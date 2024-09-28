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Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. Соперника в концовке матча беспокоило бедро

Медведев обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP
До проблем со здоровьем Маннарино выглядел очень опасно.

Пекин (Китай). Турнир ATP China Open. Одиночный разряд. Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (8:6), 6:2

Пятая ракетка мира Даниил Медведев во втором круге турнира ATP 500 в Пекине победил Адриана Маннарино (7:6 6:2). 36-летний француз в первом сете навязал серьезную борьбу россиянину, с которым встречался в восьмой раз в карьере — до матча в столице Китая он выиграл четыре раза.

Медведев заставил понервничать в первом сете

Маннарино создал сложности Медведеву уже в самом начале противостояния, едва не сделав брейк в первом гейме. Однако Даниил выстоял и затем достаточно уверенно взял подачу соперника. Адриан нередко ошибался, а после очередного розыгрыша при счете 3:1 в пользу россиянина схватился за бедро.

Впрочем, как показалось, француз справился с недомоганием, поскольку далее сумел выровнять ход матча, забрав три гейма подряд. Во многом в этом ему помог сам Даниил. Он не очень уверенно и агрессивно действовал у сетки. Кроме того, не помогала и первая подача.

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При счете 5:5 Маннарино был близок к тому, чтобы оформить второй брейк. Он повел 40:15, но Даниил не собирался сдаваться. Сначала россиянин взял верх в затяжной перестрелке с задней линии, а потом вовремя сделал эйс. Завершился гейм ошибкой Адриана: француз не сумел попасть в корт в выигрышной для себя ситуации.

В итоге дело дошло до тай-брейка, в котором Даниил проявил хладнокровие в концовке и все же дожал соперника — 8:6.

Адриан Маннарино.
Фото AFP

Маннарино подвело бедро

В самом начале второй партии Маннарино вновь едва не взял подачу пятой ракетки мира — Медведев спасся с 15:40. Зато брейк получился у россиянина — 2:1, а француз от досады лениво стучал ракеткой о землю. Однако перехватить инициативу Даниилу никак не удавалось: две двойные в следующем гейме вновь выровняли ситуацию на корте.

После обмена брейками спортсмены отправились отдыхать. При этом во время перерыва Адриан не садился на скамейку, а активно разминал ноги. Бедро, похоже, стало снова его беспокоить. Это подтвердил один из розыгрышей после паузы: в попытке догнать укороченный Маннарино уже откровенно начал прихрамывать. И исход встречи был ясен.

Маннарино в итоге далее не забрал ни одного гейма — опытный француз серьезно потерял в подвижности и больше не успевал за мячами, отправленными на его половину корта Медведевым, и лишь иногда создавал проблемы оппоненту — 6:2.

С кем Медведев сыграет дальше

В четвертьфинале Даниил встретится с 22-летним Флавио Коболли — недавно они бились в третьем круге US Open. Тогда Медведев без больших проблем переиграл оппонента (6:3, 6:4, 6:3). Однако итальянец после этого сумел подняться на 31-е место в рейтинге ATP, что является его лучшим результатом в карьере. А в первом круге турнира в Пекине уже выбил из борьбы одного россиянина — Павла Котова (6:4, 6:2).

Теннис
Адриан Маннарино
Даниил Медведев
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