Алькарас и Зверев вновь выиграли Кубок Лэйвера. Александр участвовал во всех шести триумфах Европы

Для Карлоса же это вторая победа в полуофициальном турнире.

Сборная Европы в шестой раз завоевала Кубок Лэйвера, победив лишь второй раз за последние пять лет. Триумфаторами стали Александр Зверев, Карлос Алькарас, Флавио Коболли, Рафаэль Ходар, Якуб Меншик и Каспер Рууд. Матчи второй раз прошли в Лондоне, на The O2 Arena — том самом стадионе, который с 2009 по 2020 год принимал Итоговый чемпионат ATP. До того в столице Великобритании Кубок Лэйвера игрался в 2022-м, когда свой прощальный матч провел великий Роджер Федерер, являющийся идейным вдохновителем и одним из организаторов этого соревнования.

История Кубка Лэйвера и две победы Медведева

Кубок Лэйвера не входит в список традиционных турниров. От соревнований ATP он отличается как минимум по счету — вместо третьей партии здесь играется чемпионский тай-брейк не только в парных, но и в одиночных встречах — и отсутствием рейтинговых очков. Именно сочетание этих двух факторов не позволяет считать его официальным турниром, ведь очки сейчас не дают и в ряде вполне официальных соревнований: Кубке Дэвиса, Кубке Билли Джин Кинг (бывшем Кубке Федерации), на Олимпиаде. При этом с третьего розыгрыша турнира, состоявшегося в 2019 году, между Кубком Лэйвера и ATP заключено соглашение о его интеграции в календарь тура — то есть ATP официально признает это соревнование, все матчи и титулы игроков на нем.

Фактически именно Кубок Лэйвера стал первым турниром, который Даниил Медведев выиграл дважды. Среди полностью официальных соревнований таковым оказался пятисотник в Дубае, взятый россиянином в 2023-м и 2026-м, а Кубок Лэйвера Медведев брал в 2021 и 2024 годах. Собственно говоря, только в тех двух розыгрышах он и участвовал, причем в 2024-м проиграл оба своих поединка, но его команда все равно победила. А в 2021-м чемпионом стал еще и Андрей Рублев — тогда оба российских теннисиста внесли свой вклад в общую победу.

Неудивительно, что команда Европы доминировала в первых розыгрышах турнира. За нее тогда регулярно выступали четыре-пять игроков топ-10, включая Роджера Федерера и либо Рафаэля Надаля, либо Новака Джоковича, а для сборной мира нередко не находилось ни одного теннисиста первой десятки. Первую победу она одержала лишь в 2022-м, и с тех пор доминирование европейцев закончилось. Без завершившего карьеру Федерера ни Надаль, ни Джокович в турнире уже не участвовали (да и возраст у них был не тот, чтобы лишний раз играть в подобных соревнованиях), у сборной мира появились такие классные участники, как Тэйлор Фритц, Фрэнсис Тиафо и Алекс де Минаур — и шансы выровнялись. Да, у Европы появился Карлос Алькарас, есть Александр Зверев — но Янник Синнер этот турнир игнорирует, а остальные игроки стабильно высоким уровнем похвастаться не могут.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Алькарас провел лучший матч турнира, Зверев принес победные очки

В этом году европейская команда добилась победы, взяв реванш за прошлогоднее поражение. Позиции капитанов второй год подряд занимали Янник Ноа (Европа) и Андре Агасси (мир), а вице-капитанов — Тим Хенмэн и Патрик Рафтер соответственно. Безусловно, Агасси — легенда мирового тенниса, и Ноа тоже был великолепным игроком, но при этом между ними и близко нет ауры того соперничества, что между первыми капитанами в Кубке Лэйвера — Бьорном Боргом и Джоном Макинроем. Главный соперник в карьере Андре — конечно же, Пит Сампрас, но он явно не любит публичность после ухода из тенниса, да и возглавить сборную Европы, будучи американцем, все равно не мог бы.

Первые поединки турнира закончились чемпионскими тай-брейками. Сначала Каспер Рууд одержал волевую победу над Франсиско Черундоло, затем Якуб Меншик не справился с Брэндоном Накашимой. После этого сборная Европы создала отрыв в счете — Рафаэль Ходар уверенно обыграл Александра Бублика в битве двух дебютантов турнира, после чего Меншик и Карлос Алькарас взяли парный матч у Бублика и Тэйлора Фритца.

В субботу, когда каждая победа дает уже два очка (пятничные победы оцениваются в одно очко, а воскресные — в три, что гарантирует сохранение хотя бы номинальной интриги до третьего дня соревнований), сборная мира первый и последний раз повела в счете. Лернер Тьен на чемпионском тай-брейке победил Флавио Коболли, а Алекс де Минаур одержал тяжелейшую победу над Александром Зверевым, отыгравшись с 3:5 во втором сете и матчбола на чемпионском тай-брейке. После этого Фритц был в шаге от того, чтобы вывести свою сборную вперед со счетом 7-3, но проиграл Карлосу Алькарасу в самом зрелищном матче турнира с двух матчболов, включая один на своей подаче (также на чемпионском тай-брейке). В последнем субботнем матче Зверев и Рууд в двух сетах справились с Бубликом и Накашимой.

Счет 7-5 означал, что европейцам достаточно выиграть в воскресенье две встречи, чтобы завоевать трофей. В последний день порядок матчей в Кубке Лэйвера реверсируется — сначала играется пара, затем одиночки. На парную игру у Европы вышли Коболли и Меншик, одержавшие важнейшую победу над Фритцем и де Минауром — 7:5, 6:3. После этого сборной мира требовалось выиграть все три поединка, в том числе у Зверева и Алькараса. И уже с первой из этих задач гости не справились. Александр Зверев обыграл Лернера Тьена со счетом 7:6 (7:3), 6:3, уйдя с сетбола на своей подаче в концовке стартовой партии и с 0:40 сразу после единственного в матче брейка во втором сете при 4:2. Матчи Алькарас — де Минаур и Ходар — Фритц (в составах были возможны замены) отменили за ненадобностью. А общий счет по победам в Кубке Лэйвера стал 6-3 в пользу европейцев. При этом во всех (!) шести триумфах принимал участие Зверев, являющийся рекордсменом турнира и по многим другим показателям. Для сравнения — Алькарас сыграл здесь третий раз и второй раз победил (первая победа была в 2024 году).