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Хачанов избежал встречи с Джоковичем. Новак покидает Рим вслед за Надалем

Чилиец Табило обыграл Джоковича и встретится с Хачановым на турнире в Риме
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
Возможно, дело в бутылке, случайно попавшей в голову Ноле.

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Табило (Чили, 29) — 2:6, 3:6
Карен Хачанов (Россия, 16) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — 6:2, 6:4

Карен Хачанов продолжает демонстрировать очень качественную игру на римском «мастерсе». Вслед за победой над Александром Шевченко третья ракетка России не оставил никаких шансов Франсиско Серундоло, который считается большим специалистом по грунту. За выход в четвертьфинал 27-летний москвич поборется с Алехандро Табило. Чилиец неожиданно легко разгромил первого «сеяного» Новака Джоковича. После матча серб пожаловался на проблемы с координацией. «Не знаю, связано ли это с бутылкой», — отметил Новак.

Отличное начало

В Мадриде Хачанов продемонстрировал выдающиеся бойцовские качества, вытащив практически проигранный матч у Роберто Баутисты Агуты и навязав борьбу второй ракетке мира Яннику Синнеру в 1/8 финала. Карен выиграл у итальянца первую партию, но затем чемпион Australian Open-2024 смог переломить ход матча. Правда, в этом матче Синнер усугубил травму бедра и на четвертьфинал с Феликсом Оже-Альяссимом уже не вышел.

Чувствовалось, что Карен находится в отличной форме, поэтому его уверенная игра в Риме не стала сюрпризом. Шевченко был обыгран на классе, а Серундоло, провалив начало игры, получил шанс на спасение в начале второй партии. Карен быстро отдал свою подачу (2:0), но в седьмом гейме сделал обратный брейк. Упустив преимущество, аргентинец окончательно поник, проиграв три гейма подряд (4/6 реализованных брейк-пойнта за матч у Хачанова). Отметим, что россиянин показал отличный процент первой подачи (75%) и раз за разом выигрывал розыгрыши виннерсами.

Карен Хачанов. «Медведев — необычный, Рублев — серьезный, я — веселый». Интервью Карена Хачанова

«Мои поздравления Карену с победой над Серундоло, — отметил «СЭ» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Карен провел отличный матч, показав уверенную и зрелую игру, за исключением начала второго сета, практически не заставив волноваться за исход игры. Думаю, у него хорошие перспективы в Риме».

С такой игрой у Карена были шансы и против Джоковича, но Новак упростил задачу россиянину.

Новак Джокович.
Фото Reuters

Без координации

Серб проиграл Алехандро Табило всего за 67 минут. Это самое быстрое поражение в карьере Ноле (предыдущим антирекордом была неудача в матче с Роджером Федерером в Монте-Карло-2014 — 75 минут).

Табило показал сильную игру, не позволив Новаку сделать ни одного брейка-пойнта. Совсем не похоже на многолетнего первого номера рейтинга. Сам Джокович пожаловался на проблемы с координацией. Возможно, причина этому — инцидент с упавшей бутылкой на голову сербу после матча с Корентеном Муте.

Новак Джокович. Джоковича ударили бутылкой по голове. Всему виной несчастный случай

«Сказалось ли это сотрясение на моей игре? Если честно, не знаю. Нужно проверить. На тренировке все было по-другому. В субботу, 11 мая, у меня было легкое занятие. Я ничего не чувствовал, но в то же время не чувствовал себя как раньше. В матче с Табило в условиях сильного стресса ситуация была плохой. Не в плане боли, а в плане равновесия. Координации вообще не было. Я был совершенно другим игроком по сравнению с матчем второго круга с Муте», — заявил Новак.

При этом Новак отдал должное своему сопернику, который праздновал первую победу над игроком из топ-10. «Поздравляю Алехандро. Я впервые с ним играл, он отличный теннисист, у него очень качественная и всесторонняя игра. При этом, повторюсь, я испытывал неприятные ощущения на корте, не чувствовал свои удары».

Табило попал в число «сеяных» игроков в Риме. В этом сезоне он выиграл свой первый трофей на уровне ATP в Окленде (ATP 250) и дошел до финала домашнего турнира в Сантьяго, проиграв в решающем матче Себастьяну Баэсу. На грунте до победы над Джоковичем Алехандро показывал довольно скромные результаты. В Монте-Карло без шансов уступил Касперу Рууду во втором круге, а на старте мадридского «мастерса» проиграл в трех сетах Флавио Коболли.

«Я испытываю невероятные чувства, — признался чилиец после победы над Джоковичем. — Я вышел на корт, чтобы впитать в себя всю атмосферу и насладиться тем, что происходит вокруг меня. А сейчас я хочу проснуться, так как неожиданно выиграл».

С Кареном 32-летний чилиец сыграл всего один матч. На травяном турнире в Нидерландах Хачанов обыграл оппонента в двух сетах. Надо повторить.

Теннис
Карен Хачанов
Новак Джокович
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