«Я смогу играть здесь лучше, чем на других турнирах на грунте». Медведев уверенно стартовал в Мадриде

В следующем круге испанского «мастерса» россиянин встретится с соотечественником Александром Шевченко.

«Мастерс» в Мадриде. Второй круг

Даниил Медведев (Россия) — Андреа Вавассори (Италия) — 6:4, 6:3

Даниил Медведев стартовал на втором грунтовом «мастерсе» в сезоне — в Мадриде. Россиянин без особых проблем переиграл во втором раунде итальянца Андреа Вавассори и вышел в следующий круг, где встретится с соотечественником Александром Шевченко. Даниил считает, что твердые грунтовые корты Мадрида неплохо подходят его стилю игры. Он постарается продвинуться в Испании как можно дальше.

Даниил Медведев. Фото Reuters

К кортам в Мадриде нелегко адаптироваться

На «мастерсе» в домашнем Монте-Карло россиянин прошел два круга — взяв ненапряжный матч против Лоренцо Сонего и выдержав фантастический триллер против Александра Зверева — и уступил в четвертьфинале Хольгеру Руне. Того, кстати, позже в финале обыграл Андрей Рублев, который наконец впервые в карьере завоевал титул на «мастерсе». Дальше Медведев должен был играть на турнире в Барселоне, но решил отдохнуть.

В Мадриде Даниилу нечего терять в очках, можно только прибавлять. В прошлом году грунтовая часть сезона для россиянина получилась смазанной из-за операции по удалению грыжи. Так что можно укрепить свои позиции в рейтинге. В качестве соперника в первом матче ему достался Андреа Вавассори. Они с итальянцем раньше никогда не встречались, хотя являются ровесниками. Андреа — 164-я ракетка мира, и он всего лишь несколько раз выигрывал матчи на уровне ATP.

Перед первой игрой Медведева, как «любителя» грунта и одного из лучших игроков хардовой части сезона, закидали вопросами. Даниил рассказал, что корты Мадрида должны быть удобными для него, несмотря на то что это медленное земляное покрытие: «Играть в Мадриде всегда непросто, потому что чувствуется высота над уровнем моря, немного суховатые грунтовые корты, которые обычно должны быть удобны для меня, но к ним нелегко адаптироваться. Так что я стараюсь хорошо тренироваться и с нетерпением жду своего ближайшего матча».

Настороженное отношение к грунту у Медведева не поменяется никогда — так заявил сам россиянин. Но в Мадриде он попробует сыграть лучше — корты здесь чем-то похожи на те, что используются на «Ролан Гаррос». Пока что Даниилу не удавалось отметиться на этом турнире высокими результатами, но он попытается это исправить:

— Я бы сказал, что условия немного похожи на грунт на «Ролан Гаррос». Это не та глина, где ваши ноги и мячи уходят в землю, — немного более твердая поверхность. Также влияет фактор высоты, так что мячи летят. Судя по результатам многих игроков, я действительно смогу играть здесь лучше, чем, возможно, на других турнирах на грунтовых кортах, — заявил россиянин на пресс-конференции.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Включение в игру в важные моменты матча

Главным претендентом на титул в Мадриде является испанец Карлос Алькарас. 19-летнего теннисиста считают наследником великого Рафы Надаля на грунте. Сам Надаль с турнира снялся по состоянию здоровья. Алькарас же и возглавил «посев» в Мадриде. При этом «мастерс» понес огромные кадровые потери. От выступления в столице Испании отказались и серб Новак Джокович, и итальянцы Янник Синнер и Маттео Берреттини, хорват Марин Чилич, австралиец Ник Кирьос, британец Джек Дрэйпер, американцы Брэндон Накашима, Джон Иснер, Дженсон Бруксби и многие другие.

Медведев оказался вторым номером в сетке и с Алькарасом сможет встретиться только в финале. Если, конечно, они оба дотуда дойдут. Пока же и Даниил, и Карлос вышли в следующий круг. Россиянин без особого труда победил итальянца Вавассори. Испанцу на любимом грунте пришлось сложнее.

В первой партии Андреа сумел навязать борьбу россиянину — сразу же в первом гейме дошло до счета «ровно». Похожая ситуация была чуть позже, когда уже на подаче итальянца дошло до равенства. А вот брейк-пойнтов пришлось ждать до конца сета — имея целых три, Медведев сумел реализовать первый же. Вавассори имел до этого три, но не использовал ни одного.

Вторая партия началась абсолютно так же, но после пары геймов пошел небольшой дождь. Это дало возможность передышки обоим теннисистам. После того как непогода прошла и корт привели в порядок, завязалась борьба на подаче и итальянца. Тот сумел отыграться. Но уже через несколько геймов ровно в концовке партии Медведев снова максимально включился в игру и под ноль забрал подачу соперника.

Вавассори по итогам оказался впереди по виннерсам и по невынужденным ошибкам. Игра была вполне ровной, но в решающие моменты опытный Медведев брал свое. Следующий матч россиянин проведет против соотечественника Александра Шевченко, который серьезно прибавил в последнее время. Вопрос в том, хорош ли он уже настолько, чтобы огорчить самого Медведева, пусть и на грунте.