквалификации теннисиста, позже Ник не получил рейтинговых очков и призовых, был оштрафован на 20 тысяч долларов и получил предписание самостоятельно оплатить свое проживание в отеле. Сам игрок позднее написал о произошедшем в соцсетях: «Мягко говоря, очень насыщенный день. Эмоции взяли надо мной верх. Просто хотел сказать, что атмосфера была сумасшедшей и мне очень жаль, что все завершилось дисквалификацией. Прости, Рим. Вероятно, еще увидимся».

Теннисист Ник Кирьос. 2019 год
Фото Getty Images

Перед вспышкой пандемии коронавируса Кирьос дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии-2020 и проиграл первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. Карантин теннисист провел, разбираясь со своими проблемами.

«2019 год был самой низкой точкой в моей карьере. Я искренне размышлял, хочу ли я покончить жизнь самоубийством. Помню, как проиграл на Уимблдоне. Проснулся после матча, а мой отец сидел на кровати и громко плакал. Это был большой тревожный звонок для меня. Я оказался в психиатрической больнице в Лондоне, чтобы разобраться со своими проблемами. Я пил, злоупотреблял наркотиками, потерял связь с семьей, отстранился от всех своих друзей», — вспоминал о том периоде Ник.

В 2021 году Кирьос чередовал ранние вылеты с пропусками турниров, в том числе отказался выступать на перенесенных на год Олимпийских играх в Токио из-за отсутствия зрителей на трибунах.

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В сезоне-2022 Ник перезагрузил карьеру одиночника и регулярно заявлялся на парные турниры вместе со своим другом и соотечественником Коккинакисом. На Открытом чемпионате Австралии теннисист вылетел в четвертом круге от Медведева, зато сотворил сенсацию в парном разряде и завоевал титул. Кирьос и Коккинакис стали первой полностью австралийской парой, выигравшей домашний «мейджор» в XXI веке.

В одиночном разряде Кирьос поднялся из-за пределов первой сотни в топ-50 и показал лучший результат в карьере на Уимблдоне. В полуфинале «мейджора» в Лондоне Ник должен был провести очередную встречу уже с Надалем, но испанец снялся с турнира из-за травмы живота. Австралиец стал первым с 2005 года представителем своей страны, которому удалось пройти в финал турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В решающем матче он проиграл Джоковичу, взял первый сет и уступил в трех следующих.

В конце июля Кирьос победили на турнире ATP 250 в Атланте в паре с Коккинакисом, а в начале августа завоевал титулы на турнире ATP 500 в Вашингтоне в одиночном и парном разряде вместе с Джеком Соком. Через неделю Ник обыграл Медведева на «мастерсе» в Монреале и одержал вторую в карьере и первую с 2014-го победу над первой ракеткой мира (с тех пор как взял верх в матче с Надалем на Уимблдоне).

Кирьос также показал лучший результат на Открытом чемпионате США. В четвертом круге австралиец победил в четырех сетах лидера рейтинга ATP и чемпиона US Open-2021 Медведева и остановился в четвертьфинале после поражения в пяти партиях от другого россиянина — Карена Хачанова. 7 ноября Ник поднялся на высшее в карьере, 11-е место мирового рейтинга.

Теннисист Ник Кирьос на US Open. 2022 год
Фото Getty Images

В 2023 году перед стартом Открытого чемпионата Австралии Ник на специальной пресс-конференции сообщил, что не сможет сыграть в Мельбурне из-за травмы мениска, но после операции планирует в марте вернуться к соревнованиям. Свой единственный турнир в сезоне теннисист провел в июне в Штутгарте (категория ATP 250) и вылетел в первом круге.

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Кирьос полностью пропустил сезон-2024 из-за проблем с запястьем и коленом, при этом весной говорил о желании вернуться в тур в ближайшие недели. В октябре теннисист заявил о намерении возобновить карьеру в конце года, а также обозначил план: «выиграть турнир «Большого шлема» и заткнуть критиков».

«Возвращаюсь, поскольку что-то держит еще меня в игре. Я побеждал практически каждого соперника, с которым встречался на корте. Добирался до финала турнира «Большого шлема», брал «Шлем» в парном разряде. Я уже завоевал множество титулов, заработал кучу денег. Теперь моей целью является «Большой шлем». Я думаю, что это единственная вещь, которая в итоге заставит людей заткнуться. Это будет моей мотивацией», — заявил спортсмен в интервью BBC.

30 декабря 2024 года Ник проиграл Джованни Мпетши Перрикару в матче с тремя тай-брейками на турнире в Брисбене. 13 января 2025-го австралиец вылетел в первом круге Australian Open после поражения от Джейкоба Фернли в трех партиях с двумя тай-брейками.

Теннисист Ник Кирьос. 2018 год
Фото Getty Images

Карьера Кирьоса в сборной Австралии

Первый вызов в сборную Австралии теннисист получил в 2013 году для участия в матче переходного турнира Кубка Дэвиса против сборной Польши в сентябре. Кирьос был заменой Маринко Матошевича. Дебютом стала игра в паре с Крисом Гуччоне против Мариуша Фирстенберга и Марцина Матковского, которая завершилась победой австралийцев в пяти сетах. Также Ник взял верх над Михалом Пшисежным — поляк отказался играть, не закончив первый сет.

В январе и феврале 2014 года Кирьос принял участие в матче мировой группы Кубка Дэвиса против сборной Франции. Австралийцы проиграли все встречи, Ник уступил в обеих одиночных играх Ришару Гаске и Гаэлю Монфису.

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Достижения Ника Кирьоса (на январь 2025)

  • Победитель 7 турниров ATP в одиночном разряде.

  • Финалист Уимблдона (2022).

  • Победитель Открытого чемпионата Австралии в паре (2022).

  • Победитель 4 турниров ATP в парном разряде.

  • Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013).

  • Победитель юниорского Уимблдона (2012, 2013).

  • Бывшая первая ракетка мира юниорского мирового рейтинга.

Теннисисты Анна Калинская и Ник Кирьос
Анна Калинская и Ник Кирьос.
Фото соцсети

Личная жизнь Ника Кирьоса

Кирьос в личной жизни ведет себя так же, как и на корте. Многие его романы заканчивались скандалом. С 2015 по 2017 год теннисист встречался с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович. Пара появлялась вместе на корте и часто демонстрировала свои отношения в соцсетях. Однако через два года Ник сообщил, что Айла его бросила.

«У меня все было хорошо, но меня бросила девушка, и теперь я просто не могу играть», — сообщил Ник во время открытой тренировки в Монреале.

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Следующей избранницей Кирьоса стала теннисистка из России Анна Калинская. Их отношения продлились недолго, но молодые люди успели навести шума в социальных сетях. Австралиец позволял себе выкладывать фотографии с другими девушками и отпускать провокационные выражения в адрес фанаток. В мае 2020-го теннисист рассказал о финале отношений с россиянкой.

«Что у меня случилось с Калинской? Ничего не случилось. Мы просто разошлись. К сожалению, у нас ничего не вышло. Остались только приятные воспоминания», — рассказал Ник во время прямого эфира в соцсетях.

Кирьос начал встречаться с Кьярой Пассари. В этих отношениях теннисист постоянно изменял своей девушке, называл ее ядовитой, безработной неудачницей, позором и бездельницей. Пассари также рассказывала, что Ник вел интимную переписку с певицей Ритой Орой и хвастался этим перед друзьями.

Теннисист Ник Кирьос и его бывшая девушка Кьяра Пассари
Кьяра Пассари и Ник Кирьос.
Фото соцсети

На закате отношений пара остановилась вместе в номере отеля в Аделаиде. Их скандалы и крики доходили до того, что приходилось вызывать полицию и расселять молодых людей по разным номерам. Позднее Кьяра рассказывала СМИ, как прошло их расставание со спортсменом.

«Я не забуду, как он бросил меня на улице Нью-Йорка посреди ночи, забрав мой телефон и деньги, а сам отправился к одной из своих бывших подруг. Он сказал, что это лишь моя вина и просил не строить из себя жертву. Затем он хвастался перед своими друзьями, что переспал со стриптизершей спустя три дня после нашего расставания», — сказала девушка.

Летом 2022 года появилась информация, что Пассари вызывает Кирьоса в суд. Девушка обвинила спортсмена в нападении и избиении, за что спортсмену грозило до двух лет лишения свободы. В суде Ник признал свою вину и уточнил, что случившееся было «единичным актом глупости». Судья снял обвинения с учетом срока давности инцидента, публичного характера разбирательства и единичного факта происшествия.

Новой девушкой эпатажного теннисиста стала блогер Костен Хатци. Пара часто публикует провокационные фото в своих соцсетях.

«И что? Любовь — сумасшедшая вещь? Лол, мы ведь все пытаемся найти такое, не лгите!» — оправдал Кирьос скандальные фото.

Социальные сети Ника Кирьоса

* Cоцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Australian Open
US Open
Ролан Гаррос
Уимблдон
Ник Кирьос
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