Медведев непобедим в Лондоне, но впереди Надаль

Даниил легко обыграл Шварцмана и сегодня поборется за финал Итогового турнира с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема»

ATP Finals. Группа Токио

Даниил Медведев (Россия, 4) — Диего Шварцман (Аргентина, 8) — 6:3, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:3, 7:6 (7:4)

Итоговое турнирное положение

Медведев и Джокович — по 2 победы, А.Зверев — 1. Шварцман — 0

Сегодня в полуфиналах играют

17:00 Доминик Тим (Австралия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1)

23:00 Даниил Медведев (Россия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Если дистанцироваться от турнирных эмоций, результаты первого раунда на итоговом чемпионате в Лондоне получились довольно скучными — полуфинальную четверку составили четыре первых номера посева. Но для российских болельщиков все совершенно иначе — ведь Даниил Медведев стал единственным участником турнира, который на первой стадии избежал поражений и вообще не проиграл ни единого сета. Он одолел в том числе первую ракетку мира Новака Джоковича, а в ночном субботнем полуфинале ему будет противостоять не менее великий Рафаэль Надаль. Есть ли шансы у первой ракетки России?

Я хотел выиграть этот матч

В прошлом году Даниил проиграл на Итоговом все три матча. Возможно, ему было психологически важно показать на первой стадии турнира-2020 стопроцентный результат. Благо, в заключительном групповом поединке Медведеву противостоял абсолютно худший представитель лондонской восьмерки. Аргентинец Диего Шварцман выиграл в Лондоне всего один сет из семи и во встрече с россиянином не поставил перед соперником неразрешимых задач. По большому счету игра стала для Медведева усложненной тренировкой перед полуфиналом. После брейка в третьем гейме он лидировал весь матч и не дал повода усомниться в своем преимуществе.

The only player to go 3-0 in group stages this year ?@DaniilMedwed | #NittoATPFinals pic.twitter.com/F2aWDmM33c — ATP Tour (@atptour) November 20, 2020

— Я отлично играл в двух предыдущих матчах. Считаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным, — отметил Даниил матча со Шварманом, который продлил его беспроигрышную серию до восьми поединков подряд. — Я хотел выиграть этот матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Сегодня подавал очень хорошо и это мне очень помогало на протяжении всего матча.

— Мне нравится играть против теннисистов из большой тройки, — предварил Медведев предстоящий полуфинал с Надалем. — Когда мне было четыре или пять лет, и я только начинал держать в руках ракетку и смотреть турниры «Большого шлема», Роджер уже был на вершине и выигрывал почти все. Потом пришел Рафа, потеснив швейцарца, а потом пришел Новак, чтобы все время беспокоить Федерера и Надаля. Сейчас очень здорово выступать против таких чемпионов. Очень жду матча с Надалем, и накануне него чувствую себя уверенно. Думаю, и Рафа тоже.

Доживем до понедельника

Накануне полуфинала все вспоминают удивительный прошлогодний матч Медведева и Надаля на групповой стадии, в котором Даниил в сначала вел 4:0 в третьем сете, потом при счете 5:1 имел матчбол, но в итоге рассыпался под натиском испанца и уступил на тай-брейке. Конечно, тогда все было иначе — за спиной у Медведева висел изматывающий трехмесячный марафон, в котором он сыграл больше встреч, чем кто-либо в Туре. Кроме того, россиянин являлся дебютантом ATP Finals и находился в психологической яме, из которой выбрался только через год. Но, прошлогодняя история все равно будет держаться у соперников на краешке сознания, и Даниилу важно сделать так, чтобы эти воспоминания не повлияли на новый поединок.

— Новый матч — это новый матч, уже прошел год, — прокомментировал прошлогодний казус Медведев. — Несмотря на то, что все мы знаем, кто такой Рафа, все меняется. Я уверен, что он изменил несколько мелочей в своей игре, да и я поменял свой теннис. Так что новая встреча не будет продолжением прежней. Я просто наслаждаюсь возможность выступить в полуфинале, и надеюсь, что смогу продлить это удовольствие до воскресенья. Как говорится, доживем до понедельника.

В прошлом году был еще один памятный поединок Медведева с Надалем, когда в финале US Open находящийся на пике формы россиянин сумел отыграться со счета 0:2 по сетам, но потом все-таки упустил титул — это был один из самых зрелищных финалов «Большого шлема» за последние годы. А перед этим еще был вчистую проигранный Рафе финал на «Мастерсе» в Монреале. В общем, статистика личных встреча для Даниила не самая благоприятная, но в ментальном плане сейчас перед нам совсем другой игрок. Медведев пережил серьезный кризис, но под занавес коронавирусного сезона вышел на новый уровень.

Сейчас первая ракетка России показывает лучший теннис в жизни. Медведев получил колоссальные эмоции, обыграв в Лондоне Джоковича, а вот Надалю пришлось продираться в полуфинал после поражения от Тима. Да, чемпионский Кубок ATP Finals — один из немногих трофеев, которого еще нет в коллекции Рафы, и он приехал в Лондон только за ним, но главную миссию этого сезона испанец все-таки уже выполнил — выиграл 13-й «Ролан Гаррос». Перед турниром в Лондоне говорили, что Надаль не в форме и может сняться по состоянию здоровья, но он пока держится отлично, и уже дошел до полуфинала. Так что сегодня многое будет зависеть от фарта и от того, кто окажется сильнее в психологическом плане.