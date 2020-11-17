Россиянин выиграл шестой матч подряд и первый — на итоговом турнире

ATP Finals. Лондон. Мужчины. Групповой этап

Даниил Медведев (Россия, 4) — Александр Зверев (Германия, 7) — 6:3, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 9) — 6:3, 6:2

Даниил Медведев одержал первую в своей карьере победу на Итоговом турнире ATP. В первом туре группового этапа 24-летний россиянин в напряженном матче одолел победителя ATP Finals-2018 Александра Зверева. Медведев не показал идеальной игры, которая была у него неделю назад на «Мастерсе» в Париже, но и этого хватило, чтобы второй раз за восемь дней обыграть седьмую ракетку мира.

Удобный соперник

На прошлогоднем итоговом Даниил Медведев и Александр Зверев также оказались в одной группе, и тогда победа осталась за немцем (4:6, 6:7). Правда, тот матч для россиянина не имел никакого турнирного значения. Он состоялся в третьем туре, когда Медведев уже потерял шансы на выход в полуфинал, уступив Стефаносу Циципасу и очень обидно проиграв Рафаэлю Надалю. Тогда три поражения Даниила были мини-сенсацией. Хоть он и был дебютантом Итогового, но приезжал на него в качестве одного из фаворитов.

Спустя год ситуация не изменилась. После триумфа на «Мастерсе» в Париже букмекеры поставили Медведева вторым фаворитом после Новака Джоковича. Первая ракетка мира начал ATP Finals с уверенной победы над Диего Шварцманом. От россиянина эксперты ожидали схожего старта. Ведь несмотря на отрицательный баланс в личных встречах (2:5) Зверева можно назвать удобным соперником для Даниила на харде. Затяжные атаки 24-летнего россиянина с задней линии, в которых он очень стабилен, изматывают немца. Это показал финал в Париже. Пока в первом сете средняя продолжительность розыгрышей была четыре удара, Зверев за счет мощи выглядел предпочтительнее. Но когда пошли длинные розыгрыши, то Даниил переломил ход матча, а в третьем сете просто уничтожил соперника.

Можно было предположить, что в Лондоне Медведев будет действовать по схожему сценарию, но первый гейм стал холодным душем для всех фанатов уроженца Москвы.

Безумный первый сет

Ставка Зверева на быстрый брейк сыграла молниеносно. Причем для этого ему не потребовалось прикладывать максимум усилий. Все четыре очка сопернику принесли неуверенные действия Медведева. Но уже на своей подаче немец сделал три двойные ошибки подряд (!), вернув «должок» оппоненту. Далее последовал самый безумный гейм партии. Зверев вновь был близок к брейку, но Даниил преобразился после смены ракетки. Хотя первый брейк-пойнт нашему теннисисту пришлось отыгрывать в серии из 29 ударов.

A wild start to this match ?



29 shots of entertaining tennis...#NittoATPFinals pic.twitter.com/mLfsFVXGiH — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2020

После этого Зверев имел еще два брейк-пойнта, чтобы выиграть подачу соперника, но их не реализовал. Медведев же все-таки взял свое после отличной игры у сетки и классной подачи. В следующем гейме уже у Даниила был двойной брейк-пойнт, но Зверев тоже выстоял. Причем почти все очки доставались теннисистам после длинных розыгрышей. Шла настоящая игра нервов, и у кого-то они должны были сдать. Первым не выдержал Зверев. В шестом гейме Медведев сделал второй брейк. Он имел три брейк-пойнта. Немец догнал соперника, но, видимо, потратил так много сил, что дал две двойные подряд. К тому моменту четыре (!) гейма подряд доходили до 40:40. Далее Медведев ушел с 0:30 и взял очко потрясающим форхендом по линии. Жесткий и затяжной сет закончился идеальным геймом на подаче россиянина, взятым под ноль.

У Зверева вновь кончился бензин

Во втором сете такой упорной борьбы уже не было. До 3:3 теннисисты уверенно брали свои подачи, причем Медведев почти всегда уверенно подавал первым мячом. А в седьмом гейме наступил перелом. Даниил затянул Зверева в свой тягучий теннис, агрессивно принимал и легко читал первую подачу соперника. Заслуженный брейк, который открыл россиянину путь к первой победе на турнире.

При счете 4:3 россиянин решил порадовать болельщиков у экранов телевизоров (в этом году зрителей, к сожалению, не пускают на трибуны). Он подал с руки в такой ответственный момент, и Зверев, не ожидав такой дерзости, проиграл розыгрыш: «Я не хотел проявить неуважение к нему, поэтому сделал это при 30:30, а не 40:0. К тому же уходящая подача у меня не очень работала, да и Саша хорошо ее принимал. Так что я сначала собирался подать по центру, а потом смотрю: он в пяти метрах за задней линией, а у меня мяч практически на ракетке. Я сделал это, чтобы выиграть очко. И сработало: он хоть и принял, но с трудом. Так что это было умное решение», — сказал после игры Медведев.

А когда Даня вышел подавать на матч, то вновь взял гейм под ноль. А последнее очко он выиграл своим коронным ударом — бэкхендом навылет в прыжке. Роскошная точка в стартовом матче, который имеет очень важное значение. Не только турнирное, но и психологическое.

FIRST #NittoATPFinals W ?



After going 0-3 last year, @DaniilMedwed defeats Zverev 6-3 6-4 to claim his first-ever victory at the season-ending championships! pic.twitter.com/DKJMWFECir — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2020

В следующем поединке Медведева ждет Новак Джокович. Два фаворита Лондона будут репетировать финал?