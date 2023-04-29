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29 апреля, 14:45

«Я смогу играть здесь лучше, чем на других турнирах на грунте». Медведев уверенно стартовал в Мадриде

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев успешно стартовал на турнире в Мадриде.
Фото Reuters
В следующем круге испанского «мастерса» россиянин встретится с соотечественником Александром Шевченко.

«Мастерс» в Мадриде. Второй круг
Даниил Медведев (Россия) — Андреа Вавассори (Италия) — 6:4, 6:3

Даниил Медведев стартовал на втором грунтовом «мастерсе» в сезоне — в Мадриде. Россиянин без особых проблем переиграл во втором раунде итальянца Андреа Вавассори и вышел в следующий круг, где встретится с соотечественником Александром Шевченко. Даниил считает, что твердые грунтовые корты Мадрида неплохо подходят его стилю игры. Он постарается продвинуться в Испании как можно дальше.

Российский теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

К кортам в Мадриде нелегко адаптироваться

На «мастерсе» в домашнем Монте-Карло россиянин прошел два круга — взяв ненапряжный матч против Лоренцо Сонего и выдержав фантастический триллер против Александра Зверева — и уступил в четвертьфинале Хольгеру Руне. Того, кстати, позже в финале обыграл Андрей Рублев, который наконец впервые в карьере завоевал титул на «мастерсе». Дальше Медведев должен был играть на турнире в Барселоне, но решил отдохнуть.

В Мадриде Даниилу нечего терять в очках, можно только прибавлять. В прошлом году грунтовая часть сезона для россиянина получилась смазанной из-за операции по удалению грыжи. Так что можно укрепить свои позиции в рейтинге. В качестве соперника в первом матче ему достался Андреа Вавассори. Они с итальянцем раньше никогда не встречались, хотя являются ровесниками. Андреа — 164-я ракетка мира, и он всего лишь несколько раз выигрывал матчи на уровне ATP.

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Перед первой игрой Медведева, как «любителя» грунта и одного из лучших игроков хардовой части сезона, закидали вопросами. Даниил рассказал, что корты Мадрида должны быть удобными для него, несмотря на то что это медленное земляное покрытие: «Играть в Мадриде всегда непросто, потому что чувствуется высота над уровнем моря, немного суховатые грунтовые корты, которые обычно должны быть удобны для меня, но к ним нелегко адаптироваться. Так что я стараюсь хорошо тренироваться и с нетерпением жду своего ближайшего матча».

Настороженное отношение к грунту у Медведева не поменяется никогда — так заявил сам россиянин. Но в Мадриде он попробует сыграть лучше — корты здесь чем-то похожи на те, что используются на «Ролан Гаррос». Пока что Даниилу не удавалось отметиться на этом турнире высокими результатами, но он попытается это исправить:

— Я бы сказал, что условия немного похожи на грунт на «Ролан Гаррос». Это не та глина, где ваши ноги и мячи уходят в землю, — немного более твердая поверхность. Также влияет фактор высоты, так что мячи летят. Судя по результатам многих игроков, я действительно смогу играть здесь лучше, чем, возможно, на других турнирах на грунтовых кортах, — заявил россиянин на пресс-конференции.

Российский теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Включение в игру в важные моменты матча

Главным претендентом на титул в Мадриде является испанец Карлос Алькарас. 19-летнего теннисиста считают наследником великого Рафы Надаля на грунте. Сам Надаль с турнира снялся по состоянию здоровья. Алькарас же и возглавил «посев» в Мадриде. При этом «мастерс» понес огромные кадровые потери. От выступления в столице Испании отказались и серб Новак Джокович, и итальянцы Янник Синнер и Маттео Берреттини, хорват Марин Чилич, австралиец Ник Кирьос, британец Джек Дрэйпер, американцы Брэндон Накашима, Джон Иснер, Дженсон Бруксби и многие другие.

Медведев оказался вторым номером в сетке и с Алькарасом сможет встретиться только в финале. Если, конечно, они оба дотуда дойдут. Пока же и Даниил, и Карлос вышли в следующий круг. Россиянин без особого труда победил итальянца Вавассори. Испанцу на любимом грунте пришлось сложнее.

В первой партии Андреа сумел навязать борьбу россиянину — сразу же в первом гейме дошло до счета «ровно». Похожая ситуация была чуть позже, когда уже на подаче итальянца дошло до равенства. А вот брейк-пойнтов пришлось ждать до конца сета — имея целых три, Медведев сумел реализовать первый же. Вавассори имел до этого три, но не использовал ни одного.

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Вторая партия началась абсолютно так же, но после пары геймов пошел небольшой дождь. Это дало возможность передышки обоим теннисистам. После того как непогода прошла и корт привели в порядок, завязалась борьба на подаче и итальянца. Тот сумел отыграться. Но уже через несколько геймов ровно в концовке партии Медведев снова максимально включился в игру и под ноль забрал подачу соперника.

Вавассори по итогам оказался впереди по виннерсам и по невынужденным ошибкам. Игра была вполне ровной, но в решающие моменты опытный Медведев брал свое. Следующий матч россиянин проведет против соотечественника Александра Шевченко, который серьезно прибавил в последнее время. Вопрос в том, хорош ли он уже настолько, чтобы огорчить самого Медведева, пусть и на грунте.

Теннис
Александр Шевченко
Даниил Медведев
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