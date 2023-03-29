Медведев прекрасен после дождя. Россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Лидеру нашего тенниса удался почти идеальный матч на «мастерсе» против Кантена Алиса.

«Мастерс». Майами (США). Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Кантен Алис (Франция) — 6:4, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 14) — Стефанос Циципас (Греция) —7:6 (7:4), 6:4

Янник Синнер (Италия, 10) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:2, 6:4

Даниил Медведев дошел до четвертьфинала «мастерса» в Майами, не проиграв ни одной партии. Причем даже незапланированный пропуск матча (его оппонент по третьему кругу словак Алекс Молчан не вышел на игру) и долгое ожидание встречи четвертого круга против француза Кантена Гали из-за дождя не сбили россиянина с настроя. Он показал почти идеальную игру, причем визуальное впечатление легко подтверждалось статистикой. Также до четвертьфинала дошел и Карен Хачанов, выбивший грека Стефаноса Циципаса, а вот третий российский теннисный «богатырь» Андрей Рублев выбыл.

Кантен Алис. Фото Global Look Press

Изобретательная стена

После уверенного выигрыша у испанца Роберто Карабаллеса Баэны (6:1, 6:2) Медведев должен был встретиться с Молчаном, но словацкий теннисист не вышел на матч из-за травмы правого бедра. С одной стороны, пауза в три дня между играми второго и четвертого круга могла выбить из колеи, с другой — дополнительный выходной в условиях огромного количества матчей за последние два месяца наверняка мог позитивно сказаться на физическом состоянии. Хотя, судя по всему, быстрые корты в Майами добавляют Даниилу сил. Пока он чувствует себя на них не просто комфортно, а суперкомфортно. Что и доказал в игре с Алисом.

26-летний француз занимает только 79-е место в рейтинге ATP, но прямо сейчас показывает очень неплохой теннис. Обыграв, в частности, в Майами австралийца Алекса де Минаура. Вполне приличный матч он провел и против Медведева — соотношение активно выигранных ударов и невынужденных ошибок (23:15) это подтверждает. При этом у Алиса практически не было шансов, ведь баланс виннерсов и невынужденных ошибок был просто фантастическим — 30:5!

Даниил прекрасно передвигался, буквально летая по корту. Пожалуй, только в самом дебюте возникали определенные опасения за результат — в четвертом гейме при 1:2 не в пользу россиянина дважды было «ровно» на его подаче. Но до брейк-пойнтов не дошло, а в следующем гейме Медведев сделал важнейший брейк, который и оказался решающим в партии.

Во втором сете Даниил сразу же начал прессинг на подаче француза, и хотя у того в стартовом гейме было пару раз «больше», сумел-таки оформить брейк. Алис пытался сопротивляться, комбинировал, выходил к сетке, но словно играл со стеной. Причем весьма изобретательной стеной, порой просто разводя руками. Отлично у Даниила работали и бэкхенд, и форхенд, он словно рукой направлял мячи в необходимые точки корта, причем глубоко под заднюю линию. В пятом гейме Медведев сделал и второй брейк, поведя 4:1. После чего испарились и последние сомнения. И хотя в финальном гейме было 15:30 на его подаче, интрига не вернулась — россиянин довел игру до победы и теперь сразится с 26-летним американцем Кристофером Юбэнксом, который в четвертом круге победил француза Адриано Маннарино — 7:6, 7:6, а по ходу турнира в Майами выбил, в частности, хорвата Борну Чорича.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Седьмой матч — счастливый

«Честно говоря, я думал, что матч перенесут. Но мы все же начали сегодня, пусть и уже в ночи. Во время дождя я просто лежал несколько часов, ведь делать особо было нечего. Но думаю, что сыграл сегодня не так и плохо. Рад пробиться в четвертьфинал в Майами», — отметил Медведев в интервью после матча.

В другом полуфинале нижней части сетки сыграет еще один россиянин Хачанов с аргентинцем Франсиско Серундоло. Хачанов провел классную встречу против второго «сеяного» Циципаса, которому до этого проиграл все предыдущие шесть матчей. В том числе и в этом году — в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Мне понадобилось семь матчей, чтобы обыграть Стефаноса, сейчас я очень счастлив. Но куда важнее не победа над Циципасом, а уровень моей игры. После Australian Open у меня были сложности со здоровьем, и прекрасно, что могу сейчас показывать столь качественный теннис», — приводит слова Карена официальный сайт ATP.

Рублев в своем матче четвертого круга уступил итальянцу Яннику Синнеру почти без борьбы. У женщин в Майами уже начались четвертьфиналы турнира WTA 1000 — Анастасия Потапова обиднейшим образом уступила американке Джессике Пегуле — 6:4, 3:6, 6:7 (2:7), упустив при 5:4 в третьей партии двойной матчбол и дважды не подав на выход в полуфинал. Еще одна россиянка Екатерина Александрова сыграет в четвертьфинале с чешкой Петрой Квитовой рано утром 30 марта по московскому времени.