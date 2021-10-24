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Карацев выиграл еще один личный титул и дебютирует в топ-20. Аслан нацелен на Итоговый турнир в Турине

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
24 октября, 20:35

Статья опубликована в газете под заголовком: «Карацев пробился в Москве в топ-20»

№ 8553, от 25.10.2021

24 октября. Москва. Аслан Карацев. Фото Reuters
24 октября. Москва. Аслан Карацев. Фото Reuters
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Екатерина Александрова имела все шансы на победу, но снова проиграла эстонке Контавейт.

Турнир «ВТБ Кубок Кремля». Финал
Мужчины
Аслан Карацев (Россия, 2) — Марин Чилич (Хорватия, 6) — 6:2, 6:4
Женщины
Анетт Контавейт (Эстония, 9) — Екатерина Александрова (Россия) — 4:6, 6:4, 7:5

В Москве закончился традиционный турнир «ВТБ Кубок Кремля». Россияне неплохо сыграли в столице страны, выступив сразу в двух финалах. В женском Екатерина Александрова боролась за титул с эстонкой Аннет Контавейт, а среди мужчин открытие сезона Аслан Карацев пытался взять новый титул и приблизиться к квалификации на Итоговый турнир в Турине.

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Еще один заколдованный матч Александровой против Контавейт

Российская спортсменка в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля» пробилась практически без борьбы — с субботнего матча ее соперница Мария Саккари снялась при счете 4:1 в пользу Александровой. Возможно, это как-то сбило настрой теннисистки, хотя на пресс-конференции после полуфинальной игры она улыбалась и находилась в позитивном настроении. Там же Катю спросили, помнит ли она свой последний матч против Аннет Контавейт из Эстонии — с ней ей предстоял матч за титул в Москве.

— Мы играли в Остраве три сета, я вела весь матч, но проиграла, имея большое преимущество, — отвечала Александрова журналистам. — Это было болезненное поражение — надеюсь, я извлекла из него уроки. Завтра будет другой матч, другая атмосфера, надеюсь, результат тоже будет другим.

Вот только игра получилась слишком сильно похожей на предыдущую встречу между эстонкой и россиянкой. В первом сете — равная борьба и минимальное преимущество Кати, всего один брейк. А на старте второй партии казалось, что сейчас случится полный разгром со стороны Александровой. Но потом либо Катя заволновалась и не смогла продолжить играть на том же уровне, либо Аннет включила какие-то внутренние резервы, но направление матча повернулось на 180 градусов. Теперь уже эстонка взяла шесть геймов подряд, а Александрова ничего не смогла с этим поделать. Не в первый раз такая ситуация — россиянка обещала исправить ошибки того матча, но не получилось. Тенденция не очень хорошая.

В решающем сете у Екатерины снова был шанс закончить игру в свою пользу, но матчбол она так и не смогла реализовать. Россиянке оставался шаг, чтобы совершить самую большую победу в своей карьере — она сама так охарактеризовала свой успех на «ВТБ Кубке Кремля». Контавейт была не согласна с этим — эстонка проводит фантастический сезон и с понедельника войдет в топ-14 рейтинга WTA:

— Екатерина реально играла классно. Казалось, что я ничего не могу сделать, она была слишком хороша. Я боролась за каждый мяч и надеялась, что она не сможет удержать такой уровень на протяжении всей игры, ведь это очень сложно, — сказала Аннет в послематчевой конференции.

Александрова же призналась, что постарается не слишком сильно расстраиваться из-за итогов игры — это еще не конец сезона, а его нужно закончить достойно. Все видели, что она круто может играть против топовых спортсменок, а камень преткновения — это только психологические моменты. «На этой неделе я каждый матч играла хорошо, это уже большой плюс. Были ошибки, но над ними всеми можно работать. Я смогу все их исправить», — слова финалистки турнира в Москве. Хочется верить, что нужные уроки из нового проигрыша Контавейт она наконец извлечет.

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Карацев оформил второй титул

Воскресным вечером состоялся еще один матч с участием российского спортсмена — Аслан Карацев ворвался в мировую элиту в этом сезоне и теперь пытается оставаться в топе. В Москве уже побеждали Андрей Рублев и Карен Хачанов, но шестая ракетка мира вылетел в самом начале турнира, а серебряного призера Олимпийских игр в Токио Карацев выбил в полуфинале. Хорват Марин Чилич, против которого Аслан играл в финале, уже дважды побеждал в столице России. И в этом году экс-чемпион турнира «Большого шлема» явно нацеливался взять еще один титул.

Вот только первый сет теннисист отдал уж слишком легко — взял всего два гейма и проиграл за 29 минут. Карацев начал партию с быстрого брейка и не отдавал инициативу хорвату. В середине первого получаса игра даже казалось скучной — Чилич много ошибался и совсем не был похож на самого себя. Еще в середине августа на «мастерсе» в Цинциннати Марин уверенно победил в двух сетах. Сегодня в Москве получилось по-другому.

Во втором сете Аслан, правда, начал волноваться — куда-то ушла фирменная подача, которой восхищался весь зал. Это и стало главной проблемой второй партии — Карацев вел с брейком в концовке партии, но Чилич едва не сделал обратный. Хорват заработал брейк-пойнт, реализация которого могла перевернуть матч. Но сам же чуть позже и ошибся, отправив мяч в сетку.

Аслан выиграл третий турнир в сезоне, учитывая командный ATP Cup и турнир в Дубае. Теперь он дебютирует в топ-20 рейтинга WTA. К крутым результатам в одиночке россиянин еще может добавить успехи в миксте и парном разряде — на Олимпиаде он взял серебро с Еленой Весниной, с ней же вышел в финал «Ролан Гаррос», а с Андреем Рублевым недавно мог взять титул в Индиан-Уэллсе.

— Я знал после полуфинала, что вошел в топ-20, но утвердил после выигрыша в финале. Я долго к этому шел, поставил цель в середине года. Чувствовал себя очень комфортно, только в конце сыграли нервы, чуть не проиграл свою подачу, вытащил долгий розыгрыш на брейк-пойнте, — рассказал Карацев на пресс-конференции после финала. — Цель — попасть в Турин (на Итоговый турнир. — Прим. «СЭ»), буду стараться изо всех сил, сыграю все турниры.

Остальные лидеры сборной не смогли реализовать свой потенциал в Москве — Анастасия Павлюченкова вылетела в четвертьфинале, Андрей Рублев, первый «сеяный» турнира, сыграл всего матч и проиграл Адриану Маннарино, а Даниил Медведев хоть и посетил пресс-конференцию «ВТБ Кубка Кремля», но от участия отказался. С мужчинами, в принципе, все понятно — победа в Москве принесла победителю всего 250 очков, тогда как в женской сетке разыгрывалось 500 очков. И это могло сильно изменить расклады в квалификации на Итоговый турнир. Но Павлюченкова потеряла свои гипотетические шансы на Гвадалахару. Зато Аннет Контавейт при определенных условиях еще может туда попасть.

Для Рублева же это поражение особенно болезненное — два года назад он победил в Москве, выиграл на турнире в Петербурге, который стартует на следующей неделе, и в Вене. Теперь он потеряет приличное количество очков и может опуститься еще ниже в рейтинге.

Рублев, Хачанов и Карацев уже сейчас начинают собираться на турнир в Петербурге, где у каждого будут свои цели. В первую очередь — выиграть и подняться в рейтинге или сохранить заработанные очки. Теннисный марафон в России продолжается.

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