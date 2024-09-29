Хачанов впервые с апреля вышел в четвертьфинал. Там его ждет Алькарас

У Карена — успехи на турнире в Пекине, а Шнайдер и Кудерметова вылетают.

Турнир China Open

ATP 500

Карен Хачанов (Россия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:6, 7:6

Андрей Рублев (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 2:1 (матч перенесен)

Флавио Коболли (Италия) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:2

WTA 1000

Магдалена Фрех (Польша) — Диана Шнайдер (Россия) — 0:6, 6:3, 6:4

Джессика Пегула (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:7, 6:1, 6:2

Компанию Даниилу Медведеву в четвертьфинале турнира в Пекине составил Карен Хачанов. На двух тай-брейках вице-чемпион Игр-2020 в Токио переиграл Франсиско Черундоло и впервые с апреля сыграет в четвертьфинале на уровне ATP (последний раз был на этой стадии в Монте-Карло). Правда, дальше 28-летнего москвича ждет встреча с Карлосом Алькарасом, который пока безупречен в чемпионате Китая. В понедельник, 30 сентября, в 1/4 финала может выйти и Андрей Рублев. Его матч с Алехандро Давидовичем-Фокина был приостановлен из-за дождя в дебюте первого сета.

7:0 в пользу Карена

Текущий сезон для Карена Хачанова получается не таким ярким, как предыдущий. Напомним, что в 2023-м он играл в полуфинале Australian Open и четвертьфинале «Ролан Гаррос». Однако травма спины, полученная незадолго до Уимблдона-2023, не позволила Карену закрепиться в топ-10. «Было непросто, тем более что у меня было две травмы в одной, — отмечал в интервью «СЭ» несколько месяцев назад Хачанов. — Но в целом история получилась очень символичная. Все складывалось хорошо, потом не играл три с половиной месяца, в сентябре провел первый турнир после травмы — и выиграл его после такого долгого перерыва в титулах (ATP 250 в китайском Чжухае. — Прим. «СЭ»). Это было очень позитивное ощущение, которое, думаю, придало мне дополнительной уверенности на конец года. Чтобы понимать: да, к сожалению, выбыл на три с половиной месяца, но я тут, на месте, продолжаю играть и работать. Нет такого, что из-за травмы ушел куда-то далеко. В принципе, все могло быть гораздо хуже».

В этом же году его лучшим выступлением на «Шлемах» стал четвертый круг Мельбурна. В Лондоне и Париже Хачанов вылетел во втором круге (от Йозефа Ковалика и Кантена Алиса), а в Нью-Йорке — в первом (проиграв сумасшедший пятисетовик Дэнсу Эвансу). После US Open россиянин неожиданно уступил в первом же матче в Ханчжоу китайцу Бу Юньчаокэтэ (124-й номер рейтинга) и рисковал вылететь из топ-30.

Однако в Пекине Карену удалось реабилитироваться. В двух сетах он разобрался с Роберто Карбальесом Баэной, а в воскресенье, 29 сентября, в затяжном матче переиграл Франсиско Черундоло. Во втором сете аргентинец упустил четыре сетбола на своей подаче. Счет личных встреч теперь стал 7:0 в пользу Хачанова.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Дальше Карену играть против Алькараса, который позволил Таллону Грикспуру взять всего три гейма. Эта победа стала для испанца двухсотой в туре. Он добился этого достижения в 21 год и 4 месяца. Раньше, чем два представителя «Большой тройки». Новак Джокович выиграл двухсотый матч в 21 год и 9 месяцев, Роджер Федерер — в 21 год и 10 месяцев (Рафаэль Надаль — в 20 лет и 10 месяцев).

Будем надеяться, что Хачанов не позволит Карлитосу одержать 201-ю победу. Хотя пока счет 3:0 в пользу Алькараса. Более того, Карену пока не удавалось выиграть у четырехкратного обладателя турниров «Большого шлема» ни сета. А вот Андрей Рублев в случае победы над Алехандро Давидовичем-Фокина выйдет как раз на недавнего обидчика Хачанова Бу Юньчаокэтэ. Китайский теннисист пока преподнес главную сенсацию домашнего турнира, в 1/8 финала пройдя шестого «сеяного» Лоренцо Музетти (6:2, 6:4).

Диана Шнайдер. Фото AFP

Шнайдер понялась на 15-ю позицию

В женском супертурнире в воскресенье, 29 сентября, мы потеряли сразу двух представительниц. Диана Шнайдер на старте повесила «баранку» Магдалене Френх, однако закрепить успех не получилось. Второй и третий сеты остались за представительницей Польши. Россиянка потеряла 64 очка, однако в live-рейтинге поднялась на рекордную 15-ю позицию (из-за серьезного падения Людмилы Самсоновой, которая не смогла защитить финал в Пекине, проиграв во втором круге Кристине Букше).

Догнать Шнайдер в ближайшие дни может перезапустившая карьеру Паула Бадоса. Испанка в третьем круге была сильнее Ребекки Шрамковой и теперь сыграет с Джессикой Пегулой. Вторая «сеяная» переиграла Веронику Кудерметову. 27-летняя уроженка Казани проводит слабый сезон, но ее последние матчи внушают оптимизм. На прошлой неделе в Корее она дошла до полуфинала (впервые с апреля выиграв два матча подряд в основе WTA), а в Пекине обыграла Ван Синьюй и взяла первый сет у Пегулы. Однако все силы Вероника потратила на выигранный тай-брейк и в оставшихся двух партиях зацепила у американки всего три гейма.

Кудерметова не смогла защитить 465 очков за прошлогоднее выступление в Китае и опустилась на 64-е место. Теперь экс девятая ракетка мира всего на пять очков опережает Эрику Андрееву и на восемь — Камиллу Рахимову. Матч Анны Калинской с Пейтон Стернс из-за дождя был перенесен на понедельник, 30 сентября. Также в этот день свои матчи сыграют Мирра Андреева и Дарья Касаткина. Первой ракетке России будет противостоять Аманда Анисимова, Мирре — полуфиналистка Уимблдона-2024 Донна Векич.