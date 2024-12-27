Рублев готовится защитить титул в Гонконге, Касаткина может добраться до третьего финала подряд в Аделаиде

Гид по первым турнирам нового сезона.

В конце декабря стартует новый сезон ATP и WTA. Разбираемся, где сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов, где начнут 2025-й звезды нашего женского тенниса и где соберется самый звездный состав перед Australian Open.

Нон-стоп Рублева

Для Андрея Рублева сезон вроде бы и не заканчивался. После поражения от Каспера Рууда в середине ноября россиянин заявил, что в межсезонье будет пробовать разные ракетки. «Хочу много чего в них поменять, посмотрим. В целом планирую большие изменения в подготовке. С нетерпением жду, интересно, что из этого получится, а отдыхать буду неделю», — рассказывал 27-летний теннисист на пресс-конференции.

Действительно, уже в конце ноября Рублев приступил к тренировкам, а первый выставочный турнир провел в начале декабря в Лондоне. На финальном туре Ultimate Tennis Showdown Андрей уступил Гаэлю Монфису и Танаси Коккинакису, и не смог выйти в плей-офф. На прошлой неделе Андрей выиграл выставочный командник World Tennis League в Абу-Даби. Причем россиянин стал одним из героев финала, взяв сет в паре с Денисом Шаповаловым (со счетом 6:2 победили Джордана Томпсона и Самита Нагала) и разгромив Нагала (6:1) в заключительном мини-матче. «Я играю в теннис на выставочных турнирах, чтобы выступать на основных турнирах на высшем уровне. Но выиграть финалы всегда приятное чувство. Я сделал все, что мог, постарался, и у нас получилось победить, а это самое важное (помимо Рублева и Шаповалова, за «Соколов» выступали Елена Рыбакина и Каролин Гарсия)».

Из ОАЭ Рублев направился в Макао, где выиграл еще один выставочный турнир. В Китае партнерами Рубло были Кеи Нисикори и Каролина Мухова, а возглавлял команду чемпион «Ролан Гаррос» — 1989 Майкл Чанг. В первый день Андрей был сильнее Шана Цзюньчэна (6:3, 6:4), а во второй — одолел Рууда (6:4, 7:5). Матч с норвежцем стал последней репетицией перед стартом нового сезона.

Уже 31 декабря или 1 января Андрей начнет защиту титула в Гонконге (30 декабря — 5 января). В начале 2024-го он предпочел Гонконг Брисбену и не прогадал. Тогда он обыграл британца Лиама Броуди, восьмого «сеяного» Артюра Фиса и вышел на обладателя wild card Шана Цзюньчэна. Представитель Китая стал открытием турнира, пройдя трех сильных соперников: Ласло Джаре, Ботика ван де Зандсхулпа и Фрэнсиса Тиафо. Рублеву он тоже дал настоящий бой. Забрал первый сет и отчаянно сопротивлялся во второй и третьей партии. Но, приспособившись к оппоненту, Андрей на классе переиграл игрока, который перед турниром шел в конце второй сотни рейтинга ATP (закончил год в топ-50). В финале Рублев одолел финна Эмиля Руусувуори, дожав соперника в концовках обеих партий.

В этом году соперниками Андрея будут Лоренцо Музетти, Карен Хачанов, Фис, Шан Цзюньчэн, Нуну Боржес, Брэндон Накашима. Вероятно, заявится и Павел Котов, который в прошлом году уступил в четвертьфинале Руусувуори.

Ник Кирьос. Фото Global Look Press

Главной интригой параллельно проходящего турнира в Брисбене будет возвращение Ника Кирьоса. Скандальный австралиец сыграет не только в одиночном разряде, но и в паре с легендарным Новаком Джоковичем (кстати, Рублев и Хачанов встанут в пару в Гонконге). «Возвращением года в мужском туре однозначно станет Ник Кириос», — подчеркнул победитель семи турниров «Большого шлема» Матс Виландер.

Турнир в Брисбене станет для финалиста Уимблдона-2022 первым за долгое время. За последние два сезона из-за проблем с коленом и запястьем Ник провел всего один матч — в июне 2023-го. Помимо Кирьоса и Джоковича, в Австралии намерены выступить Тиафо, Себастьян Корда, Алексей Попырин, Григор Димитров и Хольгер Руне. Последние двое разыграли титул в прошлом году, и болгарин оказался сильнее в двух сетах, а затем провел один из лучших сезонов в карьере (закончил в топ-10).

На второй неделе января стартуют турниры в Аделаиде и Окленде (6-11 января). Свое участие в австралийском турнире подтвердили Томми Пол, Музетти, Коккинакис, Корда, Феликс Оже-Альяссим, Томас Махач и прошлогодний победитель Иржи Легечка (2020 году титул здесь брал Рублев). В Новой Зеландии мы увидим действующего чемпиона Алехандро Табило, Бена Шелтона, Кэмерона Норри, Монфиса, Себастьяна Баэса, Франсиско Серундоло, Джованни Мпетши Перрикара и Флавио Коболли.

Даниил Медведев, как и многие другие игроки элиты, начнут сезон сразу с Australian Open, который в этом году стартует очень рано — уже 12 января.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Четыре топ-россиянки в Аделаиде

Женщины, помимо United Cup (турнир сборных, очки за который идут в зачет рейтинга ATP и WTA), до Australian Open-2025 проведут четыре турнира. В Брисбене (29 декабря — 5 января) под первым номером «посеяна» 88-я ракетка мира из Турции Зейнеп Сенмез, которой в первой круге будет противостоять россиянка Екатерина Макарова (1996 года рождения). Также из наших в Австралии выступит Полина Кудерметова, которая может сыграть с Сенмез уже во втором круге. В Окленде (30 декабря — 5 января) состав будет более представительный. Свой сезон в Новой Зеландии начнут Эрика Андреева, Мэдисон Киз, Элиза Мертенс, Аманда Анисимова, Эмма Радукану и Наоми Осака.

На второй недели турниры WTA пройдут в Харбине и Аделаиде. В сезоне-2024 победу в Аделаиде праздновала Елена Остапенко, в финале обыграв Дарью Касаткину (6:3, 6:2). Россиянка проиграла второй финал подряд в пятом по величине городе Австралии — в 2023-м Дарья уступила Белинде Бенчич. В 2025-м дойти до финала будет непросто. В Аделаиду заявилось сразу пять представительниц топ-10: Жасмин Паолини (4-я ракетка мира), Джессика Пегула (7), Эмма Наварро (8), Касаткина (9) и Барбора Крейчикова. Также в заявку вошли еще три представительницы России: Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (16). По защищенному рейтингу сыграет чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова, Онс Жабер получила wild card.

Интересно, что Наварро предпочла Аделаиде Хобарту, где в 2024-м она завоевала первый (и пока единственный) трофей в карьере. Тогда в финале Эмма выиграла в трех сетах у Элизе Мертенс и дебютировала в топ-30. Затем были четвертьфинал Уимблдона и полуфинал US Open, а также полуфинал канадского тысячника. В этом году дочери миллиардера Бена Наварро предстоит защищать очень много очков. Сможет ли она повторить путь Пегулы и закрепиться в топ-10?