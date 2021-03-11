Медведев вернулся на победную волну. А Рублев установил рекорд не выходя на корт

Даниил Медведев одержал первую победу после Australian Open, на турнире в Марселе обыграв белоруса Егора Герасимова — 6:2, 6:4

Турнир ATP Open 13 Provence. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:2, 6:4

В Марсель Медведев мог приехать второй ракеткой мира — если бы дошел до финала турнира в Роттердаме на предыдущей неделе. Но на голландских кортах Даниил не задержался, уступив в первом же матче Душану Лайовичу. Первая игра после поражения в финале Australian Open вышла для россиянина нервной. Медведев срывал злость на ракетках после неудачных ударов, спорил с судьей сразу на двух языках, ругался — но ничто не помогло переломить ход встречи.

По примеру Карацева

Прошла неделя, и настало время посмотреть, какие выводы третий номер мирового рейтинга сделал из предыдущей неудачи. В Роттердам он ехал под заметным психологическим давлением — и с ним не справился. Теперь эта ноша должна была стать легче. Да и соперник проще. В отличие от входящего в топ-30 Лайовича Герасимов сейчас 76-я ракетка мира. Медведев его обыгрывал трижды, правда, каждый раз в упорной борьбе. А еще многие помнят, как на Открытом чемпионате Австралии Герасимова разобрал на части Аслан Карацев — 6:0, 6:1, 6:0.

Впрочем, тот разгром не показатель — уже после этого белорусский теннисист дошел до полуфинала турнира в Монпелье. Хотя класса и стабильности Герасимову все равно не хватает — Медведев организовал брейк уже в первом гейме матча, причем для этого ему не понадобилось каких-то сверхусилий.

Зато попотеть пришлось в следующем гейме, где шанс взять чужую подачу был уже у Герасимова. Медведев ошибся с выходом к сетке, затем с атакующим ударом, но в итоге выстоял. К слову, обороняться у белоруса вообще выходило лучше, чем нападать, — еще один свой гейм он отдал почти без шансов, а на подаче Даниила снова поборолся. Тем не менее через 15 минут после начала игры на табло уже горел счет 4:0 в пользу россиянина.

Off to a hot start at the @Open13 ??



Top seed @DaniilMedwed moves past Gerasimov 6-2, 6-4 and will face Jannik Sinner in the quarter-finals. pic.twitter.com/4aCS6xfRTz — ATP Tour (@atptour) March 11, 2021

Герасимов после этого уже мог настраиваться на следующий сет — первый сам по себе докатился до победы Медведева, который на подаче соперника выиграл всего на один мяч меньше, при этом забрал 8 из 14 очков на приеме первым мячом. И главное — Даниил сохранял спокойствие. Точнее, это соперник не давал ему поводов волноваться.

Во второй партии не прошло и пары геймов, как подача Герасимова снова подвисла — дело трижды доходило до «ровно», Егор отыграл брейк-пойнт, но все равно не спасся. Медведев окончательно успокоился и следом взял свой гейм под ноль. Он в эти минуты почти не ошибался, контролировал игру, а его соперник временами выглядел потерянным. Достаточно сказать, что первый мяч на приеме Герасимов выиграл только в шестом гейме, а ведь ему нужно было идти вперед и рисковать, уступая с брейком. Но Медведев на своей подаче, пусть с процентом попадания первого мяча порой и были трудности, вообще не давал шансов оппоненту.

В итоге тот самый мяч, решивший судьбу третьего гейма, оказался скрытым матчболом. Даниил уверенно, без нервов довел дело до победы чуть более чем за час. Теперь в четвертьфинале его ждет молодой итальянец Янник Синнер.

Рекорд Рублева

Тем временем Андрей Рублев на турнире в Дохе стал обладателем уникального в истории АТР-тура достижения. В четверг мы ждали повторения его финала с венгром Мартоном Фучовичем образца прошлой недели, но реванш не состоялся. Перед началом игры стало известно, что соперник Рублева снялся с соревнований.

И это создало удивительную ситуацию — первый раунд турнира в Дохе Рублев пропустил из-за высокого номера посева, во втором от матча с ним из-за травмы ноги отказался француз Ришар Гаске. Таким образом, теперь Рублев вышел уже в полуфинал, ни минуты не проведя на корте. Это первый подобный случай в более чем 30-летней истории АТР-тура.

В полуфинале его ждет либо первая ракетка соревнований Доминик Тим из Австрии, либо испанец Роберто Баутиста-Агут. Заранее желаем им крепкого здоровья, а Рублеву — наконец сыграть в Катаре в одиночном разряде. Потому что в паре он с тем же Карацевым уже дошел до финала турнира — неплохой шанс увезти из Дохи два титула сразу.