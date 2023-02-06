Сафиуллин выиграл турнир и обошел Карацева в рейтинге. Роман на пути к топ-50?

Российский теннисист в финале одолел четвертьфиналиста Уимблдона.

Роман Сафиуллин поднялся сразу на 18 строчек мирового рейтинга, выиграв «челленджер» в немецком Коблеце. В финале он одержал победу над известным канадцем Вашеком Поспишилом (6:2, 7:5), хотя до решающего матча добирался с большими приключениями. Благодаря этому успеху 25-летний россиянин стал четвертой ракеткой России, обойдя Аслана Карацева. Интересно, что Сафиуллин и Карацев в конце прошлого года могли начать работать вместе.

Непростой путь Сафиуллина

В прошлом году Роман Сафиуллин наконец-то начал реализовывать свой талант, о котором говорили многие топовые игроки, включая Новака Джоковича, Даниила Медведева и Андрея Рублева. Он отлично выглядел на ATP Cup 2022, дошел до полуфинала турнира в Марселе, обыграв там Стефаноса Циципаса, а во второй половине года начал сотрудничать с Егором Яцыком. С белорусским специалистом уроженец Подольска выиграл два «челленджера» за месяц (Астана и Чикаго), что позволило ему дебютировать в топ-100. В конце сентября Сафиуллин второй раз в сезоне дошел до полуфинала турнира ATP в Тель-Авиве, уступив Джоковичу, и поднялся на рекордное для себя 92-е место. В августе Яцык озвучивал, что цель теннисиста — до конца года закрепиться в топ-100.

Роман Сафиуллин. Фото AFP

— Роман — большой талант, выигрывал «Большой шлем» по юниорам (Australian Open в 2015 году. — Прим. «СЭ»), но в мужском теннисе далеко не все решают природные данные, — рассказывал «СЭ» Егор Яцык. — Самое важное — это стремление и командная работа в совокупности. Не только взаимоотношения игрока и тренера. Очень важную роль играют тренер по физподготовке, человек по восстановлению, врач. Согласен с тем, что по таланту он не уступает Медведеву, Рублеву и Хачанову. У него уже есть все, чтобы быть в топ-100, но он может стоять и гораздо выше. В топ-50 как минимум. Может и в топ-20. При этом не сказал бы, что дело упирается именно в психологию. На мой взгляд, нужна качественная кропотливая работа.

В конце декабря стало известно, что Яцык вновь будет работать с Асланом Карасевым. Белорусский специалист рассказывал «СЭ», что предлагал Роману начать совместную работу с полуфиналистом Australian Open 2021, однако Сафиуллин отказался. Но и без белорусского тренера россиянин отменно начал 2023 год.

В Аделаиде Сафиуллин прошел квалификацию, обыграв крепких Янника Ханфмана и Вашека Поспишила, а в первом круге выбил из борьбы Микаэля Имера. Во втором круге (1/8 финала) продвижение россиянина остановил Денис Шаповалов. На Australian Open 2023 Роман должен был стартовать против любимца местной публики Ника Кирьоса. Однако титулованный австралиец снялся из-за травмы колена, и его заменил лаки-лузер Денис Кудла. Россиянин выиграл первый сет у киевлянина с американским гражданством, но затем дважды уступил на тай-брейке, после чего проиграл и четвертую партию, а с ней и матч.

После такого обидного вылета Роман вернулся в Европу и на прошедшей неделе выиграл турнир в Германии. В Кобленце Сафиуллин был «посеян» под вторым номером, но в каждом матче ему приходилось преодолевать себя. Роман проигрывал стартовые партии с Джеффри Бланкано и Рафаэлем Коллиньо, а в 1/8 финала с Антуаном Эскофье победитель определился на решающем тай-брейке. В четвертьфинале Роман также в трех партиях прошел своего соотечественника Алексея Ватутина.

Аслан Карацев. Фото AFP

Минус 80 позиций Карацева

В финале Сафиуллину вновь противостоял Поспишил. И это был его единственный матч в Кобленце, который он выиграл в двух сетах. Бывшая 25-я ракетка мира, четвертьфиналист Уимблдона-2015 в последние годы показывает крайне нестабильные результаты, но это не принижает достижений Романа. Он стабильно подавал первым мячом (66%), остро действовал на приеме, реализовал шесть из семи брейк-пойнтов, заставляя опытного, но нервного Поспишила периодически в отчаянии бросать ракетку.

Так что победа на четвертом «челленджере» в карьере и обновление рейтингового рекорда вполне заслуженны. В понедельник, 6 февраля, 25-летний Сафиуллин поднялся на 82-ю строчку мирового рейтинга. Отметим, что Роман обошел Аслана Карацева, став четвертой ракеткой России.

У Аслана в начале года сгорели очки за австралийскую серию, и сейчас он стоит на грани вылета из топ-100 (95-й). Хотя год назад он был 15-й ракеткой мира. Падение значительное, но дальше такого груза ответственности не будет, а полноценная предсезонка с Яцыком должна вновь вернуть Карацева в былую форму.

На этой неделе 29-летний Аслан стартует на турнире в Монпелье, где в 1/16 финала ему будет противостоять Филип Крайинович. Борьбу со второго круга во Франции начнут Хольгер Руне (первый «сеяный»), Янник Синнер (2), Борна Чорич (3) и Роберто Баутиста-Агут (4).