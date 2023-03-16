Медведев вновь получил мини-травму, но продлил беспроигрышную серию

Отыграл все шесть брейк-пойнтов у Давидовича-Фокины и теперь сыграет с Тиафо.

«Мастерс». Индиан-Уэллс (США). Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23) — 6:3, 7:5.

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал «мастерса» в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв неуступчивого Алехандро Давидовича-Фокину. Если первый сет был для 27-летнего москвича легкой прогулкой, то во втором пришлось приложить максимум усилий для победы. Даниил продлил свою беспроигрышную серию до 18 матчей. Напомним, что рекорд Медведева — 20 побед подряд (конец 2020-го и начало 2021-го). Можно повторить это супердостижение уже на этой неделе.

В режиме экономии

В предыдущем раунде Медведев был близок к тому, чтобы впервые проиграть за два месяца. В сложнейшем матче с Александром Зверевым он уступил первый сет на тай-брейке, а в середине второй партии (при счете 2:3) подвернул голеностоп. Даниилу довольно долго оказывали помощь, он морщился при определенных движениях, потом еще долго прихрамывал между розыгрышами. Казалось, что немец легко дожмет травмированного оппонента, но Медведев показал характер. Сравнял счет на тяжелом тай-брейке, а в решающей партии сделал два брейка — в начале и конце сета (7:5).

В четвертьфинале его ждала встреча с Давидовичем-Фокина, теннисистом с которого началась эта невероятная серия в Роттердаме (сложный трехсетовый матч). Алехандро уже перевыполнил свою задачу на Индиан-Уэллсе — впервые вышел в четвертьфинал «мастерса» не на грунте (впрочем, как мы знаем со слов Медведева — это самый медленный хард в туре). В 1/8 финала Алехандро остановил чилийца Кристиана Гарина, а перед этим прошел Карена Хачанова. В обоих матчах испанец здорово действовал на приеме.

Однако с подачей Даниила он ничего поделать не смог. В первом сете россиянин очень уверенно подавал первым мячом, добегал до сложных мячей, показав, что болевые ощущения в стопе его не сильно беспокоят. Соперник помогал и невынужденными ошибками (16-ть за сет). Сложилось впечатление, что это Алехандро в среду три часа бился на корте со Зверевым. Спустя 12 минут испанец уже проигрывал 3:0. Раннего брейка Даниилу хватило, чтобы в режиме экономии взять первую партию. Выйдя подавать на сет, он взял подачу под ноль, в том числе успев за неприятным укороченным.

Сложная партия

Показалось, что 23-летний испанец сломлен, но после небольшого перерыва мы увидели на корте совершенно другого игрока. Алехандро раскрепостился и стал действовать гораздо агрессивнее. И у Медведева тут же начались проблемы. Во втором гейме Давидович-Фокина заработал свой первый брейк-пойнт, и едва тут же его не реализовал, но Медведев был терпеливее в длинном розыгрыше. На «ровно» Даниил уже не оставил сопернику никаких шансов (1:1).

На исходе часа игры Даниил сделал сопернику еще один подарок — две двойных ошибки и нервный дьюс, на котором все-таки удалось удержать подачу (2:2). Испанец ответил геймом под ноль, а затем вновь навязал борьбу на приеме. На «ровно» Медведев сделал двойную ошибку и впервые в этом матче стал проявлять эмоции. После разговора с самим собой Даниил выиграл три розыгрыша подряд. Впрочем, дважды (!) Давидович-Фокина не смог довести до логического завершения отличные выходы к сетке.

Упустить такой шанс выйти вперед с праймовым Медведевым — катастрофа. Даниил тут же зацепился за подачу соперника, много терпел в длинных розыгрышах, и заработал два брейк-пойнта. Давидович-Фокина их героически отыграл, а в одном из эпизодов россиянин вновь неудачно упал. Сломал ноготь на правой руке и сильно ободрал руку. Это выбило Медведева из колеи. После небольшого перерыва Алехандро все-таки взял свою подачу, а болельщики оказывали испанцу невероятную поддержку.

В восьмом гейме Даниил уступал 0:40, но сумел отыграть три брейк-пойнта. А на «дьюсе» сделал два эйса. Браво! В девятом гейме Медведев ушел с 15:40, но Давидович-Фокина все-таки выиграл гейме после гениальной «свечки» и отличного выхода к сетке (5:4).

Теннисисты были достойны друг друга, и казалось, что судьба партии решится на тай-брейке. Но тут неожиданно Давидович-Фокина под ноль проиграл свою подачу. Даниил повел 6:5 и вышел подавать на матч. Не обошлось без двойной ошибки (всего семь за матч), но в остальном россиянин был хладнокровным.

За выход в финал Медведев поспорит с Фрэнсисом Тиафо, который в свою очередь обыграл в двух сетах Кэмерона Норри.