Теннисисты взяли подработку на межсезонье. Гид по выставочным турнирам

До конца 2024 года пройдут «Трофеи Северной Пальмиры», финал UTS и Мировая теннисная лига со звездными участниками.

До старта нового сезона в теннисе остается еще целый месяц, но далеко не все топ-игроки собираются посвятить ближайшие недели исключительно отдыху и тренировкам. Ведь конец ноября и декабрь — традиционная пора крупных выставочных турниров по всему миру. Для России на данный момент это и вовсе единственная возможность увидеть на корте классных теннисистов, поэтому «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря вызывают особый интерес. Впрочем, не стоит забывать и о других интересных «выставках» теннисного межсезонья — финале UTS в Лондоне и World Tennis League в Абу-Даби с участием российских теннисистов.

Каждый гейм на счету

«Трофеи Северной Пальмиры» пройдут в Санкт-Петербурге уже третий раз, они, можно сказать, вышли на замену традиционным мужскому St.Petersburg Open и женскому St.Petersburg Ladies Trophy. Турниры ATP и WTA с весны 2022-го в нашей стране временно не проводятся, но на выставочные соревнования, в том числе с участием сильных иностранных игроков, никакого запрета нет. Организаторы «Трофеев» подошли к формату мероприятия креативно, сделав ставку на командные соревнования и не боясь экспериментов. Сперва в 2022-м участники были разбиты на шесть команд, в 2023-м началось соперничество двух коллективов под названиями «Львы» и «Сфинксы». Сейчас названия команд остались прежними, но при этом заметно поменялись не только составы, но и система подсчета очков, и даже формат самих теннисных игр.

Никаких классических сетов, теперь на протяжении трех дней все матчи (восемь одиночных, два парных и один микст) будут проходить в формате трех обязательных партий по 20 минут каждая. Причем в командный зачет будет идти каждый гейм каждой встречи — кто выиграет больше, тот и получит главный приз. В качестве капитанов команд выбраны знаменитые в недавнем прошлом теннисисты россиянин Михаил Южный и Янко Типсаревич, а среди их подопечных будут известные теннисисты и теннисистки.

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Пожалуй, главными звездами предстоящих «Трофеев Северной Пальмиры» можно назвать россиян Карена Хачанова и Диану Шнайдер, входящих в топ-20 рейтингов ATP и WTA соответственно. Карен располагается сейчас на 19-й строчке, в прошлом сезоне он выиграл два титула (в Дохе и Астане) и ударно завершил сезон. Помимо победы в Астане, он тогда добрался до финала в Вене и до полуфинала «мастерса» в Париже, где добиться большего ему помешала небольшая травма. Но сейчас Хачанов успел отдохнуть, восстановиться и наверняка порадует петербургскую публику своей игрой.

Шнайдер и вовсе добилась в 2024-м феноменального прорыва из конца первой сотни рейтинга — по итогам сезона поднялась на 13-ю строчку, выиграв четыре титула (в Хуахине, Бад-Хомбурге, Будапеште и Гонконге), причем сделала это на трех разных покрытиях — харде, траве и грунте. Кроме того, вместе с Миррой Андреевой Диана стала вице-чемпионкой Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Также среди участников турнира в Петербурге будут россиянка Анастасия Потапова, Александр Бублик и Юлия Путинцева из Казахстана, болгарка Виктория Томова, серб Душан Лайович, испанцы Роберто Баутиста Агут и Педро Мартинес, а также австралиец Танаси Коккинакис, буквально только что дошедший до полуфинала Кубка Дэвиса со сборной Австралии. Кроме того, интерес представляет и матч легенд, где сыграют завершающая карьеру как раз на «Трофеях» Елена Веснина, Анастасия Мыскина, Николай Давыденко и знаменитый французский шоумен-ветеран Мансур Бахрами.

Александр Бублик. Фото Global Look Press

Россияне перестали быть «Орлами»

Примечательно, что Бублик и Коккинакис после турнира в Петербурге практически сразу переберутся в Лондон, где станут участниками итогового турнира революционной в плане формата серии турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне 6-8 декабря. Среди их соперников особенно выделим россиянина Андрея Рублева, который в прошлом году добрался на аналогичных соревнованиях до полуфинала, где не без скандала с судьей уступил датчанину Хольгеру Руне.

На сей раз Руне также сыграет, в отличие от прошлогоднего чемпиона британца Джека Дрэйпера. Кроме того, в группу А к Рублеву и Коккинакису попали французы Уго Умбер и Гаэль Монфис, а в группу B к Руне и Бублику — канадец Денис Шаповалов и австралиец Алекс де Минаур. Общий призовой фонд турнира составляет два миллиона долларов.

Мировая теннисная лига в Абу-Даби еще более масштабна. В прошлом году ее, кстати, выиграла практически чисто российская команда «Орлы» в составе Даниила Медведева, Мирры Андреевой, Андрея Рублева и американки с российскими корнями Софии Кенин. На сей раз с 19 по 22 декабря Медведев и Рублев сыграют за «Соколов» вместе с Еленой Рыбакиной из Казахстана и Каролин Гарсией из Франции, а Мирра вместе с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, американцем Тейлором Фритцем и Сумитом Нагалем из Индии будет представлять «Ястребов». «Коршунами» станут австралиец Ник Кирьос, Стефанос Циципас из Греции, испанка Паула Бадоса и итальянка Жасмин Паолини, а новыми, скажем так, «Орлами» — Ига Свентек и Хуберт Хуркач из Польши, норвежец Каспер Рууд и чешка Барбора Крейчикова.