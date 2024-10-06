«Они подходят только Синнеру и Алькарасу». Медведев вновь пожаловался на мячи, но все-таки прошел дальше

Волевая победа лучшего российского теннисиста над итальянцем Арнальди.

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Маттео Арнальди (Италия, 29) — 5:7, 6:4, 6:4

Два стартовых матча Даниила Медведева на «мастерсе» в Шанхае получились очень сложными. Во втором круге он с большим трудом дожал Тиаго Сейбота Уайлда, который неожиданно остановил россиянина на прошлогоднем «Ролан Гаррос», а в воскресенье, 6 октября, в четвертый раз подряд переиграл Маттео Арнальди, уступив итальянцу в первой партии. Матч продолжался два часа 44 минуты и отнял у Даниила очень много сил. Дальше его ждет встреча с победителем матча Стефанос Циципас — Александр Мюллер.

Хороший знак

Медведев дважды уверенно обыграл Арнальди в 2023 году, а в этом сезоне теннисисты впервые встретились на «мастерсе» в Мадриде. Тогда Маттео выиграл первый сет (6:2), но Даниил смог изменить ход игры (6:4, 6:4). После этого итальянец провел сильный «Ролан Гаррос» (выбил Андрея Рублева и вылетел в четвертом раунде от Циципаса), а в августе добрался до полуфинала «мастерса» в Канаде. Тогда он дебютировал в топ-30, но надолго там задержаться не получилось.

В Шанхай Арнальди приехал в статусе 36-й ракетки мира, однако представлял серьезную угрозу для любого топа. В одном конкретном матче 23-летний уроженец Сан-Ремо способен обыграть любого соперника. На равных он бился и с Медведевым, которого справедливо считают одним из фаворитов Шанхая. В первом сете пятый «сеяный» сделал ранний брейк и повел 2:0, однако вскоре Арнальди сравнял счет (3:3), а когда все катилось к тай-брейку, неожиданно взял еще одну подачу соперника. Причем не за счет ошибок россиянина, а своей активной игрой, в том числе выходам к сетке.

Второй сет вновь начался с брейка Медведева, но Арнальди тут же сравнял счет (1:1). Далее обходилось без брейк-пойнтов, но напряжение было колоссальное. Судьба же партии решилась в седьмом гейме. На «ровно» Даниил здорово сыграл по линии, а следом Арнальди ошибся у сетки. Тут же Даниил закрепил свое преимущество, а вот подать на сет получилось непросто.

Все началось с 0:30 и 15:40 после мастерского укороченного Маттео. Брейк-пойнты были отыграны за счет классной подачи, но на «ровно» Арнальди заработал еще один шанс на спасение. Даниил все же вышел победителем из этой этой ситуации. Свой первый же сетбол он реализовал красивым ударом, добежав до очередного укороченного. В целом Медведев выиграл много розыгрышей, которые уже казались проигранными. В Китае «режим осминога» включается почти во всех матчах, и это хороший знак.

Маттео Арнальди. Фото Reuters

«Хорошие» мячи

В решающей партии Арнальди подавал первым и вел практически всю партию. Кульминация вновь наступила в концовке. При 4:3 в пользу Маттео Медведев с огромным трудом взял свою подачу. Гейм продолжался более пяти минут. Видимо, не самая внятная игра Даниила в тот момент усыпила бдительность итальянца, и вскоре он очень легко отдал свою подачу. Медведев повел 5:3, но в концовке все же заставил своих фанатов понервничать.

Подавая на матч, он быстро повел 40:15, но Арнальди сначала вытащил сумасшедший мяч, а в следующем розыгрыше сравнял счет. Здорово, что в этот момент Даниил вновь дважды здорово подал и прошел в четвертый круг. После победы он написал на камере «хорошие мячи» и нарисовал грустный смайлик.

Напомним, что в матче c Сейботом Уайлдом он вызывал супервайзера, чтобы сказать ему, что мячи не подходят для профессионального тенниса. С Арнальди же дело дошло до предупреждения, когда во втором сете Даниил потер мячом о заднюю часть шорт.

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Не думаю, что кто-то подстраивается под эти условия, — заявил Медведев. — Эти мячи нравятся тем, кто может извлечь пользу из так называемых мертвых мячей, а это два лучших игрока мира. Они были бы ими и без этих мячей, но только они могут играть с такой сумасшедшей силой. Речь про Янника [Синнер] и Карлоса [Алькарас]. Они дают им дополнительное преимущество, но я стараюсь сражаться как могу. Мы много тренируемся, я стараюсь играть так мощно, как не играл никогда. Это не подходит под мое телосложение. Мы даже сделали специальный тест. Проверяли мои мышцы на взрывную силу — у меня ее нет. Я могу играть мощно, когда мяч летит, но не когда он останавливается. Я стараюсь делать то, что могу, все еще играю неплохо. Я борюсь и собираюсь сражаться до конца».

Напомним, что Даниил выигрывал «мастерс» в Шанхае в 2019 году. Тогда в финале он переиграл Александра Зверева.