Вслед за победой над Джоковичем Даниил проходит еще одну легенду мужского тенниса и готовится отомстить Тиму за US Open.

ATP Finals. Лондон. Мужчины. Полуфиналы

Даниил Медведев (Россия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3

Доминик Тим (Австрия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5)

Такое запомнится надолго. В полуфинале Медведев висел на волоске, но все-таки сумел впервые в карьере одолеть 20-кратного победителя турниров «Большого шлема». Самого великого Рафу Надаля, проехавшего в Лондон за единственным недостающим титулом в своей коллекции. Обыграть за один турнир двух игроков из «Большой тройки» — это настоящий подвиг, и Даниил — герой независимо от того, чем закончится его финальный поединок против австрийца Доминика Тима, который начнется сегодня в 21:00 по московскому времени.

Расквитался за прошлый год

Итоговый турнир в последние годы — вотчина теннисистов «второй волны». Никто из игроков «Большой тройки» не выигрывал его уже пять лет. Не выиграет и сейчас. Джокович не сумел дожать Тима, ведя 4:0 на тай-брейке в решающем сете. В случае с Новаком можно говорить о некотором недостатке мотивации — все же серб давно гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года и находится всего в 15 неделях от рекордной планки Роджера Федерера, который держался на первой строчке 310 недель карьеры. А вот Надаль сражался за финал как лев. Медведев не только выстоял на тай-брейке во второй партии, но и сохранил достаточно сил и концентрации для битвы с испанцем в третьем сете.

— Получился очень тяжелый матч, — сказал Медведев после завершения полуфинала. — Странно чувствовал себя на корте, когда Надаль подавал в решающем сете. Понимал, что играю нормально, что есть хорошие удары, но нет каких-то игровых связей. Не получалось построить розыгрыш, а соперник лучше вел игру, лучше подавал в важные моменты. Я сумел переломить ход поединка, перестроить тактику, доставить неудобство сопернику, за счет этого и победил. В принципе считаю, что заслуженно. Маленький реванш за прошлый год. Это определенно одна из лучших побед в моей карьере. Выиграть у Рафы — достижение, которое не всем дается. Тем более в полуфинале ATP Finals. Надеюсь, что таких побед у меня еще будет много.

First win over Nadal, first final in London ?@DaniilMedwed completes an incredible 3-6, 7-6(4), 6-3 comeback!#NittoATPFinals pic.twitter.com/GgT5wPLAeL — ATP Tour (@atptour) November 21, 2020

— Весь матч до счета 4:5 во втором сете мне казалось, что я делаю все правильно, но этого недостаточно для успеха, — продолжил Даниил. — Только после брейка у меня появилась внутренняя уверенность. Это был тот гейм, после которого я почувствовал игру, понял, когда нужно пробить под бэкхенд. Потому сегодня Надаль отвечал оттуда менее удачно, чем всегда. В целом я почувствовал связь с игрой. Тай-брейк и третий сет я провел очень хорошо. В последнем розыгрыше его удар летел в сетку, и я подумал: «Если мяч перевалится на мою сторону, то придется играть снова и снова». С Рафой все матчи такие. Если бы мяч попал, это напомнило бы прошлый год, когда у меня был матчбол, и я его упустил.

Здесь надо объяснить, что в прошлом году Медведев трижды уступил Надалю, причем два раза сделал это в финалах крупных турниров. И если на «мастерсе» в Монреале преимущество испанца не вызывало сомнений, то в финале US Open Медведев дал бой, отыгравшись со счета 0:2 по сетам, но все-таки отдав Рафаэлю титул «Большого шлема». Но чаще всего вспоминают прошлогодний групповой матч на Итоговом турнире, где Даниил вел в решающем сете со счетом 4:0 и 5:1, потом имел матчбол, но все равно проиграл. Теперь можно сказать, что россиянин в определенном смысле рассчитался с Надалем по прошлогодним долгам.

Нужно быть более спокойным на корте

— В начале матча я с трудом удерживал свою подачу, но потом сыграл качественно, сделал брейк и довел сет до победы, — подвел итог поединка испанец. — Во втором сете случилась та же история, но при счете 5:4 Медведев провел хороший гейм, а я нет. У меня была отличная возможность выиграть матч, которую я, к сожалению, упустил. У меня достаточно опыта, чтобы не искать оправданий в давлении соперника. Я провел один плохой гейм. Даниил выдал хорошие розыгрыши, а я допустил ошибки. Потом он отлично отыграл тай-брейк. В третьем сете я проиграл подачу в гейме, который должен был выиграть. Все эти мелкие детали сыграли большую роль. А так Медведев большой молодец, он отлично играет.

Как бы то ни было, матч с Надалем, как и историческая победа над Джоковичем в группе, для Медведева уже в прошлом, а впереди — финал против Доминика Тима, который, как и Даниил, огорчил в Лондоне двух представителей «Большой тройки». Правда, австриец дал себе возможность расслабиться в поединке против Андрея Рублева, который не имел турнирного значения. А вот Медведев спуска себе не давал, и в данный момент его беспроигрышная серия составляет уже восемь матчей подряд. У обоих финалистов позади достаточно нервные и физически затратные полуфиналы. У Доминика чуть больше времени для восстановления, но это навряд ли станет решающем фактором. Все же нынешний сезон — короткий, и сил у теннисистов должно остаться с избытком.

— Тим играет в очень хороший теннис. Он демонстрировал его еще на US Open, где он победил меня в полуфинале, — отметил Медведев. — С годами он становится все сильнее и сильнее. В Лондоне мы тренировались вместе, у него очень крутые розыгрыши. Помню ли я свой первый матч с Тимом, когда мне было 14 лет? Если честно, то смутно. Но кажется, что он сказал мне после игры: «У тебя, возможно, большое будущее. Но тебе нужно быть более спокойным на корте».

Тим ведет по личным встречам против Даниила со счетом 3:1. Единственную победу россиянин одержал в прошлом году в Монреале — как раз перед финальным поединком с Надалем. На US Open Доминик выбил Медведева, одержав две победы на тай-брейке. Австриец говорил, что ему не нравится решать судьбу матчей подобным образом, но, как показал нынешний полуфинал против Джоковича, Тим особенно сильно играет в тот момент, когда отступать некуда. Впрочем, как и Даниил. Умение концентрироваться в решающий момент — сильная сторона обоих финалистов. Медведев — король задней линии, но в остальных компонентах менее стабилен, чем его соперник. Учитывая особенности лондонского покрытия, ключевым моментом финала станет подача. Если Даниил продолжит подавать так, как он делал большую часть турнира, то у него отличные шансы на титул.