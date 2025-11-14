Алькарас стал первым по итогам года, лишив Синнера шансов. Янник безупречен в Турине, но этого мало

Лидеры мужского тенниса идеально прошли групповой этап заключительного турнира сезона-2025.

Турнир Nitto ATP Finals. Одиночный разряд. 3-й тур группового раунда

Группа Джимми Коннорса

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 9) — 6:4, 6:1

Группа Бьорна Борга

Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 7:6 (7:3)

В Турине практически закончился групповой раунд Итогового чемпионата ATP. Главные звезды молодого теннисного поколения, Карлос Алькарас и Янник Синнер, успешно провели все три своих матча на этой стадии (существующей в теннисе только на финальном чемпионате) — и прошли в полуфинал без поражений. Именно в Италии окончательно решилась судьба первой строчки рейтинга по итогам сезона, которую на протяжении большей части года (вплоть до финиша US Open в сентябре) занимал Синнер.

Борьба Карлоса и Янника за лидерство

Чтобы не зависеть от выступления Янника и гарантированно стать первым, Карлосу нужно было выиграть в Италии три матча. Сделать это можно было как на групповом этапе, так и в плей-офф. Точнее, в случае выхода в плей-офф с одной победой хватило бы и успешного завершения полуфинального поединка, поскольку каждый выигранный в группе матч оценивается в 200 очков, а победа в полуфинале дает 400 рейтинговых баллов. Еще 500 очков полагается за успех в финальном поединке.

Для топ-игрока это вроде бы не выглядит сложной задачей, но нюанс в том, что именно на крытом харде Алькарас играет слабее всего. У него 24 титула, которые в основном достаточно равномерно распределены по покрытиям — 11 на грунте, 8 на открытом харде, 4 на траве, сезон на которой длится чуть больше месяца. А вот на харде в зале испанец взял лишь один турнир, выиграв этой зимой пятисотник в Роттердаме. Кроме этого он пока ни разу даже до финала в помещении не доходил. При этом атакующий стиль Карлоса вроде бы должен подходить к харду в зале, а к отскоку на той же траве приноровиться с непривычки сложнее, чем на крытом харде, — но травяные корты Алькарас освоил и покорил еще в 2023-м, а тут мучается до сих пор.

Синнер, напротив, просто «божит» на этом покрытии. На открытом харде у него порой случаются осечки, и тому же Алькарасу итальянец только за последние два года, уже выйдя на пик формы, проигрывал там не единожды (три полноценных поражения плюс финал Цинциннати этим летом, когда Янник заболел и ужасно чувствовал себя на жаре, снявшись при 0:5 в первом сете). В зале же Синнер не знает поражений уже два года. Последний, кто смог обыграть его на крытом харде, — Новак Джокович. Было это в финале Итогового чемпионата в 2023 году.

Серб с тех пор на Итоговый не приезжал, хотя квалифицировался и в прошлом, и в нынешнем сезоне, а Янник к моменту старта Турина-2025 одержал 26 побед на харде в зале подряд (с учетом шести матчей Кубка Дэвиса в 2023 и 2024 годах). Так что Алькарасу здесь стоило полагаться на собственное успешное выступление, а не надеяться на неожиданную осечку соперника. Кстати, за два предыдущих Итоговых турнира Карлос выиграл всего три матча (исключительно у россиян — дважды у Андрея Рублева и один раз у Даниила Медведева), а его единственный выход в полуфинал в 2023-м закончился легким поражением от Джоковича.

Янник Синнер. Фото Reuters

Синнер не давал осечек, но Алькарас взял все сам

Самый сложный матч в группе Турина-2025 испанец провел во втором туре, где ему противостоял Тейлор Фритц. Американец до того ни разу не побеждал Алькараса в рейтинговых турнирах, сумев взять верх лишь в рамках Кубка Лэйвера, но на этот раз сыграл действительно здорово и дал настоящий бой. Тейлор взял первую партию за час с лишним, уверенно выиграв тай-брейк, в середине второго сета Карлос вытащил марафонский гейм на подаче с брейк-пойнтов, а вот самую концовку Фритц провалил, подарив сопернику брейк на своих ошибках. Настроиться на начало решающей партии Тейлору удалось, но Карлос был там слишком хорош и в итоге дожал подуставшего соперника — 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.

Синнер на следующий день разобрался с Александром Зверевым (6:4, 6:3) и сохранил шансы на первую строчку по итогам года. У немца русского происхождения было семь брейк-пойнтов, в том числе тройной на старте второго сета, но реализовать ни один из них так и не удалось. При этом нельзя сказать, что Зверев сыграл плохо — наоборот, он действовал весьма активно по своим меркам, хорошо подавал. Вот только Янник каждый раз прибавлял в ключевых розыгрышах, а Александру этого сделать не удалось.

Судьба первого места в рейтинге окончательно решилась вечером 13 ноября. Здесь Алькарас боролся сразу с двумя итальянцами — с Синнером виртуально, а с Лоренцо Музетти в реальности. Первый сет был равным до счета 5:4 в пользу Карлоса, когда он включил повышенную передачу, а Лоренцо чуть растерялся в паре розыгрышей, допустил пару ошибок — и этого хватило, чтобы испанец сделал брейк.

Вторая партия получилась немного странной. Музетти дважды провалился на подаче, при этом до последнего боролся на приеме — то есть отчасти его игра рассыпалась, но не до конца. Счет, впрочем, вышел очень убедительным — 6:4, 6:1 в пользу Алькараса. Попавший в Турин благодаря снятию Джоковича Музетти занял в группе последнее место, а в плей-офф протиснулся Алекс де Минаур, обыгравший Фритца и опередивший его благодаря разнице в один гейм! У австралийца было 37:39 по геймам, а у американца 36:39 при равенстве других, более важных показателей (количество побед и разница сетов).

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Какие рекорды уже есть у Карлоса

Днем 14 ноября, как раз перед стартом уже ничего не решавшего поединка Янника Синнера с Беном Шелтоном, на центральном корте прошла церемония чествования Карлоса как первой ракетки мира по итогам сезона. 22-летний Алькарас второй раз в карьере заканчивает год на вершине рейтинга. Конечно, это далеко не рекорд. Новак Джокович был лучшим восемь раз (последний — в 2023-м), Пит Сампрас — шесть (причем подряд, что является рекордом), Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, а также Джимми Коннорс, имя которого носит одна из групп этого турнира, — по пять.

У Синнера пока что один финиш на первой строчке, который состоялся в прошлом году. При этом два связанных с рейтингом рекорда у Карлоса есть, и как минимум в ближайшее время их у него никто не отнимет — в 2022-м он стал сначала самым юным теннисистом на первой строчке по ходу сезона, а затем и по итогам года. Испанцу тогда было 19 лет, и он отобрал оба рекорда у Ллейтона Хьюитта.

Янник после этой церемонии без проблем победил Бена — 6:3, 7:6 (7:3). Начало поединка, кстати, задержалось примерно на 20 минут. В стартовой партии итальянец сделал брейки в первом и последнем геймах. Во второй Шелтон расподавался, дошел до тай-брейка, но там Синнер был безупречен, не допустив ни одной невынужденной ошибки и при этом постоянно оказывая на соперника давление.

Американец на своем дебютном Итоговом чемпионате не выиграл ни матча, а судьба второй путевки в плей-офф из этой группы решится в очном противостоянии Александра Зверева и Феликса Оже-Альяссима. Кстати, Синнер еще и продлил серию матчей без проигранных подач на Итоговом турнире до пяти. Последним, кто смог сделать брейк во встрече с Янником в Турине, остается Даниил Медведев (в 3-м туре группового раунда в прошлом году).