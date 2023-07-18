Известного теннисного скандалиста дисквалифицировали на полтора года. В чем провинился Микаэль Имер?

Первую ракетку Швеции жестко наказали не за поведение, а за три пропущенных допинг-теста.

Лучший шведский теннисист Микаэль Имер дисквалифицирован на 18 месяцев. Причина весьма распространена в современном спорте — пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов за год. Причем, как выяснилось, борьба Имера с ITF (Международная федерация тенниса) с переменным успехом продолжалась на протяжении полутора лет, с января 2022-го. Имера сперва оправдали, но теперь все же по решению Спортивного арбитражного суда наказали. Причем достаточно жестко. А ведь швед, занимающий 51-е место в рейтинге ATP, проводил, пожалуй, лучший сезон в карьере.

Вдохновленные сестрами Уильямс

Надо признать, что шведский теннис знавал куда лучшие времена. Бьорн Борг, Стефан Эдберг, Матс Виландер, Томас Йоханссон, Томас Энквист, Робин Содерлинг — при желании этот список можно продолжить. Но это все славное прошлое шведского тенниса, а настоящее — темнокожие братья Имер. 27-летний Элиас сейчас находится на 115-м месте в рейтинге, а единственный швед в топ-100 — Микаэль. 24-летний теннисист, как и его брат, родился в Швеции в семье выходцев из Эфиопии, а его отца вдохновлял пример сестер Уильямс. При этом карьера Имера-младшего в юниорах была многообещающей, в 2015-м он дошел до финала юниорского Уимблдона. Однако затем прогресс на некоторое время застопорился.

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На относительно высоком уровне Микаэль заиграл, пожалуй, только с лета прошлого года, когда пробился в полуфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне, выбив таких сильных соперников, как британец Энди Маррей, россиянин Аслан Карацев и американец Себастьян Корда. Затем были полуфинал во Флоренции, несколько четвертьфиналов, а на Уимблдоне-2023 швед добрался до третьего круга, причем победил игрока топ-10 — американца Тейлора Фрица.

На нынешней неделе он был заявлен на турнир в Гштааде, но после известия о дисквалификации, само собой, снялся. А заодно в своих социальных сетях рассказал подробности своей грустной истории.

«В январе 2022 года ITF обвинила меня в возможном нарушении антидопинговых правил после того, как я пропустил три внесоревновательных допинг-теста за 12 месяцев. Я оспаривал это обвинение на слушаниях, и в июне 2022 года независимый трибунал из трех арбитров меня оправдал. ITF обжаловала это решение, хотя три независимых арбитра, которые меня оправдали, были назначены по ее собственным правилам, и попросила Спортивный арбитражный суд принять другое решение, основываясь на тех фактах, по которым меня уже оправдали. Вчера я узнал, что CAS отстранил меня от профессионального тенниса на 18 месяцев, хотя я никогда не употреблял запрещенные вещества и не обвинялся в их употреблении. Будучи уже однажды оправданным и твердо настаивая на том, что я не совершал третье нарушение, я нахожу несправедливым их решение снова судить меня и признать виновным. Вдобавок ко всему мне трудно понять, что они сочли отстранение на 18 месяцев справедливым наказанием», — рассказал Имер.

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До 2025 года о теннисе можно забыть

Кстати, в ITF требовали дисквалифицировать Микаэля на два года, так что наказание, срок которого отчитывается с 17 июля 2023-го, все же не максимально. И довольно стандартно — так, в 2020-м на 18 месяцев за аналогичный пропуск трех допинг-тестов был отстранен чемпион мира по спринтерскому бегу американец Кристиан Коулмен. Десять лет назад также на 18 месяцев отстраняли серба Виктора Троицки — правда, тот отказался сдавать кровь на допинг на турнире из-за плохого самочувствия.

Главная интрига этой истории заключается в третьем «флажке», который сам Имер поначалу успешно оспорил. Однако CAS встал на сторону ITF. А значит, теперь Микаэль сможет вернуться в теннис только в январе 2025-го, причем вообще без рейтинга. То есть вновь сыграть на турнире ATP он в лучшем случае сможет только в середине 2025-го, если, конечно, кто-то не даст ему wild card.

При этом Имер и раньше влипал в неприятности, поскольку известен своей скандальностью. Так, в мае его дисквалифицировали с турнира в Лионе, оштрафовав на 40 тысяч долларов. Причина — Микаэль разозлился на судью, отказавшегося спуститься с вышки и проверить отметку, после чего разбил ракетку о судейскую вышку. Предполагалось, что на Имера могут наложить и другие санкции, но теперь, видимо, после дисквалификации за пропуск тестов о нарушении за несдержанность забудут.

Кстати, совсем недавно, в начале июля, три «флажка» получил еще один известный теннисист — американец Дженсон Бруксби, поднимавшийся на 33-е место в рейтинге. Сейчас Бруксби временно отстранен, судебное разбирательство по его делу пройдет в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, уже почти год отстранена от тенниса знаменитая румынка Симона Халеп, у которой на US Open-2022 обнаружили запрещенный препарат (роксадустат). Вердикт по этому делу ожидается в ближайшие недели или даже дни.