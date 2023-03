Его не остановить! Медведев сокрушил Рублева и взял третий титул подряд

Андрей проиграл Даниилу в матче за звание первой ракетки России.

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships. Финал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 6:2

Даниил Медведев снова одолел в классическом русском дерби Андрея Рублева за два сета. Матч прошел в стремительном темпе, но исход предсказуемый. Первая и вторая ракетки России поменялись местами — Даня сместил с шестой строчки рейтинга ATP Андрея. Парни неоднократно встречались ранее, но нынешний матч — первый титульный. И главный трофей вновь в руках Даниила Медведева, третью неделю подряд!

Не оставил ни шанса

Матч начался по классике — с брейка Медведева, и то, с каким настроем он выиграл стартовый гейм, предрешило итог игры. Рублеву не удалось взять ни одну подачу Дани. Эмоции Андрея, как всегда, бесценны, но это надо видеть в лайве. Скажем просто, что это тоже классический Рубль.

Результат — Медведев за матч не совершил ни одной невынужденной ошибки. Просто какой-то несокрушимый человек. Даже Джокович его не впечатлил. И на фоне того, что серба не пускают в Цинциннати и Майами, что определенно несправедливо, вдалеке поблескивают два заветных кубка. Но сейчас не об этом.

Андрей Рублев. Фото AFP

Цой жив. А игра Рублева?

Накануне Андрей Рублев, обыграв впервые в карьере Александра Зверева, написал на камере «Цой жив». Позже он объяснил, что так хотел поддержать людей в непростые времена, ведь тексты Цоя выполняли такую же функцию в 1990-х. Цой-то жив, но вот игра Рублева против Даниила Медведева почти всегда, не сочтите за грубость, в полуживом состоянии.

Сезоном ранее Андрея в шутку называли королем турниров на 500 очков, но в этом году все идет не очень гладко. В матчах против Медведева так всегда, особенно когда Рублев на нервах, а это происходит примерно в 80 процентах случаев. Русский финал в Дубае — прекрасно, но уровень игры в этом финале не соответствовал стадии турнира. Рублев сдался слишком быстро, но и заслуга Дани здесь огромная. Медведев в прекрасной форме, и это приятно перед американской серией «мастерсов». Именно той, благодаря которой имя Даниила загремело в мировом теннисе. После матча Даня написал на камере «Еще ничего не кончено» (Not over yet), намекая, что главные победы еще впереди.

Даниил Медведев и Андрей Рублев. Фото Reuters

Острый ум и противостояние с Циципасом

Уже на награждении ребята обменялись теплыми словами в адрес друг друга. Это процедура стандартная, но слова каждого из них все равно были запоминающимися. Даниил, к примеру, назвал Рублева самым добрым парнем в туре, тот в свою очередь выкрикнул, что это ложь.

«В начале карьеры у Даниила не было большой финансовой поддержки, но я никогда не слышал от него, что ему не повезло в этом плане. Он просто усердно работал и доказал, что он настоящий чемпион», — сказал Андрей.

Однако самое емкое, что было произнесено на корте, это укол в сторону Стефаноса Циципаса, хоть его имя и не было произнесено.

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Не так давно один из теннисистов сказал, что у Рублева мало инструментов для игры. Я тогда подумал: «Да как ты вообще можешь такое говорить?» Андрей — один из самых техничных игроков в туре, он просто не реализовал свой потенциал. Я уверен, что он может выиграть «Большой шлем». Надеюсь, он много-много раз еще будет обыгрывать того парня, который сказал такое об Андрее», — сказал Медведев.

Было бы здорово, если бы слова Медведева сбылись, ведь Андрей действительно очень приятный парень и сильный теннисист, нужно только поработать с психологией. Тем не менее звезда текущего момента — все-таки Даниил. За этот турнир Медведев не проиграл ни сета. Третий титул подряд, серия из 14 матчей без поражений, 18-й титул ATP: и все на разных турнирах. Даня, видимо, решил порадовать девушек-болельщиц перед 8 Марта. Иначе что это, если не подарок — такая игра?