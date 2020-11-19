Россиянин впервые пробился в полуфинал Итогового турнира ATP, серб поспорит за это право со Зверевым в последнем туре

ATP Finals. Лондон. Мужчины. Групповой турнир

Даниил Медведев (Россия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:3, 6:3

Александр Зверев (Германия, 7) — Диего Шварцман (Аргентина, 9) — 6:3, 4:6, 6:3

Даниил Медведев стал первым за 11 лет русским игроком, обеспечившим себе выход из группы на Итоговом турнире ATP. Это стало понятно после великолепной победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Серб уступил россиянину по всем статьям и до предела осложнил свои перспективы на выход из группы.

В полуфинале 24-летний москвич сыграет с победителем встречи Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.

Любимый хард

Матчи Новака Джоковича и Даниила Медведева быстро превратились в современную классику мирового тенниса. В шести предыдущих встречах болельщики увидели, как игроки после долгих, изматывающих розыгрышей пытаются взломать оборону друг друга. Каждая игра оставляла после себя сумасшедшие хайлайты с нестандартными действиями теннисистов, которые собирали сотни тысяч просмотров на YouTube. И интрига не подводила.

Победа Медведева над Джоковичем в четвертьфинале Монте-Карло, а затем и в полуфинале Цинциннати-2019 сделали россиянина (в глазах широкой общественности) по-настоящему звездным игроком. Причем на американском «Мастерсе» Даниил уступил в первом сете, отдал брейк во втором, но по ходу игры сменил тактику, тем самым застав врасплох великого серба. В этом году Джокович взял реванш в очень напряженном поединке (продолжался почти 3 часа) в Австралии и открыл своей сборной дорогу к титулу ATP Cup. После игры Марат Сафин признался, что это один из лучших матчей, который он видел вживую. А другая экс-первая ракетка мира Андре Агасси заявил, что хочет как можно скорее вновь увидеть это противостояние.

Ожидание составило чуть более 10 месяцев, зато соперники сошлись на любимом для обоих покрытии и в оптимальной форме. Новак специально пропустил парижский «Мастерс», чтобы лучше подготовиться к Итоговому, а Медведев стал триумфатором в столице Франции, что помогло ему вновь поверить в свои сверхспособности. Первые матчи в Лондоне это только подтвердили. Джокович позволил Диего Шварцману выиграть всего пять геймов, а Медведев второй раз за восемь дней обыграл Александра Зверева.

Начало положено

Перед матчем эксперты не считали первую ракетку встречи фаворитом. А тренер сборной России Андрей Ольховский предположил, что если Медведев покажет свой лучший теннис, то выиграет. Первый сет стал ярким подтверждением этих слов. Даниил выиграл почти все длинные розыгрыши у Новака, убийственно исполнял вторую подачу (хотя и допустил три двойных), заставлял соперника нервничать и делать глупые ошибки (чего только стоят пару неудачных дропшотов в концовке партии).

Переломным стал седьмой гейм, который продолжался 11 минут. Даниил имел три брейк-поинта, Джокович отыгрывался, но с четвертого раза россиянин взял подачу соперника. Характерно, что решающее очко было взято после долгого розыгрыша и ошибки серба справа. Далее Медведев закрепил преимущество на своей подаче, а закончился сет двойной ошибкой Новака. Припомнить такую безвольную концовку в исполнении 17-кратного победителя турниров «Большого шлема» было довольно сложно.

A rock solid set of tennis ?



?? @DaniilMedwed grabs the opener 6-3 against Djokovic.#NittoATPFinals pic.twitter.com/uLWSgNqOxS — ATP Tour (@atptour) November 18, 2020

По всем статьям

Праздновать победу было рано. Все знают, как Джокович умеет собираться в самый нужный момент и находить резервы в своей игре. Однако Даниил даже не думал об этих вещах, а просто продолжал гнуть свою линию. Победа на своей подаче за минуту — пожалуйста, быстрый брейк — легко, пару подач навылет в самый важный момент — в студию. Так буквально за 12 минут Даня повел 3:0 и вплотную приблизился к выходу из группы. Дальше — больше. Медведев вчистую переигрывал первую ракетку мира с задней линии (в 1,5 раза больше очков). Хотя именно Новак считается королем тура в этом элементе.

При счете 4:2 Даниил вновь набрал четыре безответных очка за 60 секунд. Видимо, соперник уже мысленно готовился к третьему туру, что и показали два оставшихся гейма. Джоковичу осталось лишь улыбнуться после последнего розыгрыша. Шикарная победа Медведева.

Даниил вслед за Домиником Тимом вышел в полуфинал, где сыграет с Надалем или Циципасом. В матче со Шварцманом он будет бороться только за 200 рейтинговых очков. А Джокович и Зверев разыграют вторую путевку от группы «Токио-1970» в очном споре.