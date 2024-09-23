Российский теннисист произвел фурор в Китае. Кто такой Алибек Качмазов и на что он способен в будущем?

22-летний талант совершил прорыв в результатах, дойдя до полуфинала на турнире ATP в Чэнду и пробившись в топ-200 мирового рейтинга.

ATP 250. Чэнду. Полуфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Алибек Качмазов (Россия, Q) — 6:4, 6:2

Россиянин Алибек Качмазов не смог выйти в финал турнира ATP 250 в китайском Чэнду, но все равно произвел фурор. Уроженец Владикавказа, не входивший даже в топ-250, одолел на пути к дебютному полуфиналу сразу трех сильных игроков и дал бой призеру Олимпийских игр итальянцу Лоренцо Музетти. Порадовал и активный атакующий теннис Качмазова, с которым он способен добиться больших успехов в будущем.

Очень медленный прогресс в рейтинге

В последние год-два в России было, по сути, шесть теннисистов высокого уровня. Это Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. Сейчас в топ-100 находятся пятеро, а Карацев, так же как и Качмазов родившийся во Владикавказе, из-за травмы в начале года и неудач после возвращения уже выбыл из первой сотни и рискует продолжать терять позиции и дальше. По крайней мере, в чемпионской гонке 2024 года Аслан находится даже за пределами топ-350. Как бы то ни было, в топ-200 рейтинга ATP до этой недели из россиян больше никто не входил, и казалось, что перспективы прорыва кого-то из наших соотечественников минимальны. Тем приятнее фурор, который произвел на турнире в Чэнду Качмазов.

Вообще 22-летнего Алибека нельзя назвать совсем уж неизвестным по российским меркам теннисистом. Перед стартом ATP 250 в Чэнду он занимал в рейтинге седьмое место из всех российских теннисистов. Вот только это была всего лишь 252-я позиция. Качмазов уже в 19 лет дебютировал на уровне ATP по wild card в основной сетке на Кубке Кремля-2021 в Москве, уступив в первом круге в трех партиях аргентинцу Федерико Корие, вскоре прорвался в топ-400, но дальнейший прогресс застопорился. Или, если хотите, продолжился в очень медленном темпе.

В топ-300 Алибек дебютировал в июне прошлого года и с тех пор отыграл разве что полсотни позиций. Он успешно действовал на турнирах ITF, но даже на челленджерах не блистал. Хотя на соревнованиях ATP в Чэнду и в Астане прошлой осенью сумел пробиться из квалификации в основную сетку. Кстати, в Астане Качмазов одержал и первую свою победу на уровне ATP — в первом круге обыграл француза Корентена Муте, после чего в трех партиях уступил еще одному французу Адриану Маннарино. Как рассказывал тогда Алибек «Чемпионату», он около полугода тренировался в Испании, в частности в академии Карлоса Мартинеса, экс-наставника Дарьи Касаткиной, но не захотел менять свой агрессивный теннис и превращаться в грунтовика. Не подошла ему и академия Жо-Вильфреда Тсонга во Франции.

Фото Global Look Press

Агрессивная игра и отсутствие тренера

В этом году Алибек стал более стабильным на челленджерах — дважды добрался до стадии полуфинала, но все же прорыва в Чэнду мало кто ждал. Как вдруг россиянин не просто прошел квалификацию, а еще одержал три победы над теннисистами из топ-100. Сперва был переигран американец Александар Ковачевич (6:4, 7:6), затем японец Таро Даниэль (7:6, 6:1), а в четвертьфинале — третий «сеяный» чилиец Николас Харри (6:3, 6:4), который входит в топ-30, а весной 2024-го добрался до финала «мастерса» в Мадриде. Заметим, что за весь турнир на пути к дебютному полуфиналу Качмазов не проиграл ни одной партии.

Впечатляла и его острая игра, в чем-то напоминающая лучший теннис Карацева. Алибек очень хорошо подавал, а на приеме порой просто «убивал» подачу соперника, входя в корт и пробивая на вылет как справа, так и слева. В общем, играл очень агрессивно. И, что особенно важно, часто попадал, ставя даже куда более опытных соперников в тупик. После победы над Даниэлем он сам не скрывал восторга от своей игры, подтвердил тот факт, что демонстрирует классный теннис, и после выигрыша у Харри. И выразил надежду, что продолжит играть в том же духе.

«Матч с Харри и правда получился очень непростым, хотя счет говорит о другом. Хорошо получалось контролировать мяч на задней линии. Подача получалась не лучшим образом сегодня, но из-за того, что на задней линии и на приеме играл в качественный теннис, важные моменты удавалось забирать», — цитировал Качмазова BetBoom Tennis. Алибек также сообщил, что сейчас находится в поисках тренировочной базы, а также у него нет тренера по теннису, только фитнес-тренер Александр Мишин.

Примечательно, что Музетти старше Алибека всего на несколько месяцев, но добился куда большего. Лоренцо в этом году играл в полуфинале Уимблдона и завоевал бронзу Олимпийских игр в Париже, где обыграл, в частности, Александра Зверева из Германии. В общем, это топ-теннисист, с которым Карацев большую часть встречи в Чэнду боролся на равных. В первой партии россиянин уже во втором гейме заработал брейк-пойнт, но не смог его реализовать. В седьмом гейме Алибек проиграл-таки свою подачу, пусть и продолжил биться. Качмазов действовал активно и агрессивно, отыграл шесть сетболов, мог сравнять счет по геймам, но все же немного не хватило опыта в ключевые моменты.

Лоренцо Музетти. Фото Global Look Press

Мало того, на старте второй партии Качмазов взял свою подачу, а затем заработал уже два брейк-пойнта. Причем в одном из эпизодов был очень близок к тому, чтобы повести 2:0, однако итальянец из трудного положения совершил классную обводку по диагонали. После этого Алибек явно расстроился, сразу отдал свою подачу, стал чаще ошибаться и в итоге взял еще только один гейм в сете. Тем не менее на турнире в Чэнду он оставил очень приятное впечатление. И впервые в карьере пробился в топ-200 — в рейтинге от 23 сентября он занимает 179-е место. Безусловно, с такой игрой, как в Чэнду, россиянин вполне способен очень скоро оказаться и в топ-100.