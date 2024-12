Никаких вторых подач и четверти по 8 минут. В Лондоне стартует самый необычный теннисный турнир

За победу в UTS Grand Final поборется и россиянин Андрей Рублев.

В последние годы в теннисном расписании появилось много выставочных турниров с необычными форматами, которые бросают вызов традиционным соревнованиям, проходящим под эгидой ATP, WTA и ITF. Свой вариант, в котором европейские игроки бьются с теннисистами всего остального мира, удачно внедрил Роджер Федерер; решили отказаться от привычных сетов на турнире в Санкт-Петербурге — «Трофее Северной Пальмиры»... Но, наверное, самые революционные правила проведения матчей предложили создатели мировой лиги UTS.

Хватит сидеть в тишине

Лигу UTS (Ultimate Tennis Showdown) основал Патрик Муратоглу, известный как владелец академии во Франции своего имени и многолетний тренер Серены Уильямс, а также других топовых игроков. За дело организаторы взялись после пандемии с отдельных турниров, а в прошлом сезоне расширили до полноценной лиги.

По мнению организаторов, за последние 40 лет теннис стагнировал, не предлагая ничего нового ни в правилах, ни в форматах, и не смог адаптироваться к меняющейся реальности. Средний возраст фанатов игры, как сообщается на сайте UTS, составляет 61 год, и его нужно срочно понижать. «UTS стремится привлечь более молодое, более заинтересованное поколение фанатов, чтобы расширить свою фан-базу», — говорит Муратоглу.

Организаторы уверены, что молодежи скучно сидеть трехчасовые матчи в тишине, поэтому предложили более динамичный формат. И да, молчать, как это происходит на классических турнирах во время розыгрышей, болельщикам необязательно. Можно кричать, стучать, шуметь, скандировать, не думая, что можешь тем самым задеть нерв игроков.

В 2024-м в рамках лиги UTS состоялось уже три турнира: в Осло, Нью-Йорке и Франкфурте. Итоговый пройдет с 6 по 8 декабря в Лондоне. В нем участвуют восемь теннисистов: три победителя предыдущих этапов, три игрока с наиболее высокими позициями рейтинга UTS и двое за счет «уайлд-кард».

В восьмерку попал россиянин Андрей Рублев, который выиграл турнир в Осло, да и в рейтинге UTS он идет на первом месте. На турнирах лиги Рублева, как и других теннисистов, представляют не по имени и фамилии, а по прозвищу. Андрей стал Рубло (Rublo), Алекс Де Минаур — Демоном (The Demon), Холгер Руне — Викингом (The Viking), а, например, Александр Бублик — Врагом Бублика (The Bublik Enemy — вероятно, отсылка на группу Public Enemy). Прозвища теннисисты явно выбирали себе сами.

Холгер Руне. Фото Global Look Press

Уникальные правила

Сам формат турнира привычный и знакомый, по похожей схеме играются Итоговые ATP и WTA. Восемь теннисистов разбивают на две группы, из которых в полуфинал выходят по двое сильнейших. Рубло на Итоговом турнире UTS попал в группу А, где будет играть с Командиром (Уго Умбер), Ле Монфом (Гаэль Монфис) и Кокки (Танаси Коккинакис). Во втором квартете встретятся Демон, Викинг, Враг Бублика и Гром (Ян-Леннард Штруфф).

В пятницу и субботу пройдут встречи группового этапа, а в воскресенье — полуфиналы и финал. В первый день также состоится Матч всех звезд. Это несколько мини-игр или челленджей. Так, например, игрокам нужно будет сбивать подачей банки из-под мячей, которые стоят по другую сторону сетки, или играть в формате 4х4 (группа А против группы Б). За успешное выступление на Матче звезд даются дополнительные очки в рейтинг лиги UTS.

Главная же изюминка — в формате основных матчей. Встречи состоят не из сетов и геймов, а четырех четвертей, каждая из которых длится по 8 минут. По истечении этого времени лидеру четверти нужно для победы заработать одно очко, а проигрывающему — догнать и обогнать на очко соперника. Например, если после 8 минут Рубло выигрывает у Командира со счетом 10:8, то россиянину для победы в четверти нужно взять всего одного очко, а французу — три.

Три выигранные четверти приносят победу в матче. Если же счет ничейный (2:2), то проводится дополнительный период. В нем игроку необходимо взять два очка подряд.

Один раз за четверть игрок может использовать «бонусную карточку». Если до начала розыгрыша теннисист ее берет, то в случае победы он получит не одно, а три очка. При этом если побеждает соперник, то ему начисляется стандартное одно очко.

В четвертях игроки подают поочередно по две подачи, но каждая подача дает очко. Здесь не будут перебивать при касании сетки, а также нет вторых подач. Запустил мяч в сетку или в аут — очко сопернику. Между розыгрышами пауза не должна превышать 15 секунд.

Все максимально быстро и динамично. Перерыв между четвертями длится всего 3 минуты, во время которых игроки не сидят в раздумьях на скамейках, а дают интервью и общаются с тренером и зрителями. Таким образом, весь матч длится примерно 40-50 минут, когда в классических поединках столько может идти один сет.

У выставочного Итогового турнира приличный призовой фонд. Он составляет 2 миллиона 165 тысяч долларов. Самый большой кусок получает победитель — 921 тысячу 800 долларов.