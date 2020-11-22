«Новые русские сенсации» на НТВ или финал Медведева. Что выбираете вы?

Люди жалуются на отсутствие «нормального» спорта, но сами игнорируют его. Парадокс.

В интересное время мы живем. Вот с кем ни поговори: Бузова — отстой, Моргенштерн — такое слушать невозможно, Соловьев — адский пропагандист. Ну и далее по списку. И вроде бы такие мнения имеют право на жизнь. Но что за этим стоит? Вот никто же не слушает на пластинках Шаляпина или даже Маккартни. Всем плевать, что в Москве сейчас выставки Айвазовского и Кандинского. Да и кто вместо «телеги» теперь читает Толстого? Люди хотят казаться исключительными. Отсюда и посылы: вы потребляете всякий шлак, а я нет. Все такие, а я не такой. Но откуда-то у шлака набираются десятки, а то и сотни миллионов просмотров...

В спорте абсолютно та же история. Выигрывают волейболисты Лигу наций или побеждает в мегадраматичном финале чемпионата мира по легкой атлетике Анжелика Сидорова — ну, на два дня в спортивных СМИ этого хватает. Зато Кокорин/Мамаев, змс футболистам или авария Ефремова — многомесячные темы, поводы для ток-шоу и поэм Шнура.

Знаю, сейчас вы скажете, что как раз СМИ и виноваты. Не рассказывают про наших настоящих спортсменов. Только затык в том, что вы про них не читаете. Сколько ни пиши. Просто в никуда уходит. Людям нужен хайп, скандалы. Вот это все любят. Или не любят, но через силу заливают в себя до талого. Спросите у друзей, слышали ли они про видео Дзюбы? А потом про то, что Даниил Медведев на Итоговом турнире года пару дней назад дернул самого Джоковича, а сегодня ночью — великого Надаля? Вот же он, самый настоящий и чистейший спорт. Тот, которого, судя по комментам, всем всегда не хватает. И который всем, кроме фанов тенниса в данном случае, как выясняется, по барабану.

Сегодня в 21.00 по московскому времени одно из главных событий года в отечественном спорте. Русский парень будет сражаться за титул в финале Итогового турнира АТР. Это история. Но многие ли будут смотреть игру в прямом эфире? Начнут ли завтра взахлеб читать на спортивных сайтах обзоры финала и истории про Медведева? Посвятит ли этой теме Ксения Собчак выпуск своей программы на Первом? Напишет ли залихватский стишок в «Инсте» Шнур? Не уверен.

Точнее, уверен, что этого не будет. Потому что нет спроса. Потому что, когда по Первому каналу транслируют лыжи — их плохо смотрят. А когда на сайтах пишут про теннис — про него плохо читают. Но стоит в любом ракурсе упомянуть похождения Кокорина и Мамаева, как тут же налетают все. Пусть и оставляют потом комментарии, мол, а где нормальный спорт? Так все же от вас и зависит. Взорвите теннисные и лыжные разделы. Авторы будут только счастливы писать про игры и гонки. Но подавляющему большинству аудитории это не нужно.

По данным Mediascope, по итогам прошлой недели, например, сериал «Скорая помощь — 3» на НТВ или «Юморина-2020» на «России 1» сильно опередили важнейший матч футбольной Лиги наций Турция — Россия как по рейтингам, так и по доле. Футбол, разогретый темой с Дзюбой, не попал даже в тридцатку самых популярных программ. А тут теннис будет на «Евроспорте». Вот и считайте.

Очевидно, что и сегодня вечером какие-нибудь «Новые русские сенсации» посмотрит в разы больше людей, чем исторический матч классного русского теннисиста. Поэтому либо делайте выбор в пользу спорта, либо не жалуйтесь, что его вокруг так мало, и честно признайтесь: скандалы вам интереснее.

В прямом эфире финальный матч ATP Finals Медведев — Тим можно смотреть на сайте Eurosport.ru. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Медведев — Тим. Начало — 21.00 (мск).